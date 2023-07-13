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Через підрив росіянами Каховської ГЕС втрачено понад 11 тисяч тонн риби на 9,8 млрд грн, - Мінагрополітики

гес,каховська

Внаслідок підриву Каховської ГЕС фактично знищено всю рибу у водосховищі. Загалом втрачено щонайменше 11 388,3 тонн риби.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після знищення водосховища риба, яка була винесена з потоком води у пониззя Дніпра в межах Херсонської та Миколаївської областей, опинилась на заплавних ділянках суходолу.

"Коли вода витекла, то площа суходолу склала 150 тис га. І поки вона сходила, то забрала з собою рибу і знищила всі 85 рибних господарств, які традиційно здійснювали вилов водних біоресурсів і які були розташовані нижче по течії: 49 у Каховському водосховищі і 36 у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі. Загальна сума збитків від прямої втрати та від втрати потомства внаслідок погіршення умов існування через скид води з Каховського водосховища складає 9,8 млрд грн", - зазначив Микола Сольський.

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Міністр додав, що відбудова дамби займе мінімум сім років. Кілька років на фактичну відбудову ГЕС, 2–3 роки знадобиться на те, щоб вода наповнила дамбу. Після цього ще потрібен буде час на ремонт і відновлення каналів та систем зрошення, які будувались у 1970–1990-х роках.

Автор: 

Сольський Микола (127) Каховська ГЕС (571)


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Топ коментарі
+7
Як " чудово!" от тепер давайте оштрафуємо рибалок за кожну плотвичку,кожного карасика,що заважить більше 3 кг.! Зла не хватає!!! Ану,рибінспекція,випишіть штрафа москалям!
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13.07.2023 19:25 Відповісти
+4
я і так не бачив цю рибу-пофіг
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13.07.2023 19:21 Відповісти
+4
Вмерла - так вмерла. Треба водогони та канали зрошення прокладати іншим шляхом, без дамби.
https://bykvu.com/ua/bukvy/chy-potribno-vidnovliuvaty-kakhovsku-hes-analiz-bbc/ Чи потрібно відновлювати Каховську ГЕС? - аналіз BBC

А риби ще більше буде у чистій річці.
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13.07.2023 19:31 Відповісти
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я і так не бачив цю рибу-пофіг
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13.07.2023 19:21 Відповісти
рибу ітак заморську привозять в мегазини і на базар...
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13.07.2023 19:23 Відповісти
Ну у нас вище греблі рибалять карасів і коропів.
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13.07.2023 19:26 Відповісти
Верній бьеф ніколи не був рибним. Основна рибалка була починаючи з ухвістя Хортиці і аж до Лисої гори. Там тобі і сом,судак,щука,лящ, а таранухи краснопера та верховодки було просто тьма тмуща. Нажаль вже немає Домахи, Білая,Ливкових та Скажених ям....
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13.07.2023 19:53 Відповісти
Я ж бачив що ловлять рибаки.
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13.07.2023 20:12 Відповісти
Як на мене то карась і короп це озерна риба... не плутамо з сазанами...
Я ії не поствлю в один ряд з річковою...
Але на вкус і колір усі фломастери різні
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13.07.2023 20:19 Відповісти
Та ще і гатять по акваторії.
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13.07.2023 19:24 Відповісти
Як " чудово!" от тепер давайте оштрафуємо рибалок за кожну плотвичку,кожного карасика,що заважить більше 3 кг.! Зла не хватає!!! Ану,рибінспекція,випишіть штрафа москалям!
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13.07.2023 19:25 Відповісти
Слабо.
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13.07.2023 19:27 Відповісти
Вмерла - так вмерла. Треба водогони та канали зрошення прокладати іншим шляхом, без дамби.
https://bykvu.com/ua/bukvy/chy-potribno-vidnovliuvaty-kakhovsku-hes-analiz-bbc/ Чи потрібно відновлювати Каховську ГЕС? - аналіз BBC

А риби ще більше буде у чистій річці.
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13.07.2023 19:31 Відповісти
А чого раптом так скрушно? . Все це було підготовано заздалегідь і успішно реалізовано. Не на публіку сльози витискайте, а вознесіть хвалу вашому Найвошивішому, лизоблюди!
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13.07.2023 19:31 Відповісти
Одинадцять тисяч тон риби... 11 тисяч тон ,що означає 11 000 000 кілограмів! Ану,рибінспекція тричі проклята,ваші дії???!!! Штрафуйте!!!
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13.07.2023 19:47 Відповісти
Так у міжнародний суд подавайте іск
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13.07.2023 20:14 Відповісти
Сім років на відбудову дамби? А чому не 70, чи 700 може?
Нагадаю, німці 80 років тому, за того рівня технологій, під час війни, відбудували підірвану "совєтами" "ДніпроГЕС" за ОДИН рік.
Ті ж таки "совєти", 70 років тому збудували Каховську ГЕС з НУЛЯ - за П"ЯТЬ років. З нуля. Коли не було там нічого, взагалі. Самі піскі. Тобто, будували з НУЛЯ - інфраструктуру, дороги, логістику, будівельні містечка, заводи з виробництва буд-матеріалів, земляні роботи, обладнання і т.д. і т.п.

Два, два з половиною роки максимум - на відбудову. Це якщо будуватиме Україна, Це більш ніж достатній строк.

Але "зелень" просто не бажає. Можна ж зробити те "будівництво" вічним - і "пиляти" на ньому безкінечно. А навколишні землі - Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей (ен кажучи вже за Крим - ми ж його збираємося вертати, чи як?) - хай знову перетворюються на піскі з солончаками - ну подумаєш - знову мільони біженців будуть звідти? - "зелешобло" вже потирає руки скупити ту землю задарма, поки вона без води - а з водою та земля буде на вагу золота (не кажучи вже про ті поклади корисних копалин, котрі залягають там, та безліч вього іншого).
Ну і поки будуть "відбудовувати", так - можна буде "зеленим" помародерити історико-культурну спадщину на дні Каховського моря - знищити та "підчистити" те, що не встигли, бо вода заважала.
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13.07.2023 20:35 Відповісти
 
 