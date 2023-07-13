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Угорщина, можливо, знову хоче вивезти українських полонених за спиною України, - ГУР

юсов

Угорщина, можливо, знову хоче вивезти українських військовополонених за спиною України. Координаційний штаб з питань поводження з українськими полоненими отримав таку інформацію та перевіряє її.

Про це LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

Стало відомо, що Угорщина за посередництва РПЦ, без участі та погодження української сторони, планує таємну операцію з вивезення групи українських військовополонених із Росії на свою територію.

Є інформація, що представники уряду Угорщини відвідають Росію на початку серпня для обговорення передачі полонених українців угорського походження.

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За словами представника ГУР, якщо ця інформація підтвердиться, то дії Угорщини не мають правових підстав, є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права.

Координаційний штаб з питань поводження з українськими полоненими перевіряє цю інформацію та в разі її підтвердження буде реагувати відповідним чином.

"Україна стежить за ситуацією", – сказав Юсов.

Нагадаємо, 8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Віцепрем'єр-міністр Угорщини наступного дня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених. Українське МЗС повідомило, що держава не була поінформована про такий факт.

Автор: 

Угорщина (2360) розвідка (3894) полонені (2314)


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Топ коментарі
+5
Орбан захотів знову пограться у "Великого Батька мадяр"?
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13.07.2023 16:24 Відповісти
+4
Час нарешті відправити посла угорщини до Будапешту, щоб півроку мінімум консультувався з орбаном сіяртовичем..
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13.07.2023 16:37 Відповісти
+4
Добро пожаловать в "высочайшие стандарты НАТО". Куда до них Украине.
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13.07.2023 18:06 Відповісти
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Орбан захотів знову пограться у "Великого Батька мадяр"?
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13.07.2023 16:24 Відповісти
Час нарешті відправити посла угорщини до Будапешту, щоб півроку мінімум консультувався з орбаном сіяртовичем..
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13.07.2023 16:37 Відповісти
Добро пожаловать в "высочайшие стандарты НАТО". Куда до них Украине.
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13.07.2023 18:06 Відповісти
а що, в такому випадку щойностворену раду Україна-НАТО не можна скликати? Для обговорення ситуації...
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13.07.2023 18:07 Відповісти
треба подавати на них до суду інакше під0ри не перестануть займатися хернею,

це ж як кацапи - поки по пиці не даси то буде нагліти безкінечно
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13.07.2023 19:04 Відповісти
треба закарпатську мадяроту вивозити до мадярії без права повернення...
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13.07.2023 19:06 Відповісти
А тебе куди вивезти? Ти теж не Степан Гончаренко.
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13.07.2023 21:20 Відповісти
я коріний народ, а твоя ***** мадярота окупанти на моїй землі, гавно ти вонячє...
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13.07.2023 22:06 Відповісти
Сауль Гоодман - чисто українсьнські ім'я та прізвище. Не знав що Гондурас в Україні.. Ще й хамло. Нє. Ти не корінний. Українці чемні і доброзичливі. Гени не проп"єш.
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13.07.2023 23:54 Відповісти
Почитав коменти - всі так обурються, в унісон з ГУРом. А мені ПОХ. Головне щоб якнайшвидше і якнайбільше наших хлопців повернулись додому живими і здоровими. Мені ПОХ. що це заважає піаритись зеленій шоблі. Я б навіть чорта в посередники взяв, щоб витягнути нащих з неволі, тим більше що домовлятись з кірілами і їншими рашистсьми козлами для українця зашквар і кацапи будуть вимагати якісь поступки. В цьому питанні з орбанами потрібно зробити вигляд, що не помічаєш.
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13.07.2023 19:34 Відповісти
 
 