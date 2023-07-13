Через підрив росіянами Каховської ГЕС втрачено понад 11 тисяч тонн риби на 9,8 млрд грн, - Мінагрополітики

Внаслідок підриву Каховської ГЕС фактично знищено всю рибу у водосховищі. Загалом втрачено щонайменше 11 388,3 тонн риби.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після знищення водосховища риба, яка була винесена з потоком води у пониззя Дніпра в межах Херсонської та Миколаївської областей, опинилась на заплавних ділянках суходолу.

"Коли вода витекла, то площа суходолу склала 150 тис га. І поки вона сходила, то забрала з собою рибу і знищила всі 85 рибних господарств, які традиційно здійснювали вилов водних біоресурсів і які були розташовані нижче по течії: 49 у Каховському водосховищі і 36 у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі. Загальна сума збитків від прямої втрати та від втрати потомства внаслідок погіршення умов існування через скид води з Каховського водосховища складає 9,8 млрд грн", - зазначив Микола Сольський.

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Міністр додав, що відбудова дамби займе мінімум сім років. Кілька років на фактичну відбудову ГЕС, 2–3 роки знадобиться на те, щоб вода наповнила дамбу. Після цього ще потрібен буде час на ремонт і відновлення каналів та систем зрошення, які будувались у 1970–1990-х роках.