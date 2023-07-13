ФСБшника, який створив агентурну мережу в Україні, засуджено до 15 років в’язниці. Наразі він переховується у РФ, - СБУ
Завдяки доказовій базі Служби безпеки вдалося засудити російського шпигуна, який, перебуваючи в РФ, створив агентурну мережу в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зловмисником є кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович.
Встановлено, що він готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України. Робив це через декількох агентів, яких курував особисто.
Так, у 2017 році Олександр Іванченко завербував киянина і після декількох "тестових" завдань "законсервував" його.
На початку повномасштабного вторгнення РФ співробітник ФСБ "активував" свого агента і дав йому вказівку прибути до Чернівецької області.
"Там зрадник мав встановити і передати агресору локації залізничних вузлів і логістичних складів, які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт.
Розвідінформація потрібна була російським окупантам для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об’єктах Буковини", - йдеться у повідомленні.
Втім, Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала ворожого агента на початку цього року.
Крім того, співробітник ФСБ збирав інформацію і з прифронтових районів України.
Особливо його цікавили точні координати місць дислокації підрозділів Служби безпеки та окремого полку спеціального призначення "Азов".
Але і в цьому випадку СБУ заблокувала всі спроби російського шпигуна отримати потрібну йому інформацію.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство) і призначив 15 років позбавлення волі.
Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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