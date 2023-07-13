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Міноборони: Окупанти приводять сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність російським стандартам

зерно

Окупанти приводить сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Наразі, путінський режим створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території РФ", - ідеться в повідомленні.

Для досягнення цієї мети окупанти приводить сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду.

"Росія, як справжній варвар, захоплює території та людей більш розвиненої держави, висмоктує всі ресурси та доводить до руйнації", - резюмувала Маляр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" банку до SWIFT, – Reuters

зерно (3140) сільське господарство (748) крадіжка (663) Маляр Ганна (525)


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Що?"Добро" на "лайно" переводить будуть? Бо смачне щось готувать кацапи не здатні!
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13.07.2023 16:06 Відповісти
О цем мабуть ще в Омані домовлялись.
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13.07.2023 16:06 Відповісти
Бо ми їм дозволяємо це робити. Де диверсійна, реальна робота контори Буданова, чи ця контора суто медійною роботою займається??
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13.07.2023 16:10 Відповісти
а местные предатели на что?
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13.07.2023 16:14 Відповісти
а порошенко у 19 році пайовикам обіцяв вдвічі збільшити оплату за паї, тільки, щоб обрали...
чи платять там, на окупованих сільгоспземлях за паї хоч щось??
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13.07.2023 16:57 Відповісти
 
 