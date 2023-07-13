"Слуга народу" Чернєв: "Якщо ми встигнемо перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то у нас є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення України до НАТО"

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна впритул наблизилася до членства. Але Україна отримає повноцінне запрошення до НАТО на квітневому саміті у Вашингтоні лише за умови, що вона до того переможе у війні з Росією.

Так вважає голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми встигнемо перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то у нас є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення України до НАТО. Якщо ж війна триватиме і на момент саміту, то жодних принципових зрушень, окрім тактичних військово-політичних рішень, найімовірніше, не буде", - зазначив Чернєв.

На його думку, Україна на саміті у Вільнюсі впритул наблизилася до членства в НАТО, прибравши зі шляху перепони у вигляді ПДЧ й отримавши одностайне схвалення майбутньої інтеграції.

"Тепер від членства в НАТО нас відділяє тільки один крок - перемога у війні. І ми цей крок обов'язково зробимо",- наголосив Чернєв.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи не розв'язало комюніке саміту "руки" Росії і чи не зробить вона все, щоб війна тривала якнайдалі, Чернєв сказав: "У будь-якому разі війна триватиме настільки довго, наскільки в Росії вистачить сил і ресурсів. Просто так вона не відступить і не поверне нам наші території. Але коли вона зазнає на полі бою нищівної поразки, а всередині Росії розпочнуться політичні потрясіння і відбудеться крах путінського режиму, їй доведеться припинити війну незалежно від комюніке саміту НАТО у Вільнюсі".

Нагадаємо, за словами Чернєва в остаточному комюніке саміту НАТО у Вільнюсі окреслені конкретні кроки щодо майбутньої інтеграції України в Альянс.