Росіяни вивезли 280 дітей з Луганщини до "казачого кадетського корпусу" в Калмикії, - Центр нацспротиву
Протягом липня окупанти вивезли приблизно 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району (тимчасово окупована територія Луганської області) до "казачого кадетського корпусу" у Республіці Калмикія, РФ.
До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей. Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 ігор тарчук
показати весь коментар13.07.2023 15:45 Відповісти Посилання
+1 Pan Kotskyi
показати весь коментар13.07.2023 15:50 Відповісти Посилання
+1 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар13.07.2023 15:53 Відповісти Посилання
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Скрєпи, *****!
и Украине они нафиг не нужны, никто их никуда не вывозит, гвардейцев (а не янычар) с них не делает.