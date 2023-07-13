Якщо на ЗАЕС станеться теракт, доведетеся виселяти людей у радіусі 50 км, - МОЗ
В разі теракту росіян на Запорізькій атомній станції доведеться евакуювати людей із зони радіусом 50 км довкола неї.
Про це головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін сказав в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді, дійсно, може відбутися викид радіоактивного йоду", - сказав він.
За словами Кузіна, в такому разі зона ураження може скласти 50 км. Якщо аварія та викид будуть максимального рівня, людей з цієї зони доведеться евакуювати.
Він нагадав, що зараз частина енергоблоків ЗАЕС призупинена і не експлуатується - а якщо ак, то нема і радіоактивного йоду, викид якого може статися під час аварії.
У разі теракту Кузін радить "зайти до приміщення, закрити вікна, двері, зняти брудний одяг, прийняти душ, залишатися у приміщенні й чекати інформації від офіційних джерел".
Він нагадав, що на випадок аварії рекомендують підготувати щонайменше тижневий запас води, яка має бути у герметичному пакуванні: "Сформувати запаси води, їжі, чистих речей, особливо, якщо вони проживають в зоні потенційної аварії".
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