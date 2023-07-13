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Якщо на ЗАЕС станеться теракт, доведетеся виселяти людей у радіусі 50 км, - МОЗ

заес,аес,запорізька

В разі теракту росіян на Запорізькій атомній станції доведеться евакуювати людей із зони радіусом 50 км довкола неї.

Про це головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін сказав в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді, дійсно, може відбутися викид радіоактивного йоду", - сказав він.

За словами Кузіна, в такому разі зона ураження може скласти 50 км. Якщо аварія та викид будуть максимального рівня, людей з цієї зони доведеться евакуювати.

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Він нагадав, що зараз частина енергоблоків ЗАЕС призупинена і не експлуатується - а якщо ак, то нема і радіоактивного йоду, викид якого може статися під час аварії.

У разі теракту Кузін радить "зайти до приміщення, закрити вікна, двері, зняти брудний одяг, прийняти душ, залишатися у приміщенні й чекати інформації від офіційних джерел".

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Він нагадав, що на випадок аварії рекомендують підготувати щонайменше тижневий запас води, яка має бути у герметичному пакуванні: "Сформувати запаси води, їжі, чистих речей, особливо, якщо вони проживають в зоні потенційної аварії".

Автор: 

радіація (187) ядерна безпека (586) Ігор Кузін (315) Запорізька АЕС (1435)


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Топ коментарі
+5
Щоб не було так
Потрібен БАХ на болотах...
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13.07.2023 15:14 Відповісти
+5
О , так ''моготе'' сказало що мінувань вони не виявили.
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13.07.2023 15:18 Відповісти
+4
А чому херой Буданов нічого не робить , щоб цей вибух не стався.
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13.07.2023 15:15 Відповісти
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Щоб не було так
Потрібен БАХ на болотах...
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13.07.2023 15:14 Відповісти
Если бабахнет - главное шоб не было вот так. Шоб плечо к плечу потом со свинособаками не ликвидировали последствия. Если взорвут, то пусть сами и ликвидируют
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13.07.2023 15:15 Відповісти
А чому херой Буданов нічого не робить , щоб цей вибух не стався.
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13.07.2023 15:15 Відповісти
Я нікуди не поїду!
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13.07.2023 15:15 Відповісти
О , так ''моготе'' сказало що мінувань вони не виявили.
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13.07.2023 15:18 Відповісти
гРоссі сказало, що не виявили там, до чого допустили
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13.07.2023 16:01 Відповісти
нас так підготовлюють до того що станеться?
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13.07.2023 15:25 Відповісти
Чи мокшам сигнал от шобли..інструкцію - що треба робити передають..
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13.07.2023 15:36 Відповісти
А ще до 24 казали - готуйтесь до партизанської війни...якось не по собі тоді ставало, бо це був натяк, що держава від захисту самоусувається...
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13.07.2023 15:36 Відповісти
То что они ее взорвут это 100%. Иначе зачем было тогда минировать? Это как с Каховской ГЭС. ***** же сказал что всех нас уничтожит. Но уничтожить это не значит убить, выгнать из своего дома почти тоже самое.
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13.07.2023 15:41 Відповісти
вас не уничтожить ) вы так и будете сидеть на цензоре и бесконечно ныть и бояться х-ла )
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13.07.2023 16:08 Відповісти
Я не боюсь *****. я предупреждаю нарид!!!
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13.07.2023 16:17 Відповісти
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13.07.2023 16:13 Відповісти
Шмигаль із верещук, стефанішиною, та відповідними міністрами і головами Ода, щоденно над цим питанням і працюють!! Це ж і сліпому видно, яку титанічну роботу провели, ВОНИ ОСОБИСТО, для підготовки України до відбиття московської агресії, зокрема, і на Півдні України….
Кожна Українська Сім'я для них, як власна родина! Шатли уже готові!!
Слава Україні!
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13.07.2023 15:26 Відповісти
Выселить Запорожье с 800к населения? Ага.
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13.07.2023 15:46 Відповісти
до Запорожья 53 км, как раз его выселять не будет никто
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13.07.2023 16:07 Відповісти
А мені цікаво. Всі ті громадяни з Запоріжжя і околиць, які розказували про "барановірус" і "ето всьо враньйо і заговор жидомасонов", вони теж втечуть в разі теракту? Чи будуть розказувати "а ти ету радіацію відєл? Єйо нє существуєт. Ето піндоси паніку разводят".
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13.07.2023 16:01 Відповісти
...если аромзойдет выброс на ЗАЭС,надо взорвать минимум три АЭС на болотах мацковии . Также прилюдно расстрелять не рукопожатного....Я бы прдложил повесить хотя это долго,но так делали в Нюренберге
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13.07.2023 16:25 Відповісти
ІДІОТИ!!!! ЯКІ ЗАПАСИ???? ГРОШЕЙ НЕМАЄ!!!!
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13.07.2023 17:15 Відповісти
 
 