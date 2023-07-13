У Донецьку стався вибух у районі оборонного заводу "Топаз", - Центр нацспротиву. ФОТО

Стався потужний вибух у північно-західній частині тимчасово окупованого Донецька, де розташований завод "Топаз" з виробництва військової електроніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру національного спротиву.

"В районі донецького заводу "Топаз" сталось щось неприємне.Окремо дякуємо "очам", що уважно спостерігали за російською активністю в тому районі", - йдеться в повідомленні.

Востаннє про вибухи у Донецьку повідомлялося 4 липня.

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