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Новини Україна-НАТО
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"Слуга народу" Чернєв: "Якщо ми встигнемо перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то у нас є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення України до НАТО"

чернєв

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна впритул наблизилася до членства. Але Україна отримає повноцінне запрошення до НАТО на квітневому саміті у Вашингтоні лише за умови, що вона до того переможе у війні з Росією.

Так вважає голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Якщо ми встигнемо перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то у нас є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення України до НАТО. Якщо ж війна триватиме і на момент саміту, то жодних принципових зрушень, окрім тактичних військово-політичних рішень, найімовірніше, не буде", - зазначив Чернєв.

На його думку, Україна на саміті у Вільнюсі впритул наблизилася до членства в НАТО, прибравши зі шляху перепони у вигляді ПДЧ й отримавши одностайне схвалення майбутньої інтеграції.

"Тепер від членства в НАТО нас відділяє тільки один крок - перемога у війні. І ми цей крок обов'язково зробимо",- наголосив Чернєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає сумнівів, що Україна вступить до НАТО після війни, - Остін

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи не розв'язало комюніке саміту "руки" Росії і чи не зробить вона все, щоб війна тривала якнайдалі, Чернєв сказав: "У будь-якому разі війна триватиме настільки довго, наскільки в Росії вистачить сил і ресурсів. Просто так вона не відступить і не поверне нам наші території. Але коли вона зазнає на полі бою нищівної поразки, а всередині Росії розпочнуться політичні потрясіння і відбудеться крах путінського режиму, їй доведеться припинити війну незалежно від комюніке саміту НАТО у Вільнюсі".

Нагадаємо, за словами Чернєва  в остаточному комюніке саміту НАТО у Вільнюсі окреслені конкретні кроки щодо майбутньої інтеграції України в Альянс.

