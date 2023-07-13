Міноборони: Окупанти приводять сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність російським стандартам

Окупанти приводить сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі, путінський режим створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території РФ", - ідеться в повідомленні.

Для досягнення цієї мети окупанти приводить сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду.

"Росія, як справжній варвар, захоплює території та людей більш розвиненої держави, висмоктує всі ресурси та доводить до руйнації", - резюмувала Маляр.

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