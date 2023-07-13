"В контексті стандартів ЄС ми рухаємося зі швидкістю світла", - представник України в ЄС Ченцов
На думку представника України при ЄС Всеволода Ченцова, євроінтеграція України за мірками ЄС відбувається з надзвичайною швидкістю.
Про це він заявив в інтерв'ю Українському Радіо, передає Цензор.НЕТ.
У відповідь на запитання про те, коли Україна зможе виконати усі рекомендації Єврокомісії, Ченцов нагадав, що зазвичай Єврокомісія щороку готує великий повноцінний звіт про стан справ у сфері розширення. Тобто це аналіз прогресу кожної держави-кандидата у досягненні відповідних критеріїв — або для початку переговорів, або для отримання статусу кандидата. Як правило, початок переговорів — це вже досить заанонсований етап стосунків між державою-кандидатом та ЄС. Цьому передує багато етапів, і на кожному можна здійснювати додатковий контроль.
"Україна рухається надзвичайно швидко. Заявку ми подали наприкінці лютого 2022-го, вже за кілька місяців отримали статус кандидата і наприкінці цього року очікуємо на початок переговорів. В контексті стандартів ЄС ми рухаємося зі швидкістю світла. Проміжна усна оцінка не передбачена правилами Євросоюзу. Рішення зробити такий крок ухвалили з однією метою — щоб усі чітко розуміли, де ми перебуваємо у процесі виконання рекомендацій, аби нам було легше вийти на фінішну пряму і забезпечити стовідсотковий прогрес у контексті великого осіннього звіту", - зазначив він.
Він додав, що те, що Україна виконала лише два критерії з семи, не має викликати ні розчарування, ні незадоволення — навпаки, це дало чітке розуміння того, що слід зробити для переходу до наступного етапу. "Ці речі потрібні насамперед нам, суспільству — реформування Конституційного суду, посилення антикорупційних органів, питання відмивання грошей, олігархічне законодавство. Усі ці речі у нас на порядку денному давно, за деякими напрямками ми працюємо не перший рік" - вважає Ченцов.
Він також розповів про те, що передбачають переговори про вступ.
"Насамперед ми не починаємо процес інтеграції з нуля. У нас є Угода про асоціацію, яка передбачає в тому числі адаптацію нашого законодавства до законодавства ЄС. Навіть до підписання цієї Угоди у 2014 році ми вже адаптували значну частину законодавства, і зараз нам буде значно простіше завершувати цю адаптацію. Тобто Єврокомісія має провести скринінг нашого законодавства, зрозуміти, де ми знаходимось станом на початок переговорів, і по кожному з 35 розділів визначити завдання", - зазначив Ченцов.
Однак він не став припускати. якою буде послідовність реформ.
"Логічно було б почати з розділів, де рівень нашої адаптації є найвищим. Наприклад, енергетика — у нас тут багато чого зроблено у зв’язку з тим, що Україна з 2011 року є членом Енергетичного співтовариства. А логіка цієї організації полягає саме в тому, щоб готувати держави-учасниці до членства у ЄС шляхом адаптації законодавства у цьому окремому секторі. Він є дуже важливим і для України, і для Балканських країн, які є членами цього співтовариства", - вважає Ченцов.
Тому, за його словами, можна побачити процес переговорів як динамічну адаптацію, інтеграцію України до внутрішнього європейського ринку. Немає потреби чекати великого вибуху у вигляді ухвалення рішення про членство, для того, щоб користуватися перевагами внутрішнього ринку.
"Отже, в міру стовідсоткової адаптації у тому чи іншому секторі нашого законодавства, ми повинні отримувати доступ до ринку. Хочу звернути увагу, що на сьогодні є тимчасове рішення про зняття усіх торговельних обмежень для української продукції. Це ухвалили у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, аби допомогти нам збалансувати торгівлю. Тож, попри війну, торгівля з Євросоюзом росте, але ми б хотіли досягнути аналогічних рішень і в інших секторах, щоб повноцінно інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС", - резюмував він.
Як писала агенція Reuters, у попередній усній оцінці Єврокомісією прогресу на шляху до членства сказано, що Україна виконала 2 з 7 умов, необхідних для старту переговорів про вступ.
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Отака вона швидкість швидкість світла у розумінні ЗЕлені
Через горы, прямо, напрямик,
На поминки ехали уроды,
На себе тащили грузовик.
За рулем у них сидел безрукий,
А безногий жал на тормоза,
А слепой указывал дорогу,
А глухой сигналил без конца.
Тут из леса высыпала банда -
Грузовик пришлось остановить,
Тут немой глухому что-то крикнул,
А безрукий вынул дробовик.
Раздались два выстрела слепого,
Два бандита замертво легли,
В страхе разбежалась эта банда -
Их безногий всех переловил.
По прямой извилистой дороге,
Через горы, прямо, напрямик,
На поминки ехали уроды,
Ехали уроды водку пить.
це тиждні на 3 - приїде, прокакаїнится, мо 4
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Довбню, заявку на членство ми подавали у далекому 2008, більше подавати було не треба. Треба було робити домашку, а не тримати Тарана який згорнув ті потрібні для входження в Альянс реформи, та треба було хоча би на самітах з'являтися. До речи - як за це того Тарана покарали?
Указом №306/2022 Призначити ТАРАНА Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія.Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 4 травня 2022 року
За 3 роки виконано 2 з 7 вимог.
Це швидкість дохлого віслюка.
і шоп вся криворогата шобла в туди злупилася і нікому залізними яйцями тут в Київі нікому не тарахтелла...
https://biz.censor.net/resonance/3430211/rezultaty_yeoselya_grosheyi_nemaye_ipoteku_otrymaly_4_uchasnykiv
https://biz.censor.net/resonance/3429284/i_vona_vid_yermaka_chomu_olenu_dumu_zatverdyly_kerivnytseyu_arma
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https://biz.censor.net/resonance/3427034/*******************************************************************************************************
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Треба, щоб і ЄС послало ЗЄ ***** публічно прямим текстом.
Головний суддя Князев теж рухався, тощо..
Брешуть як дихають, вертайте краще декларування зелени мародери.