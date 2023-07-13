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Новини
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МОЗ вітає перший крок до легалізації медичного канабісу: Застосування ліків жорстко контролюватимуть

канабіс,медичний,каннабіс

Україна зробила важливий крок до спрощення доступу до ліків на основі медичного канабісу! Верховна Рада 268 голосами "ЗА" ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт 7457.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

У міністерстві також дякують всім народним депутатам за їхні голоси та громадськості - за підтримку цієї дуже корисної ініціативи.

"Це був наш спільний тест на гуманність, і ми успішно його склали!", - зауважили у МОЗі.

Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Для прихильників теорій змов, МОЗ нагадає:

У світі зібрано достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів:

- неврологічних захворювань: розсіяного склерозу, епілепсії, хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта;

- захворювань травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкологічних хворобах (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, при запаленні та дисфункції моторики кишківника; препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження;

- наркотичній залежності та психічних розладах (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну);

- хронічному болю невропатичного походження;

- при наданні паліативної допомоги.

Також читайте: Лікарі-онкологи підписали відкритий лист із закликом легалізувати медичний канабіс. ДОКУМЕНТ

Крім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.

"Підкреслюємо: про потрапляння у вільний обіг препаратів з вмістом медичного канабісу не йдеться. Застосування ліків буде жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами", - резюмують у МОЗі.

Автор: 

ВР (15073) МОЗ (5405) канабіс (70)


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Топ коментарі
+9
Підтримую. Давно пора. Тільки люди, яким глибоко наплювати на страждання інших, можуть бути проти застосування канабісу в медичних цілях.
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13.07.2023 16:28 Відповісти
+5
Нідерланди дивляться на це з цікавістю і не розуміють чого нарід казиться
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13.07.2023 16:20 Відповісти
+5
Хтось там що не говорив, але ліки на шмалі дуже сильно допоможуть військовим після війни, на стакан сяде дуже багато хлопців, а скільки буде психічних відхилень. Багато хто не розуміє що чекає наше суспільство після війни.
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13.07.2023 17:24 Відповісти
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Помню, обещал один такой всякие чудеса, вроде конца эпохи. Только вот для многих получилось это не концом эпохи, а просто концом. С гробом, а то и без него. "Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась ребенка с фронта. И перед каждым ребенком, который не дождался отца", - Зеленский.
Здесь будет так же. Узаконивание наркоторговли вместо того, чтобы снимать боль тем, кто в этом нуждается.
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13.07.2023 16:15 Відповісти
19:45 12.07.2023

