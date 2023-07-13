Росіяни вивезли 280 дітей з Луганщини до "казачого кадетського корпусу" в Калмикії, - Центр нацспротиву

Протягом липня окупанти вивезли приблизно 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району (тимчасово окупована територія Луганської області) до "казачого кадетського корпусу" у Республіці Калмикія, РФ.

До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей. Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар", - йдеться в повідомленні.

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