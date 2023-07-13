Силовики заблокували торги Prozorro, рекомендовані НАБУ, заради заробітку зі схем Трубіцина, - Білоцерковець

Силовики з Управління стратегічних розслідувань (УСР) заблокували можливість проведення торгів на пересувну торгівлю в Києві через Prozorro. Таким чином вони хочуть повернути корупційні схеми депутата від "Слуги народу" Трубіцина, який був спійманий на мільйонному хабарі та втік за кордон.

Про це заявив депутат Київради, голова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, передає Цензор.НЕТ.

"Силовики УСР заради заробітку зі схем Трубіцина заблокували Prozorro та фактично хочуть скасувати рекомендації НАБУ, які були повністю виконані. Вдумайтесь: з моменту викриття Трубіцина (лютий 2022-го) та до моменту оголошення торгів для пересувної торгівлі на майданчику Prozorro в червні цього року не було проведено жодних торгів по пересувній торгівлі. А одразу, як все запрацювало, буквально через кілька днів, реформа була заблокована Управлінням стратегічних розслідувань міста Києва. І це в час війни, коли джерел наповнення міського бюджету стало менше, а витрат більше", - заявив Білоцерковець.

Депутат розповів, що Трубіцин та його спільники в обхід електронних торгів визначали, хто саме буде мати право на пересувну торгівлю в Києві. За його словами, вони створили комісію по комунальних підприємствах, яка мала визначати, кого допускати до торгів, а кого – ні. І допускали до торгів за хабар. Щоб схема працювала без проблем, домовились із силовиками, про що прямо говориться на відео, опублікованому НАБУ.

Після розкриття схеми і затримання Трубіцина НАБУ надіслало міській владі Києва лист-рекомендацію, як припинити корупцію у сфері пересувної торгівлі, повідомив Білоцерковець. В ньому була переказана ініціатива міста від 2018 року: розподіляти місця через Prozorro.sale, допускати всіх бажаючих підприємців без будь-яких обмежень. Критерій розподілу лише один: оплата в бюджет, а не кишеню чииновників. Хто запропонує більшу суму, той і отримує право на установку об’єкта торгівлі.

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"Мною був зареєстрований проєкт рішення Київради, відповідно до якого право на торгівлю в об'єктах пересувної та сезонної торгівлі має продаватись виключно через систему Prozorro. Після підтримки ініціатив профільні департамент та КП провели перші пробні торги. Результати красномовні: чотири лоти на лівому березі Києва продали за цінами: 1,8 млн грн, 1,2 млн грн, 602 тис грн та 751 тис грн. Не було жодної скарги на торги, отже, результат довів ефективність реформи. Але! Тут включились силовики, які годувались зі схеми Трубіцина", - повідомив Білоцерковець.

Він наголосив, що зараз представники Управління стратегічних розслідувань міста Києва при УСР намагаються зупинити реформу, щоб і далі вимагати з підприємців хабарі за отримання місця для пересувної торгівлі в обхід торгів.

"Вони не придумали нічого кращого, як своїми обшуками заблокувати можливість проведення торгів через Prozorro. Втупу забрали все необхідне обладнання з е-ключами, а також пообіцяли підозри", - заявив Білоцерковець.

Депутат переконаний, що посібники Трубіцина, які намагаються продовжити його справу, приречені на поразку. Зараз гостро необхідно впроваджувати прозорі правила гри та підтримувати підприємців, які готові законно платити внески в бюджет, наголосив голова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді.

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Раніше повідомлялося, що депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин 9 лютого 2022 року був викритий детективами НАБУ на хабарі в розмірі 1,39 млн грн. На час розслідування його було випущено під заставу, після чого він втік за кордон. Його оголошено в розшук.