НАТО (6636) членство в НАТО (1757) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+28
Перестати красти і посадити всіх кротів точно можете встигнуть. Але це дуже складно, бо це треба робити самим. А перемогти у війні - як нєх. дєлать, тому що воюють не вони, зеленожабна влада, а інші, ті, кому "нє какая разніца".
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13.07.2023 16:46 Відповісти
+26
Ты, где собрался побеждать ГНИДА, с бабами в ресторане Коли-котлеты????
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13.07.2023 16:54 Відповісти
+24
без замены власти таких шансов нет. тчк.
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13.07.2023 16:47 Відповісти
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Перестати красти і посадити всіх кротів точно можете встигнуть. Але це дуже складно, бо це треба робити самим. А перемогти у війні - як нєх. дєлать, тому що воюють не вони, зеленожабна влада, а інші, ті, кому "нє какая разніца".
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13.07.2023 16:46 Відповісти
Так то депутатка Марченко гроші на внесок до НАТО збирала?
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13.07.2023 17:01 Відповісти
+Злодіям, корупціонерам допомагати не будуть, це ж як у прірву, там збирають, відривають від себе, від рішення своїх проблем, а тут крадуть??! У Світі наростає зневага до України?Яке НАТО, Євросоюз?Невже доля українського народу і України залежить від якоїсь наволочі, виродках, бидлу яке хоче вкрасти, нажитися на чому "угодно", на крові, горі, злиднях... їм похер, було б бабло...?Хто більший ворог українського народу, ***** із своїми опричниками, чи злодій який краде у вдови, у дітей, у солдат, що своїм життям жертвують захищаючи Батьківщину...? Напевно той хто краде і той хто його прикриває, "кришує"? Треба напевно подати у ВР законопроект про смертну кару за корупцію, диверсію і зраду під час війни, в КНР, США вона є, і знищувати цю срань так само як рашистів, які на нас напали!! Це буде і лакмусовий папірець на ворога України при голосуванні!!!?"Щоб їх Господь Бог скарав лютими карами! Амінь!!! Чесна і порядна Влада, Патріоти, просто Люди де ВИ...?
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14.10.2023 11:09 Відповісти
кого цікавить думка зеленого ворюги?? цензора?
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13.07.2023 17:49 Відповісти
депутат Чернєв, ми дамо Вам Парабелум
будете відстрілюваться.((
діот мля.
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13.07.2023 20:27 Відповісти
Осталось ерунда,победить засрашку ради всупления в нато,ага Трамп ждет-недождется момента,когда он отправит приглашение.
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13.07.2023 16:47 Відповісти
без замены власти таких шансов нет. тчк.
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13.07.2023 16:47 Відповісти
По Конституции у нас к этому времени должна быть уже другая власть.
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13.07.2023 16:53 Відповісти
формально - военное положение. но поглядим. думаю, что как минимум, зеленский к весне действительно уже не будет президентом. А вот что придет вместо - это вопрос.
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13.07.2023 16:59 Відповісти
У нас військовий стан,тому виборів не буде.Та й на практиці як провести вибори,коли частина українців розбрелася по світу,частина не вилазить з під обстрілів.Хто визнає такі вибори,якщо навіть уявити,що вони якимось дивом відбулися.І все те передвиборне болото-агітація,лапша на вуха виборцям,як в військовий час забезпечити все те кандидатам?
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13.07.2023 17:00 Відповісти
Законный срок полномочий всех истечет и они будут И.О. И после отмены военного положения должны быть тут-же объявлены предвыборные компании. А вынужденные эмигранты смогут проголосовать на зарубежных участках в посольствах и консульствах. Тут, я думаю, Европа поможет с организацией.
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13.07.2023 17:05 Відповісти
А, тобто з корупцією можна не боротися, реформи можна не проводити, на кремлівських агентів у верхівці можна не звертати уваги, а достатньо всього-на-всього перемогти у війни до наступного саміту? Слуги народу уроду, тут логіку не варто шукати...
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13.07.2023 16:50 Відповісти
Дуже корисний вісер.
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13.07.2023 16:52 Відповісти
Но уже, слава Богу, это без вас. Сроки ваших полномочий до этого саммита уже тю-тю. Разве что Зеля и холуи решаться пойти по полному беспределу.
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13.07.2023 16:52 Відповісти
Так Арестовича знову на екран повертайте. Той за двє-трі нєдєлі управиться.
Молюсь за наші збройні сили та за партнерів.
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13.07.2023 16:54 Відповісти
Ты, где собрался побеждать ГНИДА, с бабами в ресторане Коли-котлеты????
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13.07.2023 16:54 Відповісти
"зелені слуги" не зацікавлені в перемозі України .Якщо Україна переможе то "новачок" буде питвом і "зе-лідора і єрмака і багатьох з ОП.котрим куйло проплатив здачу України
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13.07.2023 16:54 Відповісти
Шапіто і Віслюк безнадійні...
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13.07.2023 16:55 Відповісти
це якись новенький ще такого не бачив
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13.07.2023 22:29 Відповісти
Вибачте,якщо перемогти без вступу в НАТО.....то нашо нам вже потом НАТО?Кров лити проти китайоз?Чи як......в кацапстана виграли....всьо,чи не всьо?Не знаю може борги спишуть чи як?Непоняте шось влада наша каже.
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13.07.2023 16:55 Відповісти
Дивлячись що розуміти під терміном "перемога". Україна сама не в змозі розбити всі збройні сили на всій території кислобздійні, а вигнання кислобздіїв за кордони України 1991 року лише відтермінує черговий напад, коли вони знову зберуться з силами. От для цього і Потрібне НАТО, щоб в тих кончених руки не чесались.
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13.07.2023 17:01 Відповісти
Куда они все бежать будут после победы?
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13.07.2023 16:58 Відповісти
Буба в Лондоні схорониться, якщо виторгує гарантії неперслідування
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13.07.2023 17:21 Відповісти
/////......коли закінчеться ця балаканина та нвішування лапші суспільству.....ЯК БИ ТА КАБИ....огидно ..ВАМ ПОТРІБНО НЕ ЯЗИКАМИ ТРІПАТИ А РЕФОРМУВАТИ АРМІЮ ТА ВСЕ МІН.ОБОРОНИ ДО СТАНДАРТІВ НАТО...і тоді НАС ..ВЕРНІШЕ НАШУ КРАЇНУ БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИ ЯК КРАЇНУ РОДИНИ НАТО.....а поки ваша балаканина недоводе ні до чого...і дивиться і АМЕРИКА І КРАЇНИ ЄС ЯК НА ІДІОТІВ ЯКИМ ЧІТКО СКАЗАЛИ ...ПРИВЕДІТЬ ЗАКОНОДАВСТВО І СТАТУТ ДО СТАНДАРТІВ НАТО....неможе країна з совковою моделлю армії стати членом нато....АЛЕ ВСЕ ОЧІКУВАНО..ЗЕШОБЛО НА ТВ КАНАЛАХ ТІЛЬКИ МОЖЕ ТРІПАТИ ЯЗИКОМ....
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13.07.2023 16:59 Відповісти
Ви? Ви вже "наперемагали" так, що країна стоїть на краю прірви. Якщо хтось і переможе - це ЗСУ, але ніяк не ви.
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13.07.2023 17:00 Відповісти
......ШАНОВНА Я І ПИШУ С ЗСУ....готуйте борщ мовчки...
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13.07.2023 17:10 Відповісти
Свою жінку вчіть борщі готувати, нешановний, до вас взагалі ніхто не звертався!
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13.07.2023 17:14 Відповісти
Зачем кипятить ожидания от контрнаступления ЗСУ - они и так перегреты. В отличии от предыдущей харьковской обороны кацапы поняли что украинская армия очень сильная и легко продавливает слабо подготовленные позиции оккупантов. В результате работы над ошибками командование оккупантов хоть и тупое но смогло соорудить хорошую линию обороны и заминировать подступы. Именно по этой причине ЗСУ не могут продвигаться с такой же скоростью как в прошлом году и гнать наших солдат мясом как минимум не разумно если учитывать перевез рашистов в живой силе.

