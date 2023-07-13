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Новини
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Росіяни вивезли 280 дітей з Луганщини до "казачого кадетського корпусу" в Калмикії, - Центр нацспротиву

війна,діти

Протягом липня окупанти вивезли приблизно 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району (тимчасово окупована територія Луганської області) до "казачого кадетського корпусу" у Республіці Калмикія, РФ.

До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей. Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти можуть вивезти з Маріуполя 13 тисяч українських дітей, - Андрющенко

Автор: 

діти (5182) Центр національного спротиву (834) Луганська область (4899)


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Топ коментарі
+2
😃на луганщІньЄ калмикі вже сваІ😮
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13.07.2023 15:45 Відповісти
+1
Казачій корпус імєні САЛА нет есть ВАТА Юлаєва?
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13.07.2023 15:50 Відповісти
+1
Путлер считает себя бессмертным, если решил вырастить из украинских детей пушечное мясо и отправить воевать в Украину и потом волать про "украинцы убивают украинцев"
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13.07.2023 15:53 Відповісти
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к своим повезут
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13.07.2023 15:42 Відповісти
😃на луганщІньЄ калмикі вже сваІ😮
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13.07.2023 15:45 Відповісти
Своих детей отдавать в местный гитлерюгенд наверное не хотят.
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13.07.2023 15:45 Відповісти
Калмикія🤦Казачій корпус🤦🤦Хана дітям.
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13.07.2023 15:47 Відповісти
Казачій корпус імєні САЛА нет есть ВАТА Юлаєва?
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13.07.2023 15:50 Відповісти
Путлер считает себя бессмертным, если решил вырастить из украинских детей пушечное мясо и отправить воевать в Украину и потом волать про "украинцы убивают украинцев"
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13.07.2023 15:53 Відповісти
250 років тому за цією схемою було утворене кубанське кізяче військо.
Скрєпи, *****!
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13.07.2023 15:54 Відповісти
Яничар нових хочуть з них виховати. Саме тому не можна платити територіями за тимчасовий мир.
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13.07.2023 15:54 Відповісти
З якого дива казаки в Калмикії, сліяніє народностей і стойбіщ чи що ?
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13.07.2023 16:01 Відповісти
Свежий фарш для детской колбасы 😂
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13.07.2023 16:01 Відповісти
сколько же у нас детей епрст...
и Украине они нафиг не нужны, никто их никуда не вывозит, гвардейцев (а не янычар) с них не делает.
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13.07.2023 16:05 Відповісти
национальная политика в стране отсутствует, и патриотическое воспитание тоже.
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13.07.2023 16:13 Відповісти
 
 