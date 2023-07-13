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Новини
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Рада денонсувала Угоду між Україною та РФ про спільний контроль на кордоні

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Верховна Рада припинила дію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні.

Про це народний депутат із фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ухвалення відповідного закону №0192 підтримали 263 депутати.

Угода припинена у зв‘язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

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Відповідно до положень документа, Україна має повідомити Росії про припинення угоди дипломатичними каналами. Дія угоди припиняється через 6 місяців з дати одержання повідомлення.

Автор: 

ВР (15073) денонсація (47)


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Топ коментарі
+25
Швидкість та своєчасність прийняття рішень продовжує вражати...
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13.07.2023 18:08 Відповісти
+15
9 років війни і тільки зараз надумались.
Не поспішили?
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13.07.2023 18:08 Відповісти
+9
Як тобі такі реформи, НАТО? Бігом відчиняй двері!
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13.07.2023 18:15 Відповісти
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Швидкість та своєчасність прийняття рішень продовжує вражати...
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13.07.2023 18:08 Відповісти
9 років війни і тільки зараз надумались.
Не поспішили?
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13.07.2023 18:08 Відповісти
Ой, а що трапилось? Все ж було так душевно.
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13.07.2023 18:14 Відповісти
Як тобі такі реформи, НАТО? Бігом відчиняй двері!
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13.07.2023 18:15 Відповісти
за цю реформу вони отримають один дзвінок або не отримають
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13.07.2023 18:18 Відповісти
А якщо серйозно, затягування з реформами вбиває наших солдатів на фронті
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13.07.2023 18:20 Відповісти
Я не сперечаюсь щодо цього.
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13.07.2023 19:15 Відповісти
Це потрібно було зробити ще у березні 2014р.
Навіть до жирафа доходить щвидше.
Ну маємо те що маємо.
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13.07.2023 18:16 Відповісти
Блискавична реакція!
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13.07.2023 18:21 Відповісти
ото швидко зреагували...
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13.07.2023 18:22 Відповісти
кожному орден членина
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13.07.2023 18:43 Відповісти
Гальма-95...
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13.07.2023 18:49 Відповісти
О@їти - нарешті!..
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13.07.2023 18:53 Відповісти
"Скорость -- о%уєвающа." (c)
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13.07.2023 18:56 Відповісти
А може Рада припинити постачати в Європу російські газ та нафту українськими трубопроводами ?
За газ і нафту орки отримують мільярди доларів і посилюють свою армію , вбивають наших військових і цивільних. Вбивають наших , кому що не зрозуміло !!!???
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13.07.2023 19:07 Відповісти
Це вже котра за рахунком денонсація цієї угоди? Чи для піару зараз можна, давно не було...
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13.07.2023 19:20 Відповісти
Не прошло и 2х лет.... Идиоты...
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13.07.2023 21:44 Відповісти
Хєрасе, турборежим...
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13.07.2023 22:55 Відповісти
У росії немає кордонів тому срати на неї.

Но ось у нас кордони повинні бути, а за ними на ділянках де є потреба (звідки може бути удар, агресія і т.п.) має бути ще ДМЗ щоб убезпечити своїх громадян.

Якщо ж ми та наша армія не можемо зробити безпечний нерушимий кордон по існуючій міжнародно признаній границі то ми повинні її посунути до найближчий географічних перешкод поглинувши-змістивши ДМЗ.
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14.07.2023 01:52 Відповісти
 
 