Украинская армия имеет успехи несмотря на все сложности и не нужно подгонять - жизни наших людей дороже вступления Украины в НАТО и не особо есть желание мчатся в НАТО на жизнях наших солдат.
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13.07.2023 17:00 Відповісти
НУ ТАК ХВАТАЙ АВТОМАТ И ВПЕРЕД , УСПЕЕШЬ , ДЕБИЛ , где этих дегенератов набирают , !!!!!!!!!!!!!!!!! это уже не лютый трэш , это уже конкретный ПИ"ДЕЦ !!!!!!!
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13.07.2023 17:01 Відповісти
"Мы пахали, я и трактор". Слуг народа дохрена, но воевать за них должны "тоже-президенты"®™.
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13.07.2023 17:02 Відповісти
з вами зелені покидьки ми не переможемо
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13.07.2023 17:03 Відповісти
А эти всё перемагають к знаменательной дате... кретины.
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13.07.2023 17:03 Відповісти
Як виглядає перемога?
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13.07.2023 17:03 Відповісти
Тільки дурень думкою багатіє
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13.07.2023 17:04 Відповісти
...А ЩЕ ЙМОВІРНІШЕ ЩО ЧЕРЕЗ ДЕЯКИЙ ЧАС ПОЧНЕ ЗЕ ШОБЛО РОЗГАНЯТИ.... ЩО НАС В НАТО НЕБЕРУТЬ І НАМ ТОДІ ТАМ РОБИТИ НІЧОГО ...А ЩЕ І ПІСЛЯ ВІЙНИ....ЯКЕ НАТО якщо обіг якогось нач.ТЦК в мільйони доларів готівкою...КОЛИ ЦІЛА АРМІЯ ЗНАЙОМИХ ТА РОДИЧІВ ХОДЯТЬ РОЗДАЮТЬ ПОВІСТКИ ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ БУТИ НА ПЕРШІЙ ЧИ ДРУГІЙ ЛІНІЇ ВИКОНУЮЧИ ПЛАН НАЧ.ТЦК ПО СХЕМІ.....УХИЛЯНТ... ХІБА БУДЕ ПРАВА РУКА РУБАТИ ЛІВУ ЯКА ДАЄ ГРОШІ....А ТО І Є КОРУПЦІЯ.....І УМОВИ СТВОРИЛА ДЛЯ ЦІЄЇ КОРУПЦІЇ САМА... ЗЕ.....ВЛАДА...І УРЯД....то що казати за все мін.оборони.....та офіс куди ймовірно всі хабарі та чорна каса і зтікається...ЖАХ І ГАНЬБА...
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13.07.2023 17:09 Відповісти
С дуру можно куй сломать.
Семь раз отмеряй - один отрежь.
Не беги поперед батька в пекло.
Этот тип видимо ни разу не слышал этих жизненных фраз.
Залужный живет по принципу анекдота - мы "медленно" спустимся и раз@бем все московское стадо.
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13.07.2023 17:09 Відповісти
То есть, опять подождите годик для очередной победы, и пофиг что со всеми предыдущими датами "победы" обосрались жидко. Ну че вам, жалко что ли?
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13.07.2023 17:19 Відповісти
Неприємно казати, але НАТО до цього часу, боїться моржової звізди...
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13.07.2023 17:28 Відповісти
НАТО, нам потрібна зараз, для швидкої перемоги над копростаном! А після перемоги, от угорців захист, чи сябрів? Дивуюсь, повна перемога над копростаном, але зброєю Захода та США, користуватись на ямі-404, заборонено! Таке відчуття, що НАТО провокує війну на багато років! Іншого, вибачте я не бачу.
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13.07.2023 17:21 Відповісти
https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html?fbclid=IwAR2NxswIp1nqcovPYrHAzP-KL4gqK4BoxFiBzcJTy9jVVRrX0biP-Do139g https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html?fbclid=IwAR2NxswIp1nqcovPYrHAzP-KL4gqK4BoxFiBzcJTy9jVVRrX0biP-Do139g

