Путін відклав рішення про поїздку на саміт БРІКС через "низку невдач", - росЗМІ

Через страх перед новою дестабілізацією та через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер, російський диктатор Володимир Путін не може прийняти остаточне рішення щодо поїздки на саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

За даними видання, наразі Кремль хотів би якомога раніше оголосити про першу офіційну міжнародну поїздку Путіна після ордера МКС. Такий хід дозволив би Росії послати сигнал опонентам на Заході, що Путін не ізольований, і показати російському суспільству, що він, як і раніше, сильний і стабільний.

Однак низка невдач останніх місяців: ордер на його арешт від МКС, марш найманців на Москву та брак успіхів на фронті, - змусила Путіна відчувати невпевненість і сумніви.

"У Кремлі та МЗС готують два базових сценарії участі Росії в саміті БРІКС. Перший - з Путіним. Другий - побоювання за внутрішню і зовнішню безпеку переважують. Путін залишається в Москві і виступає по відеоконференцзв'язку. Але в ПАР все одно летить делегація чиновників", - розповів виданню російський посадовець.

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Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса повідомляв, що попри ордер на арешт Путіна саміт БРІКС відбудеться очно.

Нагадаємо, БРІКС - це об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.