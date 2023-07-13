Після саміту НАТО Україна отримає допомоги від партнерів на €1.5 мільярда, - Резніков
Після саміту НАТО у Вільнюсі Україна отримає від партнерів 7 пакетів допомоги загальною вартістю у 1.5 мільярда євро.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Ракети великої дальності SCALP, танки Leopard, додаткові Patriots, навчання пілотів F-16 - це лише деякі з речей, про які можна заявити публічно", - написав Резніков.
"Німеччина: новий пакет допомоги на суму €700 млн включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2, 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 5 тис. димових снарядів", - зазначив він.
Австралія поставить 30 БТР Bushmaster.
Франція - ракети SCALP і додаткове інженерне обладнання для розмінування.
Канада надасть $410 млн нового фінансування і проєктів для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки, а також посилить ЗСУ бронетехнікою.
Норвегія: 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткових центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини); Норвегія також збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з 240 до 930 мільйонів доларів; є домовленості про посилення ППО і артилерійського потенціалу.
Пакет від Великої Британії містить понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на $64,7 млн на ремонт техніки.
З Нідерландами, за словами міністра, досягнуто домовленості про початок навчання українських пілотів у серпні, також країна зробила внесок у посилення можливостей ППО та артилерії України.
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На війні із рашкою набивать кармани...
та .уй нас хто зломить!
Той самий крадій, що десь подів 900 ярдів гривень на озброєння?
Той самий півень, що несе яйця по 17 гривень за штуку?
То не завдяки йому Україна щось отримує, а всупереч всьому, що коїть він та його шеф ЗЄ Захід підтримує Україну.
Є і хороша новина - Захід вже зрозумів, що ЗЄ-влада і Україна це зовсім різні речі. Майже протилежні речі.
Саме тому у ЗЄ так горів пукан у Вільнюсі. Саме тому він бризкав слиною на Уолеса, а Рєзніков гигикав за кадром.
Те, що західні еліти поступово стають ворогами ЗЄ - це дуже добра новина. Всі маски скинуті.
що теж непогано зважаючі на зелені істеріки....
кубомерт яєць знаєш скока коштує, синок?
які голоснули за бубу і резнікова,
Україні не дали запрошення в НАТО.
Із за вас!