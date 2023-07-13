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Новини
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Путін відклав рішення про поїздку на саміт БРІКС через "низку невдач", - росЗМІ

путін

Через страх перед новою дестабілізацією та через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер, російський диктатор Володимир Путін не може прийняти остаточне рішення щодо поїздки на саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  The Moscow Times.

За даними видання, наразі Кремль хотів би якомога раніше оголосити про першу офіційну міжнародну поїздку Путіна після ордера МКС. Такий хід дозволив би Росії послати сигнал опонентам на Заході, що Путін не ізольований, і показати російському суспільству, що він, як і раніше, сильний і стабільний.

Однак низка невдач останніх місяців: ордер на його арешт від МКС, марш найманців на Москву та брак успіхів на фронті, - змусила Путіна відчувати невпевненість і сумніви.

"У Кремлі та МЗС готують два базових сценарії участі Росії в саміті БРІКС. Перший - з Путіним. Другий - побоювання за внутрішню і зовнішню безпеку переважують. Путін залишається в Москві і виступає по відеоконференцзв'язку. Але в ПАР все одно летить делегація чиновників", - розповів виданню російський посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Африканські лідери закликали Путіна показати "прагнення рухатися до миру", - президент Сенегалу Солла

Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса повідомляв, що попри ордер на арешт Путіна саміт БРІКС відбудеться очно. 

Нагадаємо, БРІКС - це об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.

путін володимир (24222) росія (66431) ПАР (165) БРІКС (64)


