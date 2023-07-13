Воллес порівняв Шойгу й Герасимова з відомим дуетом коміків: "Це саме ті люди, яких ви хочете бачити на керівних посадах"
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника російського генштабу Валерія Герасимова з відомим комедійним дуетом Лорел і Гарді.
"Хтось бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів зник. І вони залишили Лорела і Гарді на чолі кампанії. Ви знаєте, у них там Герасимов і Шойгу", - заявив Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Воллес при цьому наголосив, що Шойгу і Герасимов залишаються відповідальними за війну Росії проти України.
Він зазначив, що рішення президента РФ Володимира Путіна залишити Шойгу і Герасимова на посадах попри численні військові провали було правильним. "Це хороші новини для України. Це саме ті люди, яких ви хочете бачити на керівних посадах", – додав Воллес.
Лорел і Гарді (Стен Лорел і Олівер Гарді) — британсько-американські актори-коміки, які були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно.
Британська розвідка припустила, що близького до керівника ПВК "Вагнер" генерала Сергєя Суровікіна після заколоту справді посунули на другий план.
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Пане Волес, Вам за цей Британський гумор велика подяка!
Натяк на дебілів конкретний.
З чого це видно? З застосування авіації на цивілів? (як у Сирії, так і в Україні)
Більше того, вчора цей комік кусав руку, що його кормить і рятує Україну. І декому це норм.
Демократичний світ вже довів, що Україна помилилась, довіривши демократичному світу свою безпеку в обмін на гарантії нерозповсюдження ядерної зброї. Ми свої гарантії виконали, в той час як демократичний світ - ні. Більше того, ситуація доведена до того, що путін та його посіпаки раз на тиждень https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/5/7409952/ погрожують застосуванням цієї самої ядерної зброї по території України, а інколи й по західних країнах.
Можливо, демократичний світ, ЄС, НАТО, ООН та інші хочуть довести, що Україна помилилася і у 2014 році, коли відмовилась від того, щоб стати частиною російського світу на користь західного? Адже за довгих дев'ять років демократичний світ не зробив таких кроків назустріч, які були б рівноцінні тому, що зробили українці у лютому 2014 року і що продовжують робити до сьогодні.
Українці вже довели, що готові помирати, щоб бути частиною демократичного світу і НАТО. Хто з країн-членів НАТО зробив подібне? Хто заплатив більшу ціну за вступ, ніж ми?
Десятки тисяч українських військових вже віддали свої життя за цінності і свободу, які, як ви розумієте, їм вже не стануть в нагоді. Але це завдяки їм у безпеці залишається свобода вашої країни, містер Воллес.
Ми покоління, яке обрало демократію та західні цінності. Ми не народилися з ними, як ви, містер Воллес. Ми їх свідомо обрали. За них українці пішли на смерть. Але що у відповідь?
Ви не Amazon з доставки зброї. Але й ми не полігон для її витрачання.
Ми - нація, яка щодня своїми жертвами посилює цінності вільного світу. Ваші втрати на цій війні - гроші. Наші - життя.
ви не виконали нічого,ви в офшори виводите гроші,ви саджаєте по тюрьмам Патріотів,ви - це фсб!
ви крадете гуманітарку,шашлички,та договорнячки! арахамія та ти недогенералісімус рік назад підписали в Стамбулі замороження війни!
ви підари! ти підар! і всі зелені твої однопартійці ЗРАДНИКИ.
І на чолі ворожої армії вони ідеальні.