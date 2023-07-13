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Лінкявічюс - Лаврову про F-16 для України: Нам набридло пояснювати, що Росія нікому не потрібна. Єдина вимога - припинити анексію та окупацію сусідів

лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у відповідь на погрози глави МЗС Росії Сергія Лаврова заявив, що ніхто не хоче мати нічого спільного з Росією, єдина вимога до неї - припинити анексію та окупацію країн-сусідів.

Про це дипломат написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Лавров знову погрожує, що війна не закінчиться, поки Захід не припинить спроб перемогти Росію. Нам набридло пояснювати, що Росія нікому не потрібна, ніхто не хоче мати з нею нічого спільного, до неї навіть огидно доторкатися. Єдина вимога – припинити анексію та окупацію сусідів", - зазначив ексміністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поява F-16 в України є ядерною загрозою Росії, - Лавров

Як повідомлялося, у четвер глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва розглядатиме появу винищувачів F-16 в Україні як загрозу в ядерній сфері. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь зазначив, що керівництво Росії має боятися українського солдата, а не літаків F-16, які будуть надані за графіком.

Автор: 

Лавров Сергій (1615) Лінкявічюс Лінас (182) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+36
Згоден-цо смердючу купу лайна навіть паличками щоб відкинути огидно брати...
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13.07.2023 17:58 Відповісти
+31
Красунчик пояснив коняці краще не скажеш.
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13.07.2023 18:05 Відповісти
+23
Потужно звучить. І без кріворіжського жаргону. Да, Кулеба?
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13.07.2023 17:58 Відповісти
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Згоден-цо смердючу купу лайна навіть паличками щоб відкинути огидно брати...
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13.07.2023 17:58 Відповісти
Потужно звучить. І без кріворіжського жаргону. Да, Кулеба?
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13.07.2023 17:58 Відповісти
Да, петре олексійовичу
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14.07.2023 02:01 Відповісти
даже до лошади должно дойти. но увы, не дойдет.
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13.07.2023 17:59 Відповісти
Нажаль потрібна. Вірніше їх земельні багатства. Якби це було не так, то не купували би в них зовсім нічого. Я про всіх, хто купує в росіян їх газ, нафту, метали, хліб та інше.
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13.07.2023 18:04 Відповісти
так то рашкє потрібні покупці скоріше
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13.07.2023 18:06 Відповісти
як сир'євий придаток так потрібна але не потрібна їхня територія,вічна мерзлота і дикі ніщі люди..потрібно лише щоб ті люди сиділи в себе в себірі,мерзли там та качали газ і нафту для "загниваючого" Заходу,качали і не рипались з своїм вєлічієм..
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13.07.2023 18:09 Відповісти
Красунчик пояснив коняці краще не скажеш.
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13.07.2023 18:05 Відповісти
Такий винос в рило Лавруші не спроста...
Може у Вільнюсі пройшли кардинальні перемовини, без всяких Угорщин та інш...
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13.07.2023 18:26 Відповісти
точніше важко сказати!!! Кратко та ясно і для ***** і для лошаді. тільки алкаш медведев не догонить з першого разу..
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13.07.2023 18:05 Відповісти
Розумна людина.
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13.07.2023 18:06 Відповісти
Єдина вимога Росії - **********!
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13.07.2023 18:07 Відповісти
Вони не можуть. Згідно архівів кдб расея без України -ніщо.
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13.07.2023 18:12 Відповісти
Так і є. Але сил у імперії вже немає. Ногу закинула, але не стоїть. Тому все скінчиться інсультом і розпадом.
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13.07.2023 18:27 Відповісти
Як це - нікому не потрібна? Та без смердючої рассеї світ завалиться, вона,.. вона,.. Словом ми - центр всесвіту!
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13.07.2023 18:07 Відповісти
Росія як привокзальна шмара яку ти колись давно знав.
А тепер вона вирішила що ти все ще її любиш топчеться в під'їзді, харкає, ригає перегаром, жде свадьбу...
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13.07.2023 18:08 Відповісти
Як це їпанута на усю голову хамовито-брехлива алкогольнозалежна тварюка сама зупиниться? А де ж тоді таке їпанько буде красти, вбивати, гвалтувати, срати, знищувати та відгрібати від усіх люлей і саме не розуміти чого це? У себе вдома вже все загадили, знищили та розграбували. От і лізуть до інших "туристи" @обані.
На щастя є дуже гарні ліки - ЗСУ називаються.
Слава ЗСУ!
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13.07.2023 18:08 Відповісти
Русня гній
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13.07.2023 18:09 Відповісти
"...до неї навіть огидно доторкатися..." - це точно.
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13.07.2023 18:20 Відповісти
Нарешті хтось не засцяв і видав базу. Шкода, що це можна почути лише від екс-
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13.07.2023 18:23 Відповісти
Друзі,ви даремно зубоскалите з Рашки,підозрюючи її в маніакальній підозріливості і страху. Все вони чудово знають! Просто Рашка,всю свою історію,звинувачувала інших в тому що хотіла зробити сама. Все в чому Лаврун звинувачує інших....планує зробити Рашка.
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13.07.2023 18:33 Відповісти
Хорошо сказал
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13.07.2023 18:53 Відповісти
А конємрдий думає - Ох хитрит Линкявичус, ох хитрит. Так и хочет наш Задрыщенск окупировать и захапать древние раритеты в виде покосившихся туалетов типа сортир. Не верю ни единому слову.
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13.07.2023 19:11 Відповісти
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13.07.2023 19:16 Відповісти
Авиация в войне необходима, априори.. Но почему так долго ждали? Да и F-16 пара штук тоже будет (если будет) - тоже помощь так себе, слабовато.. Уже была эйфория со Сторм Шедоу, Патриотами, и прочим - а для оккупированных территорий "воз и ныне там"...
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13.07.2023 20:01 Відповісти
Є міркування щодо того,чи потрібна рашка,як майбутня власність "західного світу". Відповідь: Ні! Якщо захопити цю територію,то маєш опікуватися нею- землею (занедбаною вкрай), промисловістю ( відсталою, архаїчною,не ********), населенням ( лінивим, вічно п'яним, злодійкуватим ). "'Нам всє должни!"--бути готовим до цих воплів. Значно простіше поставити їх в такі кабальні умови,що вони віддаватимуть свої природні ресурси задешево , а саме за їжу та деякі блага західної цивілізації. А виживають нехай самі,як хочуть. Вони,як соціум,нахєр нікому не потрібні.
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13.07.2023 21:41 Відповісти
Парашу надо пиз...ть а не объяснять. А как можно победить в войне если ссыкливые партнёры запрещают бить ихними боеприпасами по территории бензоколонки а своих нет.
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13.07.2023 22:41 Відповісти
 
 