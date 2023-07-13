Після саміту НАТО Україна отримає допомоги від партнерів на €1.5 мільярда, - Резніков

Після саміту НАТО у Вільнюсі Україна отримає від партнерів 7 пакетів допомоги загальною вартістю у 1.5 мільярда євро.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ракети великої дальності SCALP, танки Leopard, додаткові Patriots, навчання пілотів F-16 - це лише деякі з речей, про які можна заявити публічно", - написав Резніков.

"Німеччина: новий пакет допомоги на суму €700 млн включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2, 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 5 тис. димових снарядів", - зазначив він.

Австралія поставить 30 БТР Bushmaster.

Франція - ракети SCALP і додаткове інженерне обладнання для розмінування.

Канада надасть $410 млн нового фінансування і проєктів для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки, а також посилить ЗСУ бронетехнікою.

Читайте також: Швеція прискорить постачання зброї в Україну та обіцяє підтримувати нашу країну до перемоги

Норвегія: 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткових центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини); Норвегія також збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з 240 до 930 мільйонів доларів; є домовленості про посилення ППО і артилерійського потенціалу.

Пакет від Великої Британії містить понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на $64,7 млн на ремонт техніки.

З Нідерландами, за словами міністра, досягнуто домовленості про початок навчання українських пілотів у серпні, також країна зробила внесок у посилення можливостей ППО та артилерії України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Німеччини передав Україні нову партію військової допомоги