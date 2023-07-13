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Новини
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Силовики заблокували торги Prozorro, рекомендовані НАБУ, заради заробітку зі схем Трубіцина, - Білоцерковець

трубіцин

Силовики з Управління стратегічних розслідувань (УСР) заблокували можливість проведення торгів на пересувну торгівлю в Києві через Prozorro. Таким чином вони хочуть повернути корупційні схеми депутата від "Слуги народу" Трубіцина, який був спійманий на мільйонному хабарі та втік за кордон.

Про це заявив депутат Київради, голова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, передає Цензор.НЕТ.

"Силовики УСР заради заробітку зі схем Трубіцина заблокували Prozorro та фактично хочуть скасувати рекомендації НАБУ, які були повністю виконані. Вдумайтесь: з моменту викриття Трубіцина (лютий 2022-го) та до моменту оголошення торгів для пересувної торгівлі на майданчику Prozorro в червні цього року не було проведено жодних торгів по пересувній торгівлі. А одразу, як все запрацювало, буквально через кілька днів, реформа була заблокована Управлінням стратегічних розслідувань міста Києва. І це в час війни, коли джерел наповнення міського бюджету стало менше, а витрат більше", - заявив Білоцерковець.

Депутат розповів, що Трубіцин та його спільники в обхід електронних торгів визначали, хто саме буде мати право на пересувну торгівлю в Києві. За його словами, вони створили комісію по комунальних підприємствах, яка мала визначати, кого допускати до торгів, а кого – ні. І допускали до торгів за хабар. Щоб схема працювала без проблем, домовились із силовиками, про що прямо говориться на відео, опублікованому НАБУ.

Після розкриття схеми і затримання Трубіцина НАБУ надіслало міській владі Києва лист-рекомендацію, як припинити корупцію у сфері пересувної торгівлі, повідомив Білоцерковець. В ньому була переказана ініціатива міста від 2018 року: розподіляти місця через Prozorro.sale, допускати всіх бажаючих підприємців без будь-яких обмежень. Критерій розподілу лише один: оплата в бюджет, а не кишеню чииновників. Хто запропонує більшу суму, той і отримує право на установку об’єкта торгівлі.

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"Мною був зареєстрований проєкт рішення Київради, відповідно до якого право на торгівлю в об'єктах пересувної та сезонної торгівлі має продаватись виключно через систему Prozorro. Після підтримки ініціатив профільні департамент та КП провели перші пробні торги. Результати красномовні: чотири лоти на лівому березі Києва продали за цінами: 1,8 млн грн, 1,2 млн грн, 602 тис грн та 751 тис грн. Не було жодної скарги на торги, отже, результат довів ефективність реформи. Але! Тут включились силовики, які годувались зі схеми Трубіцина", - повідомив Білоцерковець.

Він наголосив, що зараз представники Управління стратегічних розслідувань міста Києва при УСР намагаються зупинити реформу, щоб і далі вимагати з підприємців хабарі за отримання місця для пересувної торгівлі в обхід торгів.

"Вони не придумали нічого кращого, як своїми обшуками заблокувати можливість проведення торгів через Prozorro. Втупу забрали все необхідне обладнання з е-ключами, а також пообіцяли підозри", - заявив Білоцерковець.

Депутат переконаний, що посібники Трубіцина, які намагаються продовжити його справу, приречені на поразку. Зараз гостро необхідно впроваджувати прозорі правила гри та підтримувати підприємців, які готові законно платити внески в бюджет, наголосив голова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді.

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Раніше повідомлялося, що депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин 9 лютого 2022 року був викритий детективами НАБУ на хабарі в розмірі 1,39 млн грн. На час розслідування його було випущено під заставу, після чого він втік за кордон. Його оголошено в розшук.

