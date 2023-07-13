У НАТО розробили плани з оборони в разі нападу РФ, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс розробив плани з оборони в разі нападу Росії. Опис плану зайняв 4400 сторінок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Столтенберга, напрацьований документ є "найбільшим оборонним планом після закінчення Холодної війни". У ньому виділено декілька основних пунктів.
Зокрема, верховний головнокомандувач НАТО в Європі в разі загрози зможе ухвалювати частину рішень без консультацій зі структурами Альянсу. Окрім цього, у Європі буде збільшено сили підвищеної бойової готовності до 300 тис. солдатів і офіцерів.
Також країни "східного флангу" підтримають бойові групи союзників по Альянсу:
- німецькі солдати захистять Литву;
- канадські - Латвію;
- британці - Естонію;
- американці - Польщу.
Столтенберг розповів, що наразі обговорюється створення другого штабу сухопутних сил НАТО у Вісбадені. Зауважимо, що перший розташовується в Ізмірі, Туреччина. А ось найважливішим логістичним вузлом буде Німеччина.
Також буде вжито додаткових заходів забезпечення захисту трубопроводів та інших комунікацій від можливих російських диверсій.
У плані вказано, що інвестиції членів Альянсу в оборону повинні становити не менше 2% від ВВП країни.
Для захисту НАТО займеться розширенням підрозділів із важким озброєнням, здатних витримати запеклі бої, а також посилить системи ППО, збільшить запаси далекобійної артилерії і ракет.
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А якщо Баварію?
А взагалі чітка тенденція - намагаються захистити тих, хто сам себе буде і може захищати.
А якщо від 78- ї сторінки плану щось піде "не так"?
Тільки в Росії, де починаючи військові дії планують не зміну обставин війни, а дату захоплення чужої столиці та білий кітель "маршала перемоги" на параді, таких підваріантів не мають.
Тому, коли умови перестають відповідати плановим, вони починають воювати старим дідівським способом - "Солдат не жалеть, трупы не считать" і "Упремся - разберемся"
Час від часу у місцевих ТРК з'являються точки промоції Войска Польського - столики із парою ладних вояків в пікселі. Черг до цих столиків не спостерігав. Раз-два на годину якійсь ботан схопить на бігу брошурку.
Амбітний план минулого року - подвоєння чисельного складу армії "пішов за планом", тобто провалений.
Страшно й подумати,що б робило те НАТО,якби насправді прийшлось воювати з козломордими.Було б як з кацапською ракетою в Польщі-викручувалися ,щоб лише не признати факт агресії.
І північний поток ми.
Скоро і в ковіді ми будемо винуваті.
https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html?fbclid=IwAR2NxswIp1nqcovPYrHAzP-KL4gqK4BoxFiBzcJTy9jVVRrX0biP-Do139g
несіть прожогом сюди книгу Гінеса
(можна й кварту Гінеса, так навіть краще)