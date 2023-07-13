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У НАТО розробили плани з оборони в разі нападу РФ, - Столтенберг

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс розробив плани з оборони в разі нападу Росії. Опис плану зайняв 4400 сторінок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Столтенберга, напрацьований документ є "найбільшим оборонним планом після закінчення Холодної війни". У ньому виділено декілька основних пунктів.

Зокрема, верховний головнокомандувач НАТО в Європі в разі загрози зможе ухвалювати частину рішень без консультацій зі структурами Альянсу. Окрім цього, у Європі буде збільшено сили підвищеної бойової готовності до 300 тис. солдатів і офіцерів.

Також країни "східного флангу" підтримають бойові групи союзників по Альянсу:

  • німецькі солдати захистять Литву;
  • канадські - Латвію;
  • британці - Естонію;
  • американці - Польщу.

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Столтенберг розповів, що наразі обговорюється створення другого штабу сухопутних сил НАТО у Вісбадені. Зауважимо, що перший розташовується в Ізмірі, Туреччина. А ось найважливішим логістичним вузлом буде Німеччина.

Також буде вжито додаткових заходів забезпечення захисту трубопроводів та інших комунікацій від можливих російських диверсій.

У плані вказано, що інвестиції членів Альянсу в оборону повинні становити не менше 2% від ВВП країни.

Для захисту НАТО займеться розширенням підрозділів із важким озброєнням, здатних витримати запеклі бої, а також посилить системи ППО, збільшить запаси далекобійної артилерії і ракет.

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Автор: 

