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Новини
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ФСБшника, який створив агентурну мережу в Україні, засуджено до 15 років в’язниці. Наразі він переховується у РФ, - СБУ

фсб

Завдяки доказовій базі Служби безпеки вдалося засудити російського шпигуна, який, перебуваючи в РФ, створив агентурну мережу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником є кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович.

Встановлено, що він готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України. Робив це через декількох агентів, яких курував особисто.

Так, у 2017 році Олександр Іванченко завербував киянина і після декількох "тестових" завдань "законсервував" його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру проросійському блогеру "Лохматому", який став агентом ФСБ та через телеграм-канал коригував ракетні удари РФ, - СБУ

На початку повномасштабного вторгнення РФ співробітник ФСБ "активував" свого агента і дав йому вказівку прибути до Чернівецької області.

"Там зрадник мав встановити і передати агресору локації залізничних вузлів і логістичних складів, які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт.

Розвідінформація потрібна була російським окупантам для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об’єктах Буковини", - йдеться у повідомленні.

Втім, Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала ворожого агента на початку цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано інформаторку ФСБ на Сумщині: "зливала" дані про оборону північних рубежів України, - СБУ. ФОТО

Крім того, співробітник ФСБ збирав інформацію і з прифронтових районів України.

Особливо його цікавили точні координати місць дислокації підрозділів Служби безпеки та окремого полку спеціального призначення "Азов".

Але і в цьому випадку СБУ заблокувала всі спроби російського шпигуна отримати потрібну йому інформацію.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство) і призначив 15 років позбавлення волі.

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Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

Буковина (854) СБУ (13052) ФСБ (1460) шпигунство (1022)


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Топ коментарі
+7
"Наразі він переховується у РФ"

грьобаний цирк. Можете його навіть розстріляти тепер. Чи навіть більше. Розстрілюйте його кожен день після вранішньої дяки Зєбіла Воллесу.
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13.07.2023 17:33 Відповісти
+6
Нах.. такі суди, які судять тільки тих, кого немає в Україні. Судова гілка влади, вибудована Кучмою і Януковичем має бути ліквідована. Імітатори, ****!
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13.07.2023 18:04 Відповісти
+6
Взяли моду саджати тих, кого не можна ув*язнити. І вовки ситі, і вівці цілі. А зарплатя йде.
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13.07.2023 18:06 Відповісти
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Редакторы - так ФСБешника или СБУшника?
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13.07.2023 16:49 Відповісти
Баканов фсбешник чи сбушник? Тому редакція і путається. Все це зебанда.
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13.07.2023 17:16 Відповісти
а какая разница ...пришлите ему письменный приговор , шоб подтерся ...
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13.07.2023 16:59 Відповісти
його обміняли десь якось тихо, а тепер от цей сморід жабуриння?
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13.07.2023 17:06 Відповісти
навздогін... клоун задовбав своїми стендапами дорогою до Вільнюса. Потім була влаштована йому ефективна обструкція Там його регент (бойфренд )з ФСБ виклався на повну. Одразу добре те розкусили і порекомендували попити водички. Допоки при владі ото- жодних розмов про вступ до НАТО.
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13.07.2023 17:22 Відповісти
Питання, коли цю істоту завалять, на коли приготувати бетон і скловату?
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13.07.2023 17:29 Відповісти
Блин, как же достали эти псевдосуды. А потом непринятием в ЕС возмущаться... Цирк
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13.07.2023 17:32 Відповісти
"Наразі він переховується у РФ"

грьобаний цирк. Можете його навіть розстріляти тепер. Чи навіть більше. Розстрілюйте його кожен день після вранішньої дяки Зєбіла Воллесу.
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13.07.2023 17:33 Відповісти
Якимось чудом всі встигають сховатись у рф, навіть разом з браслетами.
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13.07.2023 17:39 Відповісти
Нах.. такі суди, які судять тільки тих, кого немає в Україні. Судова гілка влади, вибудована Кучмою і Януковичем має бути ліквідована. Імітатори, ****!
показати весь коментар
13.07.2023 18:04 Відповісти
Взяли моду саджати тих, кого не можна ув*язнити. І вовки ситі, і вівці цілі. А зарплатя йде.
показати весь коментар
13.07.2023 18:06 Відповісти
 
 