Угорщина, можливо, знову хоче вивезти українських полонених за спиною України, - ГУР

Угорщина, можливо, знову хоче вивезти українських військовополонених за спиною України. Координаційний штаб з питань поводження з українськими полоненими отримав таку інформацію та перевіряє її.

Про це LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

Стало відомо, що Угорщина за посередництва РПЦ, без участі та погодження української сторони, планує таємну операцію з вивезення групи українських військовополонених із Росії на свою територію.

Є інформація, що представники уряду Угорщини відвідають Росію на початку серпня для обговорення передачі полонених українців угорського походження.

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За словами представника ГУР, якщо ця інформація підтвердиться, то дії Угорщини не мають правових підстав, є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права.

Координаційний штаб з питань поводження з українськими полоненими перевіряє цю інформацію та в разі її підтвердження буде реагувати відповідним чином.

"Україна стежить за ситуацією", – сказав Юсов.

Нагадаємо, 8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених. Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована про такий факт.