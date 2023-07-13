ФСБшника, який створив агентурну мережу в Україні, засуджено до 15 років в’язниці. Наразі він переховується у РФ, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки вдалося засудити російського шпигуна, який, перебуваючи в РФ, створив агентурну мережу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником є кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович.

Встановлено, що він готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України. Робив це через декількох агентів, яких курував особисто.

Так, у 2017 році Олександр Іванченко завербував киянина і після декількох "тестових" завдань "законсервував" його.

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На початку повномасштабного вторгнення РФ співробітник ФСБ "активував" свого агента і дав йому вказівку прибути до Чернівецької області.

"Там зрадник мав встановити і передати агресору локації залізничних вузлів і логістичних складів, які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт.

Розвідінформація потрібна була російським окупантам для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об’єктах Буковини", - йдеться у повідомленні.

Втім, Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала ворожого агента на початку цього року.

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Крім того, співробітник ФСБ збирав інформацію і з прифронтових районів України.

Особливо його цікавили точні координати місць дислокації підрозділів Служби безпеки та окремого полку спеціального призначення "Азов".

Але і в цьому випадку СБУ заблокувала всі спроби російського шпигуна отримати потрібну йому інформацію.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство) і призначив 15 років позбавлення волі.

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Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.