Лінкявічюс - Лаврову про F-16 для України: Нам набридло пояснювати, що Росія нікому не потрібна. Єдина вимога - припинити анексію та окупацію сусідів

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у відповідь на погрози глави МЗС Росії Сергія Лаврова заявив, що ніхто не хоче мати нічого спільного з Росією, єдина вимога до неї - припинити анексію та окупацію країн-сусідів.

Про це дипломат написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Лавров знову погрожує, що війна не закінчиться, поки Захід не припинить спроб перемогти Росію. Нам набридло пояснювати, що Росія нікому не потрібна, ніхто не хоче мати з нею нічого спільного, до неї навіть огидно доторкатися. Єдина вимога – припинити анексію та окупацію сусідів", - зазначив ексміністр.

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Як повідомлялося, у четвер глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва розглядатиме появу винищувачів F-16 в Україні як загрозу в ядерній сфері. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь зазначив, що керівництво Росії має боятися українського солдата, а не літаків F-16, які будуть надані за графіком.