так і є.
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13.07.2023 17:24 Відповісти
НАТО просто не хоче випускати війну за межі України, тому й обмежує Україну утриматись від обстрілів раши натівською зброєю. бо є дуже великий ризик, коли британські штор-шадов полетять по раші, то з раші вже по Британї можуть полетіти калібри чи х-101. ось така х-ня, малята. Європа не буде підставляти себе під удар заради України.
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13.07.2023 18:40 Відповісти
чернев, пи*діти то мішки ворочати.
І як хоть влучно написав вчора, швиденько перемагаємо росію, а також і китай до купи. Щоб 2 раза з дивану не вставати.
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13.07.2023 17:23 Відповісти
Чим перемагати будеш, перемагун? Винищувачiв не дають, а дають "Леденец на палачке". Соси... те.
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13.07.2023 17:24 Відповісти
головне щоб умовою вступу до нато не було перемога хабарників, особливо депутатів
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13.07.2023 17:32 Відповісти
Моносброд "Слуга народа" это спецотлов среди воровииых и лживых дебилов. И этот Егор с его высером тому яркое подтверждение. Егорий, вашего ****** Вову на саммите ткнули в ваше ЗЕленое корупционное говно его жирной харей. И тебя так же , а ты, дебил, такую херню городиш.
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13.07.2023 17:42 Відповісти
нуль без палички
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13.07.2023 17:42 Відповісти
нехай сходить на кладовище переможець всраний
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13.07.2023 17:51 Відповісти
Якщо Україна переможе засрашку то України вже НАТО буде непотрібне. У України буде ядерна зброя, вся нафта та газ засрашки.
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13.07.2023 18:29 Відповісти
як треба перемога то беріт свої депутатські дупи і несіт іх на фронт, а не кіздіт з Київа що нам потрібно.
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13.07.2023 19:03 Відповісти
А це хто такий ? Ще один крадій ?
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13.07.2023 19:10 Відповісти
Спочатку буде вступ до ЕС, перемога, потім і вступ до НАТО, формування безпеки світу та багато іншого..... - БОГОМ, а не "цярьками". АРХ М
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13.07.2023 19:28 Відповісти
Опять "взять берлин к первому мая, за ценой не постоим"?
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13.07.2023 19:49 Відповісти
зелені покидьки - ви ЗРАДНИКИ. йдіть за руським корабльом!
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13.07.2023 20:55 Відповісти
вперед, депутати - на нуль, і реальними діями наближати перемогу

а то заради політичних преференцій хлопців кидають прямо на мінні поля
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13.07.2023 21:15 Відповісти
Коли "слуги" несуть усіляку дурню самі в це вірять, чи то для лохторату?
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13.07.2023 21:17 Відповісти
Звідкіля таки гамнюки як Червєв беруться ?
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13.07.2023 21:21 Відповісти
Переможуть у війні ЗСУ при підтримці не байдужого народу, а не ви зе-банда. Доки місце президента буде займати зелене чмо - Україні не бачити ні НАТО ні ЄС. Так-що напийтесь холодної води потвори...
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13.07.2023 21:58 Відповісти
 
 