УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8757 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 456 8

Катування, рабська праця, депортація та розстріли: Associated Press розповіло про знущання росіян з українців в окупації

окупація

Затриманих на окупованих територіях українців росіяни змушують рити окопи та могили, застосовують до них катування та депортують на невизначений термін вглиб Росії, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Тисячі українських цивільних осіб утримуються під вартою в Росії та на окупованих нею українських територіях, у різних місцях - від новеньких російських в'язниць до задушливого підвалу. Більшість з них не мають жодного статусу за російським законодавством", - пише видання.

AP поспілкувалося з десятками людей, у тому числі з колишніми затриманими, військовополоненими, їхніми родичами. Їхні розповіді, а також супутникові знімки, соціальні мережі, урядові документи та копії листів, надані Червоним Хрестом, підтверджують широкомасштабну російську систему утримання під вартою та жорстокого поводження з цивільними особами, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.

Зокрема, повідомляється, що в одному з випадків українські цивільні особи прокидалися задовго до світанку на лютому морозі, шикувалися в чергу до єдиного туалету і під дулами автоматів завантажувалися в причіп для худоби. Наступні 12 годин або більше вони проводили, копаючи окопи для російських солдатів на лінії фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна забрала життя 9,18 тис. цивільних українців. Ще майже 16 тис. поранено, - ООН

Багатьох окупанти змушували носити велику російську військову форму, яка могла зробити їх мішенню. До кінця дня їхні руки скручувалися в крижані кігті.

В окупованій частині Запорізької області українські цивільні копали братські могили в мерзлій землі для своїх колег-в'язнів, які не вижили. Чоловіка, який відмовився копати, застрелили на місці.

За даними AP, Росія планує утримувати, можливо, ще тисячі українців. Так, у січневому документі російського уряду, отриманому агентством, викладені плани створення 25 нових виправних колоній і шести інших центрів утримання під вартою в окупованій Україні до 2026 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія скерує в Україну слідчих. Вони збиратимуть дані про воєнні злочини РФ

Крім того, у травні президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє Росії відправляти людей з територій з воєнним станом, до яких належить вся окупована Україна, туди, де його немає, наприклад, до Росії.

Це "полегшує" депортацію українців, які чинять опір російській окупації, на невизначений термін вглиб Росії, що відбувалося в багатьох випадках.

Багатьох цивільних осіб росіяни затримують за нібито незначні правопорушення, такі як розмова українською мовою або просто перебування в окупованому регіоні, і часто утримують без пред'явлення звинувачень.

Інших звинувачують як терористів, комбатантів або людей, які "чинять опір спеціальній військовій операції".

Сотні людей використовуються російськими військовими на рабських роботах, для риття окопів та інших укріплень, а також масових поховань.

Також катування є рутинною практикою, включаючи багаторазові удари електричним струмом, побиття, від яких тріскаються черепи і ламаються ребра, а також імітацію удушення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час окупації Херсону в ізоляторі жінок катували електрострумом та водою

Багато колишніх в'язнів розповіли AP, що були свідками смертей. У доповіді ООН, опублікованій наприкінці червня, задокументовано 77 страт без суду і слідства над цивільними особами, а також смерть однієї людини через тортури.

"Росія взагалі не визнає, що утримує цивільних осіб, не кажучи вже про причини, через які вона це робить. Але в'язні слугують майбутніми розмінними монетами в обміні на російських солдатів, а ООН заявила, що є докази того, що цивільні особи використовуються як живі щити поблизу лінії фронту", - пише AP.

Автор: 

окупація (6762) росія (66431) воєнні злочини (1891)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме тому неможливо міняти території в обмін на "мир" в Україні.
показати весь коментар
13.07.2023 16:55 Відповісти
''Іуда, що не розкається''
показати весь коментар
13.07.2023 16:59 Відповісти
І де ті західні правозахисники? Чи Росії все дозволено, бо все проплачено?
показати весь коментар
13.07.2023 16:59 Відповісти
І висновок: для припинення "нарушеній" треба більше всіляких "коридорів", а краще зняти з росії санкці.
показати весь коментар
13.07.2023 17:04 Відповісти
І все це результат зради Зеленського , його шайки , та тих сцикунів в погонах які виконали злочинний наказ розмінувати Чонгар , не підірвали мости і кинули сотні тисяч громадян в окупації .Горіть в пеклі зелені виродки !
показати весь коментар
13.07.2023 17:14 Відповісти
це і результат зради сша також

https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html?fbclid=IwAR2NxswIp1nqcovPYrHAzP-KL4gqK4BoxFiBzcJTy9jVVRrX0biP-Do139g
показати весь коментар
13.07.2023 17:20 Відповісти
Де реакція продажних Крим з "Міжнародної амністії"?
показати весь коментар
13.07.2023 17:39 Відповісти
У них одна одповiдь - «нас не пускают».
показати весь коментар
13.07.2023 19:13 Відповісти
 
 