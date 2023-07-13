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Новини Окуповані території
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У Донецьку стався вибух у районі оборонного заводу "Топаз", - Центр нацспротиву. ФОТО

вибух,донецьк,топаз

Стався потужний вибух у північно-західній частині тимчасово окупованого Донецька, де розташований завод "Топаз" з виробництва військової електроніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру національного спротиву. 

"В районі донецького заводу "Топаз" сталось щось неприємне.Окремо дякуємо "очам", що уважно спостерігали за російською активністю в тому районі", - йдеться в повідомленні. 

У Донецьку стався вибух у районі оборонного заводу Топаз, - Центр нацспротиву 01

Востаннє про вибухи у Донецьку повідомлялося 4 липня. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі пролунали вибухи, повідомляють про влучання у казарму кадирівців, - Андрющенко

вибух (4532) завод (1038) Донець (15)


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Топ коментарі
+11
Тапаз дал каманду...
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13.07.2023 16:35 Відповісти
+6
"Топаз" в топі расєйских глаз...
Далі "Алмаз-антей" та рюскГаз...
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13.07.2023 16:37 Відповісти
+5
Тапазілі бамбас.
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13.07.2023 16:35 Відповісти
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Тапаз дал каманду...
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13.07.2023 16:35 Відповісти
Конечно это же и он дал наводку😅😅😅
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13.07.2023 16:45 Відповісти
да откуда у него на водку ? стекломой пьет
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13.07.2023 18:34 Відповісти
Топаз дав команду чи дуба ?
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13.07.2023 16:35 Відповісти
Тапазілі бамбас.
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13.07.2023 16:35 Відповісти
"Топаз" в топі расєйских глаз...
Далі "Алмаз-антей" та рюскГаз...
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13.07.2023 16:37 Відповісти
******** таки хлопці бамабас потроху...
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13.07.2023 16:58 Відповісти
а чогоце той топаз за 9 років війни досі не зруйнований нашою артилерією ? там хімарсів не потрібно наші пушки стоять в притул до міста. мабудь за все договорено. якийсь сюр
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13.07.2023 17:43 Відповісти
Підкреслюю -оборонний завод Топаз армії РФ
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13.07.2023 17:45 Відповісти
Дав команду топаз нерешті...
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13.07.2023 18:49 Відповісти
Взагалі, ще в 2014 р. була інформація, що кацапи все з заводу "Топаз" повивозили до себе на мокшанська болота. Але до цього часу, через свою жопорукість або рукожопість так і не зробили нічого путнього ні з краденим обладнанням, ні з технологіями. А як вони використовували територію заводу, інформації поки що немає
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13.07.2023 20:39 Відповісти
 
 