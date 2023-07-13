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Новини Допомога Україні
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Після саміту НАТО Україна отримає допомоги від партнерів на €1.5 мільярда, - Резніков

резніков

Після саміту НАТО у Вільнюсі Україна отримає від партнерів 7 пакетів допомоги загальною вартістю у 1.5 мільярда євро.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Ракети великої дальності SCALP, танки Leopard, додаткові Patriots, навчання пілотів F-16 - це лише деякі з речей, про які можна заявити публічно", - написав Резніков.

"Німеччина: новий пакет допомоги на суму €700 млн включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2, 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 5 тис. димових снарядів", - зазначив він.

Австралія поставить 30 БТР Bushmaster.

Франція - ракети SCALP і додаткове інженерне обладнання для розмінування.

Канада надасть $410 млн нового фінансування і проєктів для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки, а також посилить ЗСУ бронетехнікою.

Читайте також: Швеція прискорить постачання зброї в Україну та обіцяє підтримувати нашу країну до перемоги

Норвегія: 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткових центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини); Норвегія також збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з 240 до 930 мільйонів доларів; є домовленості про посилення ППО і артилерійського потенціалу.

Пакет від Великої Британії містить понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на $64,7 млн на ремонт техніки.

З Нідерландами, за словами міністра, досягнуто домовленості про початок навчання українських пілотів у серпні, також країна зробила внесок у посилення можливостей ППО та артилерії України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Німеччини передав Україні нову партію військової допомоги

допомога і підтримка (1170) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+18
Это около трех миллиардов яиц. Это ж сколько кубометров получится?
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13.07.2023 17:18 Відповісти
+17
Якби ще тебе десь вдавили, це було б краще за мільярд євро.
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13.07.2023 17:18 Відповісти
+14
Барабанів!!! І електро-пателень.

От що саме необхідне.
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13.07.2023 17:27 Відповісти
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Это около трех миллиардов яиц. Это ж сколько кубометров получится?
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13.07.2023 17:18 Відповісти
А ще скільки сотень гектарів бронежелетів?
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13.07.2023 17:27 Відповісти
сморід отого зеленого лайна задовбало чути, особливо після істерик, ФСБшної бєґункі і відвертої зневаги до рук, котрі реально ДОПОМАГАЮТЬ.
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13.07.2023 17:36 Відповісти
******* скіки можна накупити фляг, яєць і яблук
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13.07.2023 17:18 Відповісти
Барабанів!!! І електро-пателень.

От що саме необхідне.
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13.07.2023 17:27 Відповісти
Барабашки - ******* барабани...
На війні із рашкою набивать кармани...
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13.07.2023 17:35 Відповісти
так і думав, шо наші при повітряної тривозі з барабаними паличками і відбитим м'ясом до пунктів незламостей бігуть - малечі під руками....
та .уй нас хто зломить!
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13.07.2023 17:47 Відповісти
Якби ще тебе десь вдавили, це було б краще за мільярд євро.
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13.07.2023 17:18 Відповісти
Треба дати заявку тим чувакам, які шуфрича пиз..или, бо вже дістав
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13.07.2023 18:06 Відповісти
так це Перемога зелена чи поразка з матюками? - пояснить вже якось
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13.07.2023 17:19 Відповісти
Це той самий тупий уїбан, який гигикав у Вільнюсі над Уолесом?
Той самий крадій, що десь подів 900 ярдів гривень на озброєння?
Той самий півень, що несе яйця по 17 гривень за штуку?

То не завдяки йому Україна щось отримує, а всупереч всьому, що коїть він та його шеф ЗЄ Захід підтримує Україну.
Є і хороша новина - Захід вже зрозумів, що ЗЄ-влада і Україна це зовсім різні речі. Майже протилежні речі.
Саме тому у ЗЄ так горів пукан у Вільнюсі. Саме тому він бризкав слиною на Уолеса, а Рєзніков гигикав за кадром.
Те, що західні еліти поступово стають ворогами ЗЄ - це дуже добра новина. Всі маски скинуті.
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13.07.2023 17:25 Відповісти
думаю ми чотко вийшли на пад,
що теж непогано зважаючі на зелені істеріки....
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13.07.2023 17:26 Відповісти
Сподіваюся що до ''зєльоних руцьок'' нічого не прилипне.
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13.07.2023 17:34 Відповісти
И сколько ты *****..ш, очкатое ЗЕленое ***..ло?
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13.07.2023 17:36 Відповісти
1,5 млрд для "зелених злодіїв" вистарчить хіба що на "маленьке пиво"
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13.07.2023 17:53 Відповісти
Наче він чи зелений п_дарас своїми тупими заявами їх випросили. Ви мерзотники все робите ,щоб нам не допомогали.
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13.07.2023 17:54 Відповісти
А по яицях ніхто не отримає ?
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13.07.2023 17:55 Відповісти
півтора кокоса, це не ті грoши за які порядні зелені пацюки сваряться...
кубомерт яєць знаєш скока коштує, синок?
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13.07.2023 17:57 Відповісти
При тому що МО вкрали та розбазарили співставну суму минулого року .
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13.07.2023 18:00 Відповісти
Із-за Резнікова, його кукловода та підлеглих - корупціонерів на крові, Україні не дали запрошення в НАТО. Народ України уже , цим прислужникам рашистів, вирок виніс. Можливо, що президент це колись зрозуміє. Час покаже.
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13.07.2023 18:00 Відповісти
знову все наоборот - із за вас,
які голоснули за бубу і резнікова,
Україні не дали запрошення в НАТО.
Із за вас!
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13.07.2023 18:32 Відповісти
Можливо- то не допомога , а кредит ?! вже народ мав глибоку бідність при парашенки, зараз - ЗЛИДНІ !!!
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13.07.2023 18:18 Відповісти
Швец сказал что Лёха "золотое яйцо" Резников купил своей дочери апартаменты на 15 000 000 $
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13.07.2023 18:24 Відповісти
Україна отримає допомоги від партнерів на €1.5 мільярда, а зеленожопые на закупках для армии стащили 1 млрд долларов, ото на выбирали....
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13.07.2023 18:28 Відповісти
Кто то то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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13.07.2023 18:29 Відповісти
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13.07.2023 18:52 Відповісти
Додати до попередніх 200 млрд дол то буде і на онуків…
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13.07.2023 19:29 Відповісти
Bude shcho krasty.Wzhe ruchky swoji zlodijski potyraete?
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13.07.2023 21:08 Відповісти
Очкастый Елдаковский Пи...ор аж вспотел, это же сколько дочка сможет вилл купить по всему миру.....а сколько молодухе зорий подарков обломиться...
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13.07.2023 21:34 Відповісти
https://zn.ua/ukr/anticorruption/u-minoboroni-reznikova-spustili-v-trubu-36-miljardiv-bjudzhetnikh-hriven/?fbclid=IwAR12woypazg5_qV4NrlK8UP5gModycBM-2MnmzWg1uCfqHEMJQc5fnCGPQ0
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13.07.2023 21:57 Відповісти
О еще одна вилла заграницей для дочки будет
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14.07.2023 09:43 Відповісти
 
 