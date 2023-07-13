Дві сотні російських атлетів змінили спортивне громадянство і виступають за інші країни, - росЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад дві сотні спортсменів почали виступати за інші країни, щоб мати допуск до змагань та не руйнувати свою кар’єру.

Про це пише російське видання Холод, інформує Цензор.НЕТ.

У 2022-2023 роках виступи під триколором припинили або планують завершити 204 спортсмени. Найбільше втрат зазнала шахова збірна країни-агресорки - інше спортивне громадянство узяв 141 гросмейстер.

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Також через відтік російських спортсменів постраждали фігурне катання і кінний спорт (по 11 атлетів), художня гімнастика і теніс (по 5). Крім того, під іншими прапорами виступатимуть по четверо футболістів та автогонщиків.

Втрати мають бокс, велоспорт, веслування, вітрильний спорт, ковзанярський спорт, мотоперегони, плавання, хокей та інші види.

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Найпопулярнішим напрямом для втікачів став Ізраїль - під кольори цієї держави перебралися 25 російський спортсменів. Далі йдуть Сербія (19 спортсменів), Німеччина (13), Франція (12) і Польща (11). Двоє атлетів навіть виступатимуть у збірній України.

Нагадаємо, навесні представників РФ і Білорусі почали повертати до змагань. Наприкінці березня виконком МОК закликав допустити тамтешніх спортсменів до міжнародних турнірів у статусі нейтральних. Серед вимог до участі - відсутність зв'язків із армією чи спецслужбами обох країн.





