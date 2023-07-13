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Новини
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Воллес порівняв Шойгу й Герасимова з відомим дуетом коміків: "Це саме ті люди, яких ви хочете бачити на керівних посадах"

бен,воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника російського генштабу Валерія Герасимова з відомим комедійним дуетом Лорел і Гарді.

"Хтось бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів зник. І вони залишили Лорела і Гарді на чолі кампанії. Ви знаєте, у них там Герасимов і Шойгу", - заявив Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Воллес при цьому наголосив, що Шойгу і Герасимов залишаються відповідальними за війну Росії проти України.

Він зазначив, що рішення президента РФ Володимира Путіна залишити Шойгу і Герасимова на посадах попри численні військові провали було правильним. "Це хороші новини для України. Це саме ті люди, яких ви хочете бачити на керівних посадах", – додав Воллес.

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Лорел і Гарді (Стен Лорел і Олівер Гарді) — британсько-американські актори-коміки, які були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно.

Британська розвідка припустила, що близького до керівника ПВК "Вагнер" генерала Сергєя Суровікіна після заколоту справді посунули на другий план.

Автор: 

Шойгу Сергій (630) Воллес Бен (218) Герасимов Валерій (53)


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Топ коментарі
+16
Пане Волес, щиро дякуємо вам за ВАШУ підтримку УКРАЇНИ.
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13.07.2023 18:48 Відповісти
+15
Це тролінг найвищого рівня. Молодець Воллес. Ось з Вікі, хто ці коміки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
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13.07.2023 18:45 Відповісти
+7
У Воллеса дах поїхав від спілкування з єрмаком і найвеличнішим.

Натяк на дебілів конкретний.
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13.07.2023 18:49 Відповісти
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а тепер про падлоляка ****** і іншу зелену шушару
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13.07.2023 18:41 Відповісти
Та він це одночасно й про нашу нерозлучну пару й каже - Тарапунька та Штепсель.
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13.07.2023 18:47 Відповісти
Толстый(Ермак) и тонкий(Зеленский)
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13.07.2023 18:50 Відповісти
Два дебіла- єта сіла
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13.07.2023 18:44 Відповісти
Це тролінг найвищого рівня. Молодець Воллес. Ось з Вікі, хто ці коміки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
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13.07.2023 18:45 Відповісти
Респект і уважуха!!! Краще цих під@рів ніхто б не опустив!
Пане Волес, Вам за цей Британський гумор велика подяка!
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13.07.2023 20:54 Відповісти
Таке враження, що Воллес вирішив почати самостійну політичну кар'єру.
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13.07.2023 18:45 Відповісти
"порівняв з коміками", це натяк?
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13.07.2023 18:46 Відповісти
У Воллеса дах поїхав від спілкування з єрмаком і найвеличнішим.

