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У Донецьку стався вибух у районі оборонного заводу "Топаз", - Центр нацспротиву. ФОТО
Стався потужний вибух у північно-західній частині тимчасово окупованого Донецька, де розташований завод "Топаз" з виробництва військової електроніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру національного спротиву.
"В районі донецького заводу "Топаз" сталось щось неприємне.Окремо дякуємо "очам", що уважно спостерігали за російською активністю в тому районі", - йдеться в повідомленні.
Востаннє про вибухи у Донецьку повідомлялося 4 липня.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.07.2023 16:35 Відповісти Посилання
+6 Олег Каз
показати весь коментар13.07.2023 16:37 Відповісти Посилання
+5 Саша Пончик
показати весь коментар13.07.2023 16:35 Відповісти Посилання
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