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Топ коментарі
+18
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13.07.2023 17:44 Відповісти
+13
відірвалась ручка на чумодані для срання
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13.07.2023 17:44 Відповісти
+12
Був *****, став Сцикло...
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13.07.2023 17:44 Відповісти
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Прикро ! Немає шансів, що його заарештують!
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13.07.2023 17:43 Відповісти
Уже. Это такой домашний арест.
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13.07.2023 17:46 Відповісти
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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13.07.2023 18:56 Відповісти
Оно обосралось. И вот это, обосравшееся чмо боялся Запад.
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13.07.2023 18:02 Відповісти
натурал поедет а клоны восстанут маршем и куда потом то возвращаться...
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13.07.2023 18:04 Відповісти
Так там усі друзі путлера.
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13.07.2023 18:04 Відповісти
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13.07.2023 17:44 Відповісти
А у мене - новий план!
Многоухайдовочка!
Але спершу - чемодан...
Розумієш, Ердоган?
Да, канешно, Вовочка!
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13.07.2023 17:54 Відповісти
відірвалась ручка на чумодані для срання
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13.07.2023 17:44 Відповісти
Був *****, став Сцикло...
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13.07.2023 17:44 Відповісти
та нє. він сцикло все своє нікчемне життя. особливо в юності, коли його в пітерських підворітнях чмирили.
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13.07.2023 17:57 Відповісти
Просто новый дублёр "говорун" нёс такую пургу, что его решили не возить.
А у "дербентного" ботокс через дупу потёк, его на шиномонтаж отвезли.
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13.07.2023 17:45 Відповісти
Дожил, крысёныш. Боится нос из норы высунуть.
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13.07.2023 17:45 Відповісти
так і здохне криса в тій норі
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13.07.2023 17:52 Відповісти
Навєрна нєт стока чємаданав чтоби бункєрнаму мачє хватіла взять с сабой...
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13.07.2023 17:46 Відповісти
На хрін за цю гидоту писати?
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13.07.2023 17:48 Відповісти
..бо обісране ***** кацапів - то є по-феншую
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13.07.2023 17:56 Відповісти
Та Вова Вовович просто испугался заехать ни кичу и занять место возле параши.
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13.07.2023 17:48 Відповісти
Бздит, ****. Пора уже.
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13.07.2023 17:50 Відповісти
Може прав Соловей і от-от здохне?
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13.07.2023 17:53 Відповісти
вірите в казки діда панаса
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13.07.2023 17:59 Відповісти
Неправильно сказано! Не "здохне" а "їх здохнуть" У розвідок світу є генетичний матеріал "оригіналу" - він був добутий (не виключено) ще до приходу на трон "Оригінал" (якщо він ще живий) - не поїде Не ризикне Якщо "приїхавший" буде затриманий і виявиться що приїхала "підставна лялька" -буде величезний скандал "Кремлівські" потрапили в глухий кут і єдиний реальний варіант виходу з нього - "Путінів" треба "здохнуть"!
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13.07.2023 18:04 Відповісти
В ЮАР агентури Британії більше ніж моссада в Сенегалі. рамасоса і знати не буде. коли карліка тупо викрадуть і вивезуть на суд.
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13.07.2023 17:54 Відповісти
Там ще в Анголі (по сусідству), українських негласних помічників трохи Є.
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13.07.2023 19:31 Відповісти
Летіти до Африки довго, а на шляху можуть причаїтися наші спецпризначенці з відповідною "рогаткою". І не лише наші! ***** вже багатьом напаскудило. А як воно *********** всьому світу! Але не забувайте - "***** *******" і тому для демонстрації свого его таки припхається. Потім фільм знімуть. Типу "тегеран 43" - "ніхто не знав як в Тегеран потрапив сталін". Звідси висновок: "пацани з рогатками на виїзд".
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13.07.2023 17:55 Відповісти
Зразу було зрозуміло, глист з 20ти метровим столом боїться , а тут летіти і ордер хз хз хз, а тим паче полетів, а тут переворот і немає куди повертатись крім Гааги 😁
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13.07.2023 18:00 Відповісти
Міжнародні закони гівно- які коли хочеться, то можна порушити
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13.07.2023 18:00 Відповісти
Это зависит от того, КТО нарушает. Одним можно, другим нельхя.
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13.07.2023 18:10 Відповісти
Пішли гівноінсайди для підняття значимості поїздки. Ах не поїде, ах побоїться, - стандартний розігрів а потім коли воно таки поїде, а воно поїде, буде епічна пабєда многоходовочніка...
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13.07.2023 18:01 Відповісти
Ні, якщо є великий страх, то все одно можна їхати. Тільки треба взяти найбільшу валізу для гівна
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13.07.2023 18:09 Відповісти
Ящик аргентинской муки.
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13.07.2023 20:31 Відповісти
Принесіть ***** чумадан підвищеної місткості.
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13.07.2023 18:10 Відповісти
Очко не резиновое) Африка дело тонкое, там случайно могут оказаться и киллеры и спецназ неизвестной страны и все такое
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13.07.2023 18:11 Відповісти
неа, жопа резиновая, но там слоны
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13.07.2023 19:02 Відповісти
*****-сцикло. Це якщо зовсім коротко...
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13.07.2023 18:12 Відповісти
***** сцикло боїться арешту в ЮАР не довіряє своїм надійним партнерам 😁
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13.07.2023 18:12 Відповісти
Представляю - спит путин и думает....*** вокруг одни жополизы все бабки любят, если поеду за границу где гарантия что за бугром за очко не возьмут, да и нет гарантий что по приезду тут переворот не организуют.....)
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13.07.2023 18:23 Відповісти
Даже двойники зассали ехать и кусались за руки когда их в самолет запихивали?
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13.07.2023 18:25 Відповісти
Двійник у Гаазі "спалиться". А таке розкриття буде коштувати кремлівській шоблі ну дуууже дорого. Навіть якшо завтра виясниться, шо буратінка вже давно працює на кремль, то це не справить такого враження на світову спільноту, як те, шо у пуйла існує ціла "плєяда" клонів-двійників.
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13.07.2023 19:18 Відповісти
Зелю пошлите туда , он там всех "поблагодорит"
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13.07.2023 18:49 Відповісти
BRICS - сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa
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13.07.2023 18:51 Відповісти
серьезно ?
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13.07.2023 19:00 Відповісти
ага
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13.07.2023 19:03 Відповісти
пуйло - сцикло!
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13.07.2023 18:56 Відповісти
оно обосралось
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13.07.2023 18:59 Відповісти
Зовсім Вовку зашугали...Скоро його давній коханець Дімон Медвед проспиться і пообіцяє ТАКИЙ ядерний удар по всіх.....
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13.07.2023 19:01 Відповісти
ударялки Мы все позбивали
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13.07.2023 19:04 Відповісти
Обісрався через Гаагу.
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13.07.2023 19:09 Відповісти
Казав БОГ: " Ваван, кгутись как хошь, а похороны один *** в двенадцать", - учи Блока, чувак. АРХ М
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13.07.2023 19:12 Відповісти
Шо за "низка невдач"?!
"Фсьо ж ідьот за грахвіком, точна па плану!"
Ай да ліліпутін! Апять всєх пєреіграл, так?
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13.07.2023 19:19 Відповісти
Думаю вопрос не в том что он боится ареста) Могли бы двойника послать. Он боится, что покинув кремль на пару дней и потеряв прямой контроль, он тупо лишиться трона. Думаю там сейчас примерно такая ситуация. Чистки в разгаре и все может случиться. могут ненароком и пуйла зачистить, "случайно"))
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13.07.2023 19:42 Відповісти
Не неудач, а отрицательных успехов.
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13.07.2023 19:47 Відповісти
 
 