Силовики заблокували торги Prozorro, рекомендовані НАБУ, заради заробітку зі схем Трубіцина, - Білоцерковець 01
Силовики заблокували торги Prozorro, рекомендовані НАБУ, заради заробітку зі схем Трубіцина, - Білоцерковець 02
Силовики заблокували торги Prozorro, рекомендовані НАБУ, заради заробітку зі схем Трубіцина, - Білоцерковець 03

Автор: 

Київ (19791) Київрада (804) Білоцерковець Дмитро (72) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+27

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13.07.2023 16:53 Відповісти
+23
Зелені виродки - мародери, торговці на крові, фсбшні кроти .
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13.07.2023 16:57 Відповісти
+21
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13.07.2023 17:00 Відповісти
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Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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13.07.2023 16:53 Відповісти

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13.07.2023 16:53 Відповісти
Зелені виродки - мародери, торговці на крові, фсбшні кроти .
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13.07.2023 16:57 Відповісти
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13.07.2023 16:58 Відповісти
"Управління стратегічних розслідувань міста Києва"

Що це за х-ня така, кому вона пудпорядковується, на основі якого закону діє і яке право вона має щось обшуковувати, вилучати і підозри висувати?
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13.07.2023 17:00 Відповісти
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13.07.2023 17:00 Відповісти
Ще одна цеглина в стіну між Україною та НАТО і ЕС
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13.07.2023 17:00 Відповісти
Зелена ОП скаже, так нас все рівно в НАТО не беруть( хоча це їх не беруть, а не нас). Тому вони будут спокійно продовжувати красти.
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13.07.2023 17:46 Відповісти
зелені потвори в своєму репертуарі
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13.07.2023 17:02 Відповісти
Ми не розуміємо, про яку корупцію Захід говорить?! У нас немає корупції: Трубіцин повтікав!
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13.07.2023 17:02 Відповісти
и забрал с собою коррупцию
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13.07.2023 17:05 Відповісти
как тебе такое ,Байден ?
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13.07.2023 17:04 Відповісти
Коли Байден повернеться додому його буде чекати на столі звіт спеціальної групи міністерства фінансів США по аналізу бюджетно-фінансового стану України. Він невеликий, всього 12 сторінок. Але на ст. 11 є дві цифри - орієнтовна сума вкрадених бюджетних коштів України починаючи з 01.01.2020 по 01.01.2023 і сума збитків бюджету України отриманих в результаті дій виконавчої і законодавчої влади України за цей же період.

А мутрий нарід втягнув язик в опу , очікує великих перемог і в них вже закінчилась "епоха бідності", я би сказав -епоха нормального життя, і давно, а в корінь охрєнєвшие зедерьмаки з кодломойськими ****** урода просто з утроєною силою висасують бюджет країни та готують Україну по тихому здати *****- скажуть, що НАТА нас не хоче, не допомагає так як нам хочеться, а в очах ***** ми бачимо мир, ми втомились від війни. Да і оманські грошики треба відпрацювувати.
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13.07.2023 17:06 Відповісти
Ну то нехай тепер НАБУ бере за сраку оті "стратегічні розслідування". А взагалі, де "просунутий" і непідкупний міністр внутрішніх справ? Він хоч на роботу ходить?
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13.07.2023 17:11 Відповісти
Отим "стратегічним розслідувачам"- автомати у руки і на "0".
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13.07.2023 17:56 Відповісти
Я так зрозумів, що розслідування про "випадкову" загибель Монастирського та колег, а також про дуже дивне і підозріле "випадкове" вбивство Кірєєва більше не актуальні у зв'язку останніми переможними інтерв'ю Буданова і Всепроменистого?
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13.07.2023 17:18 Відповісти
Это борьба с коррупцией! Вы ничего не понимаете и расскачиваете лодку! Все порохоботы русские! Не на часи! Зеленский хороший, бояре плохие!
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13.07.2023 17:33 Відповісти
Германия передала Украине новые шесть установок Gepard
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13.07.2023 17:36 Відповісти
Пошліть за Трубіциним спецпризначенця з кулею за два доляри. І по всьому.
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13.07.2023 17:43 Відповісти
Як заї...ло це зелене кодло.... Мене цікавить як психолога-аматора - як це воно красти в держави під час ВІЙНИ? невже ніякі гальма там не спрацьвують, нчого як би не хвилює - совість там, честь, елементарний страх відповідальності? хто знає?
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13.07.2023 17:45 Відповісти
Схема торгів, рекомендована НАБУ . . .