НАТО (6636) оборона (4855) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+5
А хіба спочатку не потрібно декілька видів занепокоєння і стурбованності висловити, закликати окупантів вивести війська і провести консультації чи потрібно воювати одній країні за іншу?
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13.07.2023 16:22 Відповісти
+2
План - ******!
А якщо Баварію?
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13.07.2023 16:10 Відповісти
+2
Польщі пощастило, країнам Балтії не пощастило.
А взагалі чітка тенденція - намагаються захистити тих, хто сам себе буде і може захищати.
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13.07.2023 16:11 Відповісти
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План - ******!
А якщо Баварію?
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13.07.2023 16:10 Відповісти
Якшо вважати Баварію Німеччиною (знаю людей, які будуть довго про це сперечатися), то захищатимуть війська із Литви. Хіба не логічно?
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13.07.2023 16:13 Відповісти
Тільки в Баварії таке не кажи.
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13.07.2023 16:16 Відповісти
Не казати шо? Шо Баварія це Німеччина? Шо Баварія це не Німеччина? Шо їх будуть захищати литовці?
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13.07.2023 16:18 Відповісти
Mozet vi istoriju Litvi neznajete?Tak vot svojio vremia 1919 godu kogda rosija bolseviki napali na Litvu,nas spasli nemeckije dobrovolci ix bylo do 9000 tysiac oni sovmesno nasimi razgromili bolsevikov do 100 tysiac armiju.Saksonija iz Drezdena bolsinstvo byli takije.Litve v to vremia armija tolko formirovalos,bolsinstve studenti s odnoj vintovkoj na 10 celovek.Nemcam nado skazat spasibo,teper takze oni zdes.Bolseviki ocen bojalis nemcev,kogda uvydeli ix uniformi srazu brosalioruzyje i bezali,nasi peredevalis ixnej uniformoj,todze efekt
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13.07.2023 19:54 Відповісти
Kak pravilo nemci nebrali plenix rastrelivali na meste im eto samoje intersnaja cast.Polucali po 7 marek s nemcev i po 5 s Litvi v den.
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13.07.2023 20:00 Відповісти
Є такий гріх. Історію Литви знаю погано. Дякую, почитаю шо там таке відбувалося.
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13.07.2023 22:07 Відповісти
"Не казати шо? Шо Баварія це Німеччина?" - Саме так. То ще ті шовіністи. Коли ми проїжджали через Баварію, вони у своєму радіо, наприклад, результати бундесліги кажуть лише для ігр баварських команд. "Freistaat Bayern"
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14.07.2023 08:37 Відповісти
Коли мова заходить про ФРН, чомусь завжди забувають, що це федеративна республіка. І баварець або меклєнбуржець юридично мають право на самостійність, на відміну від "народа Бамбаса".
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13.07.2023 16:29 Відповісти
Самостійність - так, а відокремитись не можуть.
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14.07.2023 08:38 Відповісти
Польщі пощастило, країнам Балтії не пощастило.
А взагалі чітка тенденція - намагаються захистити тих, хто сам себе буде і може захищати.
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13.07.2023 16:11 Відповісти
Не забути б ще стурбованість висловити.
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13.07.2023 16:13 Відповісти
Та ну нах -- поки план дочитаєш -- тои віина закінчиться .
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13.07.2023 16:13 Відповісти
а мадяри кого будуть захищати ?
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13.07.2023 16:13 Відповісти
Чекатимуть хто виграє? А поки будуть заяви про нейтралітет робити мабуть
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13.07.2023 16:26 Відповісти
"Ді ерсте колоне маршірт... Ді цвайте колоне маршірт..."
А якщо від 78- ї сторінки плану щось піде "не так"?
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13.07.2023 16:16 Відповісти
Скажімо так, кожен військовий план, розробленний у нормальному штабі, окрім основного "Варіанту "А", на випадок непередбачуваних обставин, має свої змінені підваріанти -"Варіант "В", і "Варіант "С".
Тільки в Росії, де починаючи військові дії планують не зміну обставин війни, а дату захоплення чужої столиці та білий кітель "маршала перемоги" на параді, таких підваріантів не мають.
Тому, коли умови перестають відповідати плановим, вони починають воювати старим дідівським способом - "Солдат не жалеть, трупы не считать" і "Упремся - разберемся"
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13.07.2023 16:32 Відповісти
Маю сподівання, що обговорюваний "план" - це стандартна дезінформація "пратівной старани".
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13.07.2023 16:44 Відповісти
Натомість план має бути однією сторінкою з двома словами - Erase Russia
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13.07.2023 16:17 Відповісти
с таким вооружением которое польша закупает и количеством населения 40 млн то поляки могут и сами накидать хромоногой рахе_)а вот естония,там реально надо помощь 1.5 млн населения)(
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13.07.2023 16:20 Відповісти
Накідать Польща зможе хіба що у випадку СВО. Рядові військові навчаються тут у школах "завудових", поруч із айтішниками, перукарями та музикантами...
Час від часу у місцевих ТРК з'являються точки промоції Войска Польського - столики із парою ладних вояків в пікселі. Черг до цих столиків не спостерігав. Раз-два на годину якійсь ботан схопить на бігу брошурку.
Амбітний план минулого року - подвоєння чисельного складу армії "пішов за планом", тобто провалений.
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13.07.2023 16:40 Відповісти
Щось занадто складний план.У Конституії США всього сім статей та двадцять сім поправок що вміщується на кількох сторінках...
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13.07.2023 16:21 Відповісти
А хіба спочатку не потрібно декілька видів занепокоєння і стурбованності висловити, закликати окупантів вивести війська і провести консультації чи потрібно воювати одній країні за іншу?
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13.07.2023 16:22 Відповісти
Цей план був у попередньому томі на 5 тис сторінок)
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13.07.2023 16:24 Відповісти
Так все и будет, даже не сомневайтесь.
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13.07.2023 16:26 Відповісти
Це навіть читати соромно.Позорники.Потужний військовий альянс розробив якийсь план проти одного! кацапстану,армія якого вже досить виснажена війною проти порівняно невеликої України.
Страшно й подумати,що б робило те НАТО,якби насправді прийшлось воювати з козломордими.Було б як з кацапською ракетою в Польщі-викручувалися ,щоб лише не признати факт агресії.
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13.07.2023 16:50 Відповісти
стверджують що то ми
І північний поток ми.
Скоро і в ковіді ми будемо винуваті.

https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html?fbclid=IwAR2NxswIp1nqcovPYrHAzP-KL4gqK4BoxFiBzcJTy9jVVRrX0biP-Do139g
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13.07.2023 17:31 Відповісти
там авиация все решает, от слова абсолютно. Начиная подавлением ПВО, затем поддержка наземных частей
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14.07.2023 22:27 Відповісти
гадав, що не доживу до того дня, коли якийсь дженджик напише промову про капітуляцію на 4400 сторінок

несіть прожогом сюди книгу Гінеса

(можна й кварту Гінеса, так навіть краще)
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13.07.2023 17:11 Відповісти
В москве волосы на голове рвут, понимая что надо было нападать не на Украину, а на Прибалтику.
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13.07.2023 17:22 Відповісти
в мене тільки 1 питання. А їм можна буде обстрілювати рашу, чи то буде ескалація?
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13.07.2023 17:32 Відповісти
Поки німці пошальцяють, канадці спакують валізи, а американці введуть санкції кацапи вже в Берліні нових руцькіх будуть стругати, а путлєр Мєркєль благодаріть оригінальним способом. Одним естонцям пощастило по плану.
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13.07.2023 19:47 Відповісти
 
 