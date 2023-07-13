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Дві сотні російських атлетів змінили спортивне громадянство і виступають за інші країни, - росЗМІ. ІНФОГРАФІКА

спорт,спортсмени,російські,російський

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад дві сотні спортсменів почали виступати за інші країни, щоб мати допуск до змагань та не руйнувати свою кар’єру.

Про це пише російське видання Холод, інформує Цензор.НЕТ.

У 2022-2023 роках виступи під триколором припинили або планують завершити 204 спортсмени. Найбільше втрат зазнала шахова збірна країни-агресорки - інше спортивне громадянство узяв 141 гросмейстер.

Читайте: Україна не братиме участь в особистих змаганнях на ЧС з фехтування через допуск спортсменів з РФ і Білорусі

Також через відтік російських спортсменів постраждали фігурне катання і кінний спорт (по 11 атлетів), художня гімнастика і теніс (по 5). Крім того, під іншими прапорами виступатимуть по четверо футболістів та автогонщиків.

Втрати мають бокс, велоспорт, веслування, вітрильний спорт, ковзанярський спорт, мотоперегони, плавання, хокей та інші види.

Дві сотні російських атлетів змінили спортивне громадянство і виступають за інші країни, - росЗМІ 01

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Найпопулярнішим напрямом для втікачів став Ізраїль - під кольори цієї держави перебралися 25 російський спортсменів. Далі йдуть Сербія (19 спортсменів), Німеччина (13), Франція (12) і Польща (11). Двоє атлетів навіть виступатимуть у збірній України.

Нагадаємо, навесні представників РФ і Білорусі почали повертати до змагань. Наприкінці березня виконком МОК закликав допустити тамтешніх спортсменів до міжнародних турнірів у статусі нейтральних. Серед вимог до участі - відсутність зв'язків із армією чи спецслужбами обох країн.

Дві сотні російських атлетів змінили спортивне громадянство і виступають за інші країни, - росЗМІ 02

Автор: 

росія (66431) санкції (12261) спорт (1637)


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Топ коментарі
+7
Якого це ля Україна прийняла 2 свинособаки?
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13.07.2023 15:59 Відповісти
+4
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13.07.2023 16:25 Відповісти
+3
Спортивне громадянство - це як? На стадіоні - одне, на прикордонному контролі - інше?
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13.07.2023 16:02 Відповісти
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Якого це ля Україна прийняла 2 свинособаки?
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13.07.2023 15:59 Відповісти
А як же патріотизм і новий СРСР? Куди це вони втекли, родіну не ******* свою?
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13.07.2023 15:59 Відповісти
Спорт - це пєребєжки з преп'ятствиями!
Як колись казав мій тренер...
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13.07.2023 16:01 Відповісти
Спортивне громадянство - це як? На стадіоні - одне, на прикордонному контролі - інше?
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13.07.2023 16:02 Відповісти
отримують паспорт іншої країни по спрощеній процедурі
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13.07.2023 16:06 Відповісти
у них разрешено иметь два гражданства
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13.07.2023 16:10 Відповісти
Але в деяких країнах громадянство можна купити зробивши інвестиції у Туреччині це 250т Мальта600т Чорногорія 350т дол Вануату130т Іспанія 500т Англія 2 млн фунтів Швейцарія 450 т.франків США 900т.дол Головна умова таких інвестицій - підтвердити легальність коштів!
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13.07.2023 16:14 Відповісти
напівкацап
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13.07.2023 16:40 Відповісти
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13.07.2023 16:25 Відповісти
кувалди на них нема!
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13.07.2023 16:39 Відповісти
очікувано.. щурі-спортсмени побігли першими
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13.07.2023 16:48 Відповісти
ці країни взагалі бачили, кого вони до себе пустили? чи по х*?
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13.07.2023 17:35 Відповісти
Ну і як це чудо тепер роліткорректно називать: руськопалістінці? І як вони тепер будуть з руськоізраїльцями мацу ділить?
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13.07.2023 19:27 Відповісти
"У 2022-2023 роках ... Найбільше втрат зазнала шахова збірна країни-агресорки - інше спортивне громадянство узяв 141 гросмейстер"

З українських шахистів громадянство змінили 41 шахист у 2023 р. і 33 шахисти у 2022 р., разом 74.

https://ratings.fide.com/transfers.phtml
Можете порахувати
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13.07.2023 19:31 Відповісти
цікаво що то за футболісти...
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13.07.2023 20:50 Відповісти
https://holod.media/2023/07/13/ot-********-do-olimpijskih-chempionov-2/ https://holod.media/2023/07/13/ot-********-do-olimpijskih-chempionov-2/

Тут про багатьох, у т. ч. про футболістів
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13.07.2023 21:05 Відповісти
 
 