Рада денонсувала Угоду між Україною та РФ про спільний контроль на кордоні
Верховна Рада припинила дію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні.
Про це народний депутат із фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ухвалення відповідного закону №0192 підтримали 263 депутати.
Угода припинена у зв‘язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.
Відповідно до положень документа, Україна має повідомити Росії про припинення угоди дипломатичними каналами. Дія угоди припиняється через 6 місяців з дати одержання повідомлення.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец #474549
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+15 Kucher
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+9 Tema9
показати весь коментар13.07.2023 18:15 Відповісти Посилання
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Навіть до жирафа доходить щвидше.
Ну маємо те що маємо.
За газ і нафту орки отримують мільярди доларів і посилюють свою армію , вбивають наших військових і цивільних. Вбивають наших , кому що не зрозуміло !!!???
Но ось у нас кордони повинні бути, а за ними на ділянках де є потреба (звідки може бути удар, агресія і т.п.) має бути ще ДМЗ щоб убезпечити своїх громадян.
Якщо ж ми та наша армія не можемо зробити безпечний нерушимий кордон по існуючій міжнародно признаній границі то ми повинні її посунути до найближчий географічних перешкод поглинувши-змістивши ДМЗ.