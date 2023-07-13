МОЗ вітає перший крок до легалізації медичного канабісу: Застосування ліків жорстко контролюватимуть
Україна зробила важливий крок до спрощення доступу до ліків на основі медичного канабісу! Верховна Рада 268 голосами "ЗА" ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт 7457.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства охорони здоров'я.
У міністерстві також дякують всім народним депутатам за їхні голоси та громадськості - за підтримку цієї дуже корисної ініціативи.
"Це був наш спільний тест на гуманність, і ми успішно його склали!", - зауважили у МОЗі.
Для прихильників теорій змов, МОЗ нагадає:
У світі зібрано достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів:
- неврологічних захворювань: розсіяного склерозу, епілепсії, хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта;
- захворювань травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкологічних хворобах (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, при запаленні та дисфункції моторики кишківника; препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження;
- наркотичній залежності та психічних розладах (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну);
- хронічному болю невропатичного походження;
- при наданні паліативної допомоги.
Крім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.
"Підкреслюємо: про потрапляння у вільний обіг препаратів з вмістом медичного канабісу не йдеться. Застосування ліків буде жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами", - резюмують у МОЗі.
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Здесь будет так же. Узаконивание наркоторговли вместо того, чтобы снимать боль тем, кто в этом нуждается.
Бюджетний комітет Ради рекомендував виділити 574 млн грн на добудову музею Голодомору
Я знаю, что ты мне ответишь, а отсюда предложение:
Давай узаконим такую профессию, как киллер?
Яке дурне суспільство. Які дурні правителі без життєвого досвіду, нічого не бачили, нічого не знають
"Купуй, коли на вулицях ллється кров, навіть якщо вона твоя" - цю фразу приписують барону Натану Ротшильду.
Дівчата та жінки медичні працівники (особливо медсестринської ланки) та аптечні провізори стануть самими бажаними жінками (коханками) у любителів "зняти стрес та больовий синдром"!!!
Не втрачайте часу, готуйтесь до залицянь. Тільки планку вимог не понижуйте!
"https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39783 Картка законопроекту - Законотворчість (rada.gov.ua) "
Проект Закону про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни
Номер, дата реєстрації:
7457 від 10.06.2022
Сесія реєстрації:
7 сесія IX скликання
Включено до порядку денного:
https://zakon.rada.gov.ua/go/2911-IX 2911-IX від 07.02.2023
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Кабінет Міністрів України
доступ пацієнтів лише до імпортних субстанцій синтетичного походження, (використання фітоканабіноїдів не передбачено);наукові дослідження юридично ускладнені (їх і надалі буде простіше проводити за кордоном), а клінічні з фітоканабіноїдами - юридично неможливі;вирощування канабісу як фармсировни дозволяється, але з метою виключно транспортування за межі України.
Зацінили масштаб "євроінтеграційний"?"
https://life.pravda.com.ua/columns/2023/01/25/252519/ Медичний канабіс: чому законопроєкт № 7457 не вирішує проблем | Українська правда _Життя (pravda.com.ua)