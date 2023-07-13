Міноборони: Окупанти приводять сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність російським стандартам
Окупанти приводить сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наразі, путінський режим створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території РФ", - ідеться в повідомленні.
Для досягнення цієї мети окупанти приводить сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду.
"Росія, як справжній варвар, захоплює території та людей більш розвиненої держави, висмоктує всі ресурси та доводить до руйнації", - резюмувала Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи платять там, на окупованих сільгоспземлях за паї хоч щось??