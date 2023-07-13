"В контексті стандартів ЄС ми рухаємося зі швидкістю світла", - представник України в ЄС Ченцов

На думку представника України при ЄС Всеволода Ченцова, євроінтеграція України за мірками ЄС відбувається з надзвичайною швидкістю.

Про це він заявив в інтерв'ю Українському Радіо, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання про те, коли Україна зможе виконати усі рекомендації Єврокомісії, Ченцов нагадав, що зазвичай Єврокомісія щороку готує великий повноцінний звіт про стан справ у сфері розширення. Тобто це аналіз прогресу кожної держави-кандидата у досягненні відповідних критеріїв — або для початку переговорів, або для отримання статусу кандидата. Як правило, початок переговорів — це вже досить заанонсований етап стосунків між державою-кандидатом та ЄС. Цьому передує багато етапів, і на кожному можна здійснювати додатковий контроль.

"Україна рухається надзвичайно швидко. Заявку ми подали наприкінці лютого 2022-го, вже за кілька місяців отримали статус кандидата і наприкінці цього року очікуємо на початок переговорів. В контексті стандартів ЄС ми рухаємося зі швидкістю світла. Проміжна усна оцінка не передбачена правилами Євросоюзу. Рішення зробити такий крок ухвалили з однією метою — щоб усі чітко розуміли, де ми перебуваємо у процесі виконання рекомендацій, аби нам було легше вийти на фінішну пряму і забезпечити стовідсотковий прогрес у контексті великого осіннього звіту", - зазначив він.

Він додав, що те, що Україна виконала лише два критерії з семи, не має викликати ні розчарування, ні незадоволення — навпаки, це дало чітке розуміння того, що слід зробити для переходу до наступного етапу. "Ці речі потрібні насамперед нам, суспільству — реформування Конституційного суду, посилення антикорупційних органів, питання відмивання грошей, олігархічне законодавство. Усі ці речі у нас на порядку денному давно, за деякими напрямками ми працюємо не перший рік" - вважає Ченцов.

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Він також розповів про те, що передбачають переговори про вступ.

"Насамперед ми не починаємо процес інтеграції з нуля. У нас є Угода про асоціацію, яка передбачає в тому числі адаптацію нашого законодавства до законодавства ЄС. Навіть до підписання цієї Угоди у 2014 році ми вже адаптували значну частину законодавства, і зараз нам буде значно простіше завершувати цю адаптацію. Тобто Єврокомісія має провести скринінг нашого законодавства, зрозуміти, де ми знаходимось станом на початок переговорів, і по кожному з 35 розділів визначити завдання", - зазначив Ченцов.

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Однак він не став припускати. якою буде послідовність реформ.

"Логічно було б почати з розділів, де рівень нашої адаптації є найвищим. Наприклад, енергетика — у нас тут багато чого зроблено у зв’язку з тим, що Україна з 2011 року є членом Енергетичного співтовариства. А логіка цієї організації полягає саме в тому, щоб готувати держави-учасниці до членства у ЄС шляхом адаптації законодавства у цьому окремому секторі. Він є дуже важливим і для України, і для Балканських країн, які є членами цього співтовариства", - вважає Ченцов.

Тому, за його словами, можна побачити процес переговорів як динамічну адаптацію, інтеграцію України до внутрішнього європейського ринку. Немає потреби чекати великого вибуху у вигляді ухвалення рішення про членство, для того, щоб користуватися перевагами внутрішнього ринку.

"Отже, в міру стовідсоткової адаптації у тому чи іншому секторі нашого законодавства, ми повинні отримувати доступ до ринку. Хочу звернути увагу, що на сьогодні є тимчасове рішення про зняття усіх торговельних обмежень для української продукції. Це ухвалили у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, аби допомогти нам збалансувати торгівлю. Тож, попри війну, торгівля з Євросоюзом росте, але ми б хотіли досягнути аналогічних рішень і в інших секторах, щоб повноцінно інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС", - резюмував він.

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Як писала агенція Reuters, у попередній усній оцінці Єврокомісією прогресу на шляху до членства сказано, що Україна виконала 2 з 7 умов, необхідних для старту переговорів про вступ.