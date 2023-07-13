МОЗ вітає перший крок до легалізації медичного канабісу: Застосування ліків жорстко контролюватимуть

Україна зробила важливий крок до спрощення доступу до ліків на основі медичного канабісу! Верховна Рада 268 голосами "ЗА" ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт 7457.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

У міністерстві також дякують всім народним депутатам за їхні голоси та громадськості - за підтримку цієї дуже корисної ініціативи.

"Це був наш спільний тест на гуманність, і ми успішно його склали!", - зауважили у МОЗі.

Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Для прихильників теорій змов, МОЗ нагадає:

У світі зібрано достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів:

- неврологічних захворювань: розсіяного склерозу, епілепсії, хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта;

- захворювань травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкологічних хворобах (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, при запаленні та дисфункції моторики кишківника; препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження;

- наркотичній залежності та психічних розладах (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну);

- хронічному болю невропатичного походження;

- при наданні паліативної допомоги.

Також читайте: Лікарі-онкологи підписали відкритий лист із закликом легалізувати медичний канабіс. ДОКУМЕНТ

Крім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.

"Підкреслюємо: про потрапляння у вільний обіг препаратів з вмістом медичного канабісу не йдеться. Застосування ліків буде жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами", - резюмують у МОЗі.