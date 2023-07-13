Катування, рабська праця, депортація та розстріли: Associated Press розповіло про знущання росіян з українців в окупації

Затриманих на окупованих територіях українців росіяни змушують рити окопи та могили, застосовують до них катування та депортують на невизначений термін вглиб Росії, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Тисячі українських цивільних осіб утримуються під вартою в Росії та на окупованих нею українських територіях, у різних місцях - від новеньких російських в'язниць до задушливого підвалу. Більшість з них не мають жодного статусу за російським законодавством", - пише видання.

AP поспілкувалося з десятками людей, у тому числі з колишніми затриманими, військовополоненими, їхніми родичами. Їхні розповіді, а також супутникові знімки, соціальні мережі, урядові документи та копії листів, надані Червоним Хрестом, підтверджують широкомасштабну російську систему утримання під вартою та жорстокого поводження з цивільними особами, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.

Зокрема, повідомляється, що в одному з випадків українські цивільні особи прокидалися задовго до світанку на лютому морозі, шикувалися в чергу до єдиного туалету і під дулами автоматів завантажувалися в причіп для худоби. Наступні 12 годин або більше вони проводили, копаючи окопи для російських солдатів на лінії фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна забрала життя 9,18 тис. цивільних українців. Ще майже 16 тис. поранено, - ООН

Багатьох окупанти змушували носити велику російську військову форму, яка могла зробити їх мішенню. До кінця дня їхні руки скручувалися в крижані кігті.

В окупованій частині Запорізької області українські цивільні копали братські могили в мерзлій землі для своїх колег-в'язнів, які не вижили. Чоловіка, який відмовився копати, застрелили на місці.

За даними AP, Росія планує утримувати, можливо, ще тисячі українців. Так, у січневому документі російського уряду, отриманому агентством, викладені плани створення 25 нових виправних колоній і шести інших центрів утримання під вартою в окупованій Україні до 2026 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія скерує в Україну слідчих. Вони збиратимуть дані про воєнні злочини РФ

Крім того, у травні президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє Росії відправляти людей з територій з воєнним станом, до яких належить вся окупована Україна, туди, де його немає, наприклад, до Росії.

Це "полегшує" депортацію українців, які чинять опір російській окупації, на невизначений термін вглиб Росії, що відбувалося в багатьох випадках.

Багатьох цивільних осіб росіяни затримують за нібито незначні правопорушення, такі як розмова українською мовою або просто перебування в окупованому регіоні, і часто утримують без пред'явлення звинувачень.

Інших звинувачують як терористів, комбатантів або людей, які "чинять опір спеціальній військовій операції".

Сотні людей використовуються російськими військовими на рабських роботах, для риття окопів та інших укріплень, а також масових поховань.

Також катування є рутинною практикою, включаючи багаторазові удари електричним струмом, побиття, від яких тріскаються черепи і ламаються ребра, а також імітацію удушення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час окупації Херсону в ізоляторі жінок катували електрострумом та водою

Багато колишніх в'язнів розповіли AP, що були свідками смертей. У доповіді ООН, опублікованій наприкінці червня, задокументовано 77 страт без суду і слідства над цивільними особами, а також смерть однієї людини через тортури.

"Росія взагалі не визнає, що утримує цивільних осіб, не кажучи вже про причини, через які вона це робить. Але в'язні слугують майбутніми розмінними монетами в обміні на російських солдатів, а ООН заявила, що є докази того, що цивільні особи використовуються як живі щити поблизу лінії фронту", - пише AP.