Натяк на дебілів конкретний.
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13.07.2023 18:49 Відповісти
У мене сусід - упоротий-73. Але вже і він обізвав своє зелене божество дуже нечемно-триповерхово.
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13.07.2023 18:54 Відповісти
А потім ще брудно вилаялся !
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13.07.2023 18:59 Відповісти
Пане Волес, щиро дякуємо вам за ВАШУ підтримку УКРАЇНИ.
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13.07.2023 18:48 Відповісти
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13.07.2023 18:48 Відповісти
Найкращий генерал?
З чого це видно? З застосування авіації на цивілів? (як у Сирії, так і в Україні)
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13.07.2023 18:51 Відповісти
Найкращий - це порівняння з оточуючими. Лапін, що, краще?
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13.07.2023 19:01 Відповісти
Пане Лі, він московитів ********** до гризні, це ж очевидно. Серед тих трьох потвор є корисний для кремлівських темних планів, і він не голомозий.
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13.07.2023 19:47 Відповісти
Мені видається, що кацапи не такі наївні, щоб проковтнути таку наживку.
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13.07.2023 20:24 Відповісти
Така людська природа. Зерно розбрату завжди саме так сіється, і вже не має значення чи наївні, а чи все зрозуміли.
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13.07.2023 20:40 Відповісти
Це також троллінг був. Очевидно в прямому сенсі недорозвиненого тупорилого генерала, якого соціальні ліфти за принципом від'ємного відбору виштовхнули наверх, Воллес іронічно назвав «одним з найкращих».
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13.07.2023 21:30 Відповісти
Через це, коли в нас радіють смертям кацапських генералів/вищих_офіцерів, я завжди кажу: ліпше, коли гине досвідчений кацапський кулеметник.
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13.07.2023 21:40 Відповісти
Ліпше коли обоє подихають. Ліквідація чи посадка рашистських генералів - деморалізуючий факто
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13.07.2023 21:48 Відповісти
Це кидок рашистам-жебілам щоб повстали і скинули своє нікчемне військове керівництво. Чекаємо смуту і громодянську війну але військову силу вибиваємо всіма засобами.
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13.07.2023 19:00 Відповісти
Та є цих коміків .
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13.07.2023 19:13 Відповісти
Ну у нас комік на вищій керівній посаді.
Більше того, вчора цей комік кусав руку, що його кормить і рятує Україну. І декому це норм.
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13.07.2023 19:15 Відповісти
ось він тонкий англійський гумор а не тупий 95 квартал
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13.07.2023 19:17 Відповісти
Бен Уолъс респектище!
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13.07.2023 19:30 Відповісти
Мне, как миллениалу, больше понято сравнение с Бивисом и Батхедом... вот только многовато чести даже и для них будет.
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13.07.2023 19:44 Відповісти
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13.07.2023 19:56 Відповісти
закономерно что, когда российской армией командует оленевод Шойгу, то она и воюет как стадо оленей.
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13.07.2023 19:57 Відповісти
Терміново дайте Вові дорогу, бо не витримає такої «іронії»..
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13.07.2023 19:57 Відповісти
Тепер "коміки" стануть його фішкою
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13.07.2023 19:59 Відповісти
Відповідь Бену Воллесу: https://www.pravda.com.ua/columns/2023/07/13/7411210/ Ви не Амазон, а ми не полігон

Демократичний світ вже довів, що Україна помилилась, довіривши демократичному світу свою безпеку в обмін на гарантії нерозповсюдження ядерної зброї. Ми свої гарантії виконали, в той час як демократичний світ - ні. Більше того, ситуація доведена до того, що путін та його посіпаки раз на тиждень https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/5/7409952/ погрожують застосуванням цієї самої ядерної зброї по території України, а інколи й по західних країнах.

Можливо, демократичний світ, ЄС, НАТО, ООН та інші хочуть довести, що Україна помилилася і у 2014 році, коли відмовилась від того, щоб стати частиною російського світу на користь західного? Адже за довгих дев'ять років демократичний світ не зробив таких кроків назустріч, які були б рівноцінні тому, що зробили українці у лютому 2014 року і що продовжують робити до сьогодні.

Українці вже довели, що готові помирати, щоб бути частиною демократичного світу і НАТО. Хто з країн-членів НАТО зробив подібне? Хто заплатив більшу ціну за вступ, ніж ми?

Десятки тисяч українських військових вже віддали свої життя за цінності і свободу, які, як ви розумієте, їм вже не стануть в нагоді. Але це завдяки їм у безпеці залишається свобода вашої країни, містер Воллес.

Ми покоління, яке обрало демократію та західні цінності. Ми не народилися з ними, як ви, містер Воллес. Ми їх свідомо обрали. За них українці пішли на смерть. Але що у відповідь?

Ви не Amazon з доставки зброї. Але й ми не полігон для її витрачання.

Ми - нація, яка щодня своїми жертвами посилює цінності вільного світу. Ваші втрати на цій війні - гроші. Наші - життя.
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13.07.2023 20:08 Відповісти
зеленський,ти разом з оп дєрьмака зрадники!
ви не виконали нічого,ви в офшори виводите гроші,ви саджаєте по тюрьмам Патріотів,ви - це фсб!
ви крадете гуманітарку,шашлички,та договорнячки! арахамія та ти недогенералісімус рік назад підписали в Стамбулі замороження війни!
ви підари! ти підар! і всі зелені твої однопартійці ЗРАДНИКИ.
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13.07.2023 20:51 Відповісти
шойгу і герасімов - це ***** і суєта,бад і хедс!
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13.07.2023 20:45 Відповісти
Для нашої ментальності це радше Біба і Боба-два вЯлічних ваЕнначальника.
І на чолі ворожої армії вони ідеальні.
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13.07.2023 22:04 Відповісти
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13.07.2023 22:27 Відповісти
 
 