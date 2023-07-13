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Новини
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Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун про обстріли гумпрацівників: Вони не повинні бути мішенню

оон,браун,деніз

Міжнародне гуманітарне право захищає мирних жителів і цивільну інфраструктуру, зокрема гуманітарних працівників, які доставляють до людей потрібну допомогу. Вони ніколи не повинні бути мішенню.

Про це сказала в заяві гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун щодо останніх нападів на працівників гуманітарних організацій в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Дуже тривожно чути, що наші колеги з української неурядової організації "Місія "Проліска" вчора потрапили під обстріл у Харківській області під час доставляння вкрай необхідної гуманітарної допомоги сім'ям, які переживають жахи вторгнення Російської Федерації в Україну. Команда НУО "Проліска" використовувала чітко позначений транспортний засіб - гуманітарний автомобіль, що перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві. 

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За її словами, "раніше цього тижня, 9 липня, я засудила удар, що вплинув на надання гуманітарної допомоги громаді в Оріхові неподалік Запоріжжя. Після цієї заяви під обстріл потрапила доставка гуманітарної допомоги в Херсоні 11 липня. Під час кожного з цих трьох неприйнятних ударів постраждали мирні жителі".

Браун додає, що мета гуманітарних працівників одна - це рятувати й захищати життя, підтримувати людей в Україні, чиї життя були зруйновані вторгненням Росії.

"Ці удари лише підкреслюють ті виклики, з якими ми стикаємося, посилені відсутністю доступу для підтримки українців у районах, які зараз контролює Російська Федерація. Міжнародне гуманітарне право захищає мирних жителів і цивільну інфраструктуру, зокрема гуманітарних працівників. Вони ніколи не повинні бути мішенню", - резюмує у заяві координаторка ООН. 

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Автор: 

обстріл (29527) ООН (3393) гуманітарна допомога (1007)


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Топ коментарі
+10
Так ООН не має бути лайНООм-але воно наразі ним є...
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13.07.2023 17:24 Відповісти
+10
Сказати напряму, що це є злочини проти людяності, слабо? Про якісь мішені верзе.
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13.07.2023 17:24 Відповісти
+5
оон вибрала свій шлях - до дупи!
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13.07.2023 17:26 Відповісти
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Так ООН не має бути лайНООм-але воно наразі ним є...
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13.07.2023 17:24 Відповісти
ООН - та сама Ліга Націй, тільки у гіршому варіанті.
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13.07.2023 17:25 Відповісти
Якщо "Ліга Націй" це трагедія, то "ООН" це просто фарс.
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13.07.2023 17:39 Відповісти
ООН - пав жертвою гормон...
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13.07.2023 17:41 Відповісти
Розкажи це Гутьерошу…
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13.07.2023 17:48 Відповісти
Та невже?! Оце так новина!
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13.07.2023 17:24 Відповісти
Сказати напряму, що це є злочини проти людяності, слабо? Про якісь мішені верзе.
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13.07.2023 17:24 Відповісти
оон вибрала свій шлях - до дупи!
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13.07.2023 17:26 Відповісти
Вона навіть до занепокоєння ще не доросла...
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13.07.2023 17:26 Відповісти
цьоцю, а хто ж повинен бути мішенню?

кажи, не встидайся *****
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13.07.2023 17:26 Відповісти
В ООН ще не збагнули з ким вони мають справу !
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13.07.2023 17:27 Відповісти
А підняти ''шкандаль'' на міжнародному рівні і вимагати від суспільства додаткових санкцій для мордору слабо?!!! Бо ****** нападе?
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13.07.2023 17:32 Відповісти
А Ізраїлю хтось щось винен?
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13.07.2023 17:57 Відповісти
Опс, как обычно, кацапчик повелся на еврейский ник. Смени флажок свинособака.
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13.07.2023 18:01 Відповісти
Ізраїлю хтось щось винен?
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13.07.2023 18:16 Відповісти
це потрібно роз'яснювати постійному члену Радбеза ООН російській федерації, причому кожен день..., для цього навіть не потрібно робити заяви, а просто підійти к небензі, вмазати йому з ноги та пояснити, а інакше вони не розуміють..., а то виглядає так, що ще хтось, окрім рашкі, винен в цих обстрілах...
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13.07.2023 17:38 Відповісти
В якому світі вона живе? Вона засудила і висловила стурбованість це використала весь потужний арсенал ООН? Ой. Забув. Ще вони можуть поспівчувати.
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13.07.2023 17:40 Відповісти
А українці повинні бути мішенню? Треба їй пояснити, що хай сидить у себе на кухні та пироги пече, тоді вона не буде мішенню для козломордої орди.
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13.07.2023 17:40 Відповісти
Чим більше плескають язиками , тим безглуздіші меседжи надсилають. Вони наших людей геть за темних , схоже, мають. Дарма вони так себе поводять. Мовчали б ...
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13.07.2023 17:58 Відповісти
Скажіть їй хтось нарешті що оце скиглення вже всіх заї....! Ви або робіть щось або розбігайтесь. Трутні.
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13.07.2023 18:05 Відповісти
Пожалуйся в свою же организацию обеспокоенных. Там ответят, что не все так однозначно.
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13.07.2023 18:05 Відповісти
Невже? А цівільні громадяни України повинні бути мішенню?
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13.07.2023 18:11 Відповісти
Теж мені - порівняли. Тут якісь українці, а там - працівники гуманітарних місій самої ООН!
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13.07.2023 18:16 Відповісти
Молодець,пані Браун!
Звичайні мирні,значить,можуть бути мішенню?
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13.07.2023 18:15 Відповісти
Що ООН, що Червоний хрест, це місце для заробітку, а не допомоги та НЕДОПУЩЕННЯ війни!!
Дивлячись у якому фізичному стані московія повертає Українців з полону, та порівнюючи їх з московітами-полонинами для обміну, цим КЕРІВНИКАМ структур, самогубство буде, найлегшою СМЕРТЮ за свою нікчемність!!!
На своє даремне утримання отримують млрд долларів, а результат діяльності мішок харчів та 20 л води!!
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13.07.2023 18:23 Відповісти
Деніз, відкрию тобі секрет: на тебе і на твоїх гумпрацівників насрати не лише раші, а й Україні. Та й, взагалі, мабуть усім насрати на ваш ООН та його служби / комітети / команди. Думаю, і сама це розумієш, і волаєш більше для демонстрації хоч чогось для своїх підлеглих.
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13.07.2023 21:12 Відповісти
Як тільки чуєш про заяву якогось функціонера оон,так зразу блювати хочется.Навіть не читаючі.
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13.07.2023 23:38 Відповісти
 
 