Звучить весело. Я от тільки одне не розумію - звідки такий ореол святості і непогрішимості НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК ? Коли говорять про інші судові та правоохоронні органи - інші суди, прокуратуру, СБУ, Нацполіцію, БЕБ, ДБР, то у суспільства "default setting" (установка за замовчуванням), що то злодії у корупціонери на 101%. А як тільки мова про "антикорупційщиків", то вони на 101% святіші за Папу Римського. І всі новини сприймаються лише через цю призму, тільки так і не інакше. Презумпції невинуватості у країні немає щодо одних і бодай частинки критичного ставлення немає до інших. Чому так ?
Ситуації вже були різні. До вихідців з НАБУ на конкурсі на антикорупційного прокурора питань було немало. Судді ВАКС так і не відповіли за службові квартирки під час війни. А колишній директор НАБУ Ситник ні аби після закінчення каденції повернувся в адвокатську практику, так пересів у керівництво НАЗК, аж зубами за посади тримається . . .
А численні виправдальні вироки ВАКС, які свідчать про неякісну (читай безпредельну) роботу НАБУ / САП ? А закриття ВАКС справ за строками давності, що свідчить про якість роботи і НАБУ, і САП, і ВАКС ? З якістю роботи цих організацій, до речі, мав можливість особисто зіштовхнутися - до цих пір "оторопь" бере, як туди понабирали людей з такими знаннями і такою професійною деформацією (вибачте за русизм, не знайшов настільки вдалого українського відповідника).

Задавати питань можна немало. Я лише мрію про день, коли когось з вищих чинів антикорупційних органів візьмуть, як Князєва. Бо вони не з іншої планети прилетіли - вони члени цього суспільства. Не може бути, аби у них не було ніяких скелетів у шафі. Просто ще не знайшли.
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13.07.2023 17:48 Відповісти
Ніхто не святий, але те, що запропонований НАБУ варіант з Прозорро дієвий - це факт. Як і те, що це управління статегічних коррупціонерів Києва - корумповані покидьки та вороги України.
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13.07.2023 18:56 Відповісти
Норвегия и Британия передадут Украине микродроны FLIR Black Hornet (фото)
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13.07.2023 17:49 Відповісти
весит 32 г
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13.07.2023 17:51 Відповісти
Треба привести цих блокираторів до відповідальності та звинуватити в пособництві корупціонерам за законами! Та продовжити Prozorro! Що нема кому? Чи знову не на часі
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13.07.2023 18:14 Відповісти
Байден! Шольц! Почему мы ещё не в НАТО?!!!!😁
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13.07.2023 18:51 Відповісти
Через саме такі схеми, прикоритні стефанчука-Зеленського-Шмигаля, так своїм лайном та сморідом, відлякували Західних партнерів у Вільнюсі та бикували! Копія - якунОвоща2!
Зкацаплені до цього сморіду-бикування звичні, акакаяразніца, тому і не бажають його втратити!! Ні вони, ОСОБИСТО, ні їх рідні, не воюють за Україну, а виключно ЗБАГАЧУЮТЬСЯ! Е-декларації свої, тому і блокують!!
Тому рахамія з усим моножомом і лижуть зад, то онукам ***********, то гаманцю ***** абрамовичу!! Це генетика, супроти неї непопреш, навіть, із значком нардепа, якихось прислужок…
Пильнуймо Україну!
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13.07.2023 19:50 Відповісти
Дерьмак тему пестував роками, ще з часів Віті Ростовського. Один дзвінок Малюку і все в ажурі.
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13.07.2023 20:29 Відповісти
 
 