Швеція прискорить постачання зброї в Україну та обіцяє підтримувати нашу країну до перемоги

Швеція спростить та прискорить постачання зброї в Україну. Міністр оборони Пол Йонсон підписав угоду про захист безпеки з нашою країною на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Угода дає можливість Швеції та Україні обмінюватися конфіденційною інформацією, яка стосується, наприклад, випробувальних польотів JAS Gripen або військової техніки", - йдеться в заяві уряду.

Управління оборонних матеріалів Швеції (FMV) також укладає угоду з Україною, яка дозволить країні купувати оборонні матеріали безпосередньо в промисловості з коротшими термінами доставки.

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"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки їй потрібно, щоб виграти війну, відновити свою свободу та відбудувати свою країну", - наголосив міністр оборони Швеції.

Раніше повідомлялося, що Швеція виділяє Україні 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро) на гуманітарні потреби та на відбудову.

За офіційними даними, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція надала 1,9 мільярда шведських крон (152,6 мільйона євро) гуманітарної допомоги, 750 мільйонів крон (64,2 мільйона євро) на підтримку відновлення та 316 мільйонів крон (27 мільйонів євро) на підтримку реформ.