Бюджетний комітет Ради рекомендував виділити 574 млн грн на добудову музею Голодомору
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13.07.2023 16:22 Відповісти
Откуда вы идиоты только лезите?
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13.07.2023 16:34 Відповісти
Квартальные они. Из 95.
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13.07.2023 16:38 Відповісти
Контролюватимуть. У нас. Угу.
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13.07.2023 16:18 Відповісти
А що контролювати? У всіх ПТСР.
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13.07.2023 16:26 Відповісти
Щастя усім, і хай ніхто не піде ображеним. Тоді треба виходити на промислове вирощування канабісу, бо не вистачить.
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13.07.2023 16:56 Відповісти
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13.07.2023 16:20 Відповісти
Нідерланди дивляться на це з цікавістю і не розуміють чого нарід казиться
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13.07.2023 16:20 Відповісти
І не тільки в Нідерландах. А ще там мають посміятися з нашого жорсткого контролю.
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13.07.2023 16:23 Відповісти
Ты готов, чтобы твоя дочь была проституткой, а сын наркоманом? А может всё вместе?
Я знаю, что ты мне ответишь, а отсюда предложение:
Давай узаконим такую профессию, как киллер?
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13.07.2023 17:43 Відповісти
В Нідерландах з центру Амстердаму наскільки я пам'ятаю місцевівиганяють всіх любителів покайфувати.
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13.07.2023 16:30 Відповісти
У вас неправильна інформація.
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13.07.2023 16:45 Відповісти
а взагалі-то цікаво. Вас на гуглі забанилі? Ви не можете зайти на гуглмапс і подивитися скільки зараз кофішопів на квадратний метр в центрі Амстердама?
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13.07.2023 16:50 Відповісти
Була стаття в німецькій пресі, що місцевих жителів центру Амстердама задовбали вічно піддаті туристи і вони якось там організуються щоб туристів вигнати з центру разом з бізнесом, який їм продає "речовини".
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13.07.2023 16:58 Відповісти
Місцеві жителі рік просиділи на карантині без туристів і їх бабла і тепер готові обдолбаних німців на руках носити.
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13.07.2023 17:09 Відповісти
І виганяти хотіли не кофішопи а всіх туристів. Бо я туристів, які обдолбалися і шумлять, жодного разу не бачив. А от набуханих і шумлячих - десять з десяти.
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13.07.2023 17:14 Відповісти
Звичайно, наріки ловлять приход, вони тоді дуже милі
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13.07.2023 18:12 Відповісти
Казиться,на мою думку,невелика доля старих пердунів-моралофагів,та псевдовірунів,з тих,які насравши на голову ближньому своєму,бігуть до церкви каятися,щоб наступного разу з чистою совістю повторити увесь процес знову.
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13.07.2023 16:34 Відповісти
Підтримую. Давно пора. Тільки люди, яким глибоко наплювати на страждання інших, можуть бути проти застосування канабісу в медичних цілях.
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13.07.2023 16:28 Відповісти
Воно слабке, як болезаспокійливе, використовується (в тих країнах, де використовується) при спастичності при розсіяному склерозі, при відсутності апетиту у ВІЧ - хворих, при нудоті в онкології, а як болезаспокійливе дуже слабке, допоміжне. Рівень доказовості низький. Так що не рвіть серце за коноплі. При надкритичних стресах може виправданий косячок, але там і тоді нема нічого іншого
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13.07.2023 18:28 Відповісти
Нда...А все ж просто - кожна нація має право на....і далі за текстом. При цьому у кожної нації законодавство формується відповідно ДО:...., ...., традицій..... Плять, а можна було врахувати драдиції, щодо НЕУПРАВЛЯЄМОСТІ того контролю....Який КОНТРОЛЬ???? За чим???? І так даунів, пройти ніяк
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13.07.2023 16:31 Відповісти
контроль через аптеку, а не через копа що держить баригу як розповсюджувача
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13.07.2023 18:39 Відповісти
Опій колять при сильних болях. Невже від того опій доступний усім бажаючим?
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13.07.2023 16:35 Відповісти
ага особливо депутатам , що б глушити боли остатков совести.
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13.07.2023 16:44 Відповісти
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13.07.2023 16:48 Відповісти
Онкохворим. Одні баптисти з релігійних переконань не дозволили дитині колоти, виття чути було на весь район.
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13.07.2023 18:05 Відповісти
там кокаін
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13.07.2023 19:01 Відповісти
Є опій, є доказана ефективність. Нащо ще слабоефективна конопля
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13.07.2023 18:30 Відповісти
тому що нема фiзiологiчноi залежностi
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13.07.2023 18:37 Відповісти
Опій колять тим, хто помирає, або разок після операцій. Через звикання.
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14.07.2023 08:09 Відповісти
А коноплю - можна усім! Та навіть: треба усім! Бо стреси є? є у всіх. Сварки, непорозуміння, матюки,- це все лікує конопля! Лагідні стають, добрі. Ви бачили конопляного користувача? Усміхається, голос такий приємний, лапочка, все йому - так гарно! Лектори вже їздять: в Івано-Франківську лектор пояснює, що краще не курити, а дихати через бульбулятор, отак! Але дивіться, щоб не горіла пластмаса! А там, де коноплі, то поліцейські не можуть штрафувати порушників: не можуть, порегочуться і не виписують штраф!
Яке дурне суспільство. Які дурні правителі без життєвого досвіду, нічого не бачили, нічого не знають
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14.07.2023 08:49 Відповісти
Розслабтесь. Законопроект передбачає вирощування коноплі в Криму на експорт, і не передбачає використання в Україні.
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14.07.2023 09:10 Відповісти
Йдеться про "медичне використання" при "ПТСР", про "революцію" в знеболенні, про декриміналізацію канабісу
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14.07.2023 10:40 Відповісти
Не знаю, не знаю. Тут оприлюднили законопроект, де пишеться лише про вирощування. Стаття називається "що не так з законопроектом N 500 якийсь там. Посилання не дам, бо не вмію цього робити.
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14.07.2023 11:31 Відповісти
І відразу 50% депутатів потребують особливіх ліків з конебасу.
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13.07.2023 16:41 Відповісти
з цианіду краще
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13.07.2023 17:52 Відповісти
А що можна чекати від цих кукловідів покидьків, вони на крові збагачуються і хизуються цим.

