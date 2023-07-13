Рада денонсувала Угоду між Україною та РФ про спільний контроль на кордоні

Верховна Рада припинила дію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні.

Про це народний депутат із фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ухвалення відповідного закону №0192 підтримали 263 депутати.

Угода припинена у зв‘язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

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Відповідно до положень документа, Україна має повідомити Росії про припинення угоди дипломатичними каналами. Дія угоди припиняється через 6 місяців з дати одержання повідомлення.