У НАТО розробили плани з оборони в разі нападу РФ, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс розробив плани з оборони в разі нападу Росії. Опис плану зайняв 4400 сторінок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Столтенберга, напрацьований документ є "найбільшим оборонним планом після закінчення Холодної війни". У ньому виділено декілька основних пунктів.

Зокрема, верховний головнокомандувач НАТО в Європі в разі загрози зможе ухвалювати частину рішень без консультацій зі структурами Альянсу. Окрім цього, у Європі буде збільшено сили підвищеної бойової готовності до 300 тис. солдатів і офіцерів.

Також країни "східного флангу" підтримають бойові групи союзників по Альянсу:

німецькі солдати захистять Литву;

канадські - Латвію;

британці - Естонію;

американці - Польщу.

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Столтенберг розповів, що наразі обговорюється створення другого штабу сухопутних сил НАТО у Вісбадені. Зауважимо, що перший розташовується в Ізмірі, Туреччина. А ось найважливішим логістичним вузлом буде Німеччина.

Також буде вжито додаткових заходів забезпечення захисту трубопроводів та інших комунікацій від можливих російських диверсій.

У плані вказано, що інвестиції членів Альянсу в оборону повинні становити не менше 2% від ВВП країни.

Для захисту НАТО займеться розширенням підрозділів із важким озброєнням, здатних витримати запеклі бої, а також посилить системи ППО, збільшить запаси далекобійної артилерії і ракет.

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