"Купуй, коли на вулицях ллється кров, навіть якщо вона твоя" - цю фразу приписують барону Натану Ротшильду.
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13.07.2023 16:57 Відповісти
Хтось там що не говорив, але ліки на шмалі дуже сильно допоможуть військовим після війни, на стакан сяде дуже багато хлопців, а скільки буде психічних відхилень. Багато хто не розуміє що чекає наше суспільство після війни.
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13.07.2023 17:24 Відповісти
Безконтрольное употребление наркотиков только усугубит ситуацию. У моей знакомой сын с войны пришёл, то часами смотрит в одну точку, то под столом прячется, то в атаку идёт. Осталось только на коноплю хлопца посадить.
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13.07.2023 17:39 Відповісти
Краще ніж на стакан.
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13.07.2023 18:12 Відповісти
В моєї знайомої сина наречена покинула. Не їв, не спав, мінус 7 кг за місяць. 2 косяка і любов пройшла. За кілька місяців знайшов нову дурепу.
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14.07.2023 09:14 Відповісти
Не всі будуть схибленими після війни. Пам'ятаю сусідів-афганців в 90-х так з 6 людей тільки один поїхав тихо дахом, другий весь час ліз в пригоди з адреналіном, чотири було нормальних з них двоє тільки трохи напивалися інколи, але старалися триматися заради сім'ї. Думаю і зараз приблизно так само буде. Люди насправді можуть пережити багато чого поганого і забути його.
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13.07.2023 18:00 Відповісти
Мій дід півтора року воював, потім до смерті на стакані сидів, від цирозу.
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13.07.2023 18:13 Відповісти
Уся зелена шобла відразу почне "лікуватись"
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13.07.2023 17:25 Відповісти
Боже всемогущий, спаси Украину
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13.07.2023 17:34 Відповісти
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13.07.2023 17:57 Відповісти
ходять легенди, що першi християни використовували це на своiх зборах

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13.07.2023 18:35 Відповісти
Як же він спасе, коли весь народ кричить: давай коноплі! Про яке медичне застосування йдеться? Діти будуть в школу з бульбуляторами ходити
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13.07.2023 19:51 Відповісти
А також звісно що і в медичних цілях: будуть з молодших класів лікувати стресові розлади і синдром ля Туретта, і що вчителька зробить.
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13.07.2023 19:54 Відповісти
Ось копролалію, наприклад, будуть лікувати і нічого не поробиш
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13.07.2023 19:57 Відповісти
Больному не потакают, больного лечат.
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13.07.2023 17:48 Відповісти
гарно зробили 🤑 Це багато грошей для казни
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13.07.2023 18:32 Відповісти
О-о-о!!!
Дівчата та жінки медичні працівники (особливо медсестринської ланки) та аптечні провізори стануть самими бажаними жінками (коханками) у любителів "зняти стрес та больовий синдром"!!!
Не втрачайте часу, готуйтесь до залицянь. Тільки планку вимог не понижуйте!
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13.07.2023 18:43 Відповісти
а чого не перевiряти по електронному рейестру кiлькiсть лiкiв? 😉
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13.07.2023 19:15 Відповісти
При чому тут ліки?
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13.07.2023 20:42 Відповісти
А про що саме цей закон?

"https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39783 Картка законопроекту - Законотворчість (rada.gov.ua) "

Проект Закону про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни

Номер, дата реєстрації:

7457 від 10.06.2022

Сесія реєстрації:

7 сесія IX скликання

Включено до порядку денного:

https://zakon.rada.gov.ua/go/2911-IX 2911-IX від 07.02.2023

Рубрика законопроекту:

Галузевий розвиток

Суб'єкт права законодавчої ініціативи:

Кабінет Міністрів України
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13.07.2023 18:44 Відповісти
" Щось там за закритими дверима таке відбулося і так вплинуло на учасників події, але фінальний текст змінився докорінно. Тепер законопроєкт передбачає:
доступ пацієнтів лише до імпортних субстанцій синтетичного походження, (використання фітоканабіноїдів не передбачено);наукові дослідження юридично ускладнені (їх і надалі буде простіше проводити за кордоном), а клінічні з фітоканабіноїдами - юридично неможливі;вирощування канабісу як фармсировни дозволяється, але з метою виключно транспортування за межі України.

Зацінили масштаб "євроінтеграційний"?"

https://life.pravda.com.ua/columns/2023/01/25/252519/ Медичний канабіс: чому законопроєкт № 7457 не вирішує проблем | Українська правда _Життя (pravda.com.ua)
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13.07.2023 19:00 Відповісти
 
 