Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун про обстріли гумпрацівників: Вони не повинні бути мішенню
Міжнародне гуманітарне право захищає мирних жителів і цивільну інфраструктуру, зокрема гуманітарних працівників, які доставляють до людей потрібну допомогу. Вони ніколи не повинні бути мішенню.
Про це сказала в заяві гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун щодо останніх нападів на працівників гуманітарних організацій в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
"Дуже тривожно чути, що наші колеги з української неурядової організації "Місія "Проліска" вчора потрапили під обстріл у Харківській області під час доставляння вкрай необхідної гуманітарної допомоги сім'ям, які переживають жахи вторгнення Російської Федерації в Україну. Команда НУО "Проліска" використовувала чітко позначений транспортний засіб - гуманітарний автомобіль, що перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.
За її словами, "раніше цього тижня, 9 липня, я засудила удар, що вплинув на надання гуманітарної допомоги громаді в Оріхові неподалік Запоріжжя. Після цієї заяви під обстріл потрапила доставка гуманітарної допомоги в Херсоні 11 липня. Під час кожного з цих трьох неприйнятних ударів постраждали мирні жителі".
Браун додає, що мета гуманітарних працівників одна - це рятувати й захищати життя, підтримувати людей в Україні, чиї життя були зруйновані вторгненням Росії.
"Ці удари лише підкреслюють ті виклики, з якими ми стикаємося, посилені відсутністю доступу для підтримки українців у районах, які зараз контролює Російська Федерація. Міжнародне гуманітарне право захищає мирних жителів і цивільну інфраструктуру, зокрема гуманітарних працівників. Вони ніколи не повинні бути мішенню", - резюмує у заяві координаторка ООН.
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кажи, не встидайся *****
Звичайні мирні,значить,можуть бути мішенню?
Дивлячись у якому фізичному стані московія повертає Українців з полону, та порівнюючи їх з московітами-полонинами для обміну, цим КЕРІВНИКАМ структур, самогубство буде, найлегшою СМЕРТЮ за свою нікчемність!!!
На своє даремне утримання отримують млрд долларів, а результат діяльності мішок харчів та 20 л води!!