"Слуга народу" Чернєв: "Якщо ми встигнемо перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то у нас є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення України до НАТО"
На саміті НАТО у Вільнюсі Україна впритул наблизилася до членства. Але Україна отримає повноцінне запрошення до НАТО на квітневому саміті у Вашингтоні лише за умови, що вона до того переможе у війні з Росією.
Так вважає голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо ми встигнемо перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то у нас є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення України до НАТО. Якщо ж війна триватиме і на момент саміту, то жодних принципових зрушень, окрім тактичних військово-політичних рішень, найімовірніше, не буде", - зазначив Чернєв.
На його думку, Україна на саміті у Вільнюсі впритул наблизилася до членства в НАТО, прибравши зі шляху перепони у вигляді ПДЧ й отримавши одностайне схвалення майбутньої інтеграції.
"Тепер від членства в НАТО нас відділяє тільки один крок - перемога у війні. І ми цей крок обов'язково зробимо",- наголосив Чернєв.
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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи не розв'язало комюніке саміту "руки" Росії і чи не зробить вона все, щоб війна тривала якнайдалі, Чернєв сказав: "У будь-якому разі війна триватиме настільки довго, наскільки в Росії вистачить сил і ресурсів. Просто так вона не відступить і не поверне нам наші території. Але коли вона зазнає на полі бою нищівної поразки, а всередині Росії розпочнуться політичні потрясіння і відбудеться крах путінського режиму, їй доведеться припинити війну незалежно від комюніке саміту НАТО у Вільнюсі".
Нагадаємо, за словами Чернєва в остаточному комюніке саміту НАТО у Вільнюсі окреслені конкретні кроки щодо майбутньої інтеграції України в Альянс.
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будете відстрілюваться.((
діот мля.
народууроду, тут логіку не варто шукати...
Молюсь за наші збройні сили та за партнерів.
Украинская армия имеет успехи несмотря на все сложности и не нужно подгонять - жизни наших людей дороже вступления Украины в НАТО и не особо есть желание мчатся в НАТО на жизнях наших солдат.
Семь раз отмеряй - один отрежь.
Не беги поперед батька в пекло.
Этот тип видимо ни разу не слышал этих жизненных фраз.
Залужный живет по принципу анекдота - мы "медленно" спустимся и раз@бем все московское стадо.
так і є.
І як хоть влучно написав вчора, швиденько перемагаємо росію, а також і китай до купи. Щоб 2 раза з дивану не вставати.
а то заради політичних преференцій хлопців кидають прямо на мінні поля