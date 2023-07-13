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Новини
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"В контексті стандартів ЄС ми рухаємося зі швидкістю світла", - представник України в ЄС Ченцов

ченцов

На думку представника України при ЄС Всеволода Ченцова, євроінтеграція України за мірками ЄС відбувається з надзвичайною швидкістю.

Про це він заявив в інтерв'ю Українському Радіо, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання про те, коли Україна зможе виконати усі рекомендації Єврокомісії, Ченцов нагадав, що зазвичай Єврокомісія щороку готує великий повноцінний звіт про стан справ у сфері розширення. Тобто це аналіз прогресу кожної держави-кандидата у досягненні відповідних критеріїв — або для початку переговорів, або для отримання статусу кандидата. Як правило, початок переговорів — це вже досить заанонсований етап стосунків між державою-кандидатом та ЄС. Цьому передує багато етапів, і на кожному можна здійснювати додатковий контроль.

"Україна рухається надзвичайно швидко. Заявку ми подали наприкінці лютого 2022-го, вже за кілька місяців отримали статус кандидата і наприкінці цього року очікуємо на початок переговорів. В контексті стандартів ЄС ми рухаємося зі швидкістю світла. Проміжна усна оцінка не передбачена правилами Євросоюзу. Рішення зробити такий крок ухвалили з однією метою — щоб усі чітко розуміли, де ми перебуваємо у процесі виконання рекомендацій, аби нам було легше вийти на фінішну пряму і забезпечити стовідсотковий прогрес у контексті великого осіннього звіту", - зазначив він.

Він додав, що те, що Україна виконала лише два критерії з семи, не має викликати ні розчарування, ні незадоволення — навпаки, це дало чітке розуміння того, що слід зробити для переходу до наступного етапу. "Ці речі потрібні насамперед нам, суспільству — реформування Конституційного суду, посилення антикорупційних органів, питання відмивання грошей, олігархічне законодавство. Усі ці речі у нас на порядку денному давно, за деякими напрямками ми працюємо не перший рік" - вважає Ченцов.

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Він також розповів про те, що передбачають переговори про вступ. 

"Насамперед ми не починаємо процес інтеграції з нуля. У нас є Угода про асоціацію, яка передбачає в тому числі адаптацію нашого законодавства до законодавства ЄС. Навіть до підписання цієї Угоди у 2014 році ми вже адаптували значну частину законодавства, і зараз нам буде значно простіше завершувати цю адаптацію. Тобто Єврокомісія має провести скринінг нашого законодавства, зрозуміти, де ми знаходимось станом на початок переговорів, і по кожному з 35 розділів визначити завдання", - зазначив Ченцов. 

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Однак він не став припускати. якою буде послідовність реформ. 

"Логічно було б почати з розділів, де рівень нашої адаптації є найвищим. Наприклад, енергетика — у нас тут багато чого зроблено у зв’язку з тим, що Україна з 2011 року є членом Енергетичного співтовариства. А логіка цієї організації полягає саме в тому, щоб готувати держави-учасниці до членства у ЄС шляхом адаптації законодавства у цьому окремому секторі. Він є дуже важливим і для України, і для Балканських країн, які є членами цього співтовариства", - вважає Ченцов. 

Тому, за його словами, можна побачити процес переговорів як динамічну адаптацію, інтеграцію України до внутрішнього європейського ринку. Немає потреби чекати великого вибуху у вигляді ухвалення рішення про членство, для того, щоб користуватися перевагами внутрішнього ринку.

"Отже, в міру стовідсоткової адаптації у тому чи іншому секторі нашого законодавства, ми повинні отримувати доступ до ринку. Хочу звернути увагу, що на сьогодні є тимчасове рішення про зняття усіх торговельних обмежень для української продукції. Це ухвалили у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, аби допомогти нам збалансувати торгівлю. Тож, попри війну, торгівля з Євросоюзом росте, але ми б хотіли досягнути аналогічних рішень і в інших секторах, щоб повноцінно інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС", - резюмував він. 

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Як писала агенція Reuters, у попередній усній оцінці Єврокомісією прогресу на шляху до членства сказано, що Україна виконала 2 з 7 умов, необхідних для старту переговорів про вступ.

євроінтеграція (506) членство в ЄС (1316) Євросоюз (13779) Ченцов Всеволод (32)


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Топ коментарі
+33
Попереджайте перед такими смішними жартами. Чаєм же вдавитися можна
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13.07.2023 19:53 Відповісти
+22
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13.07.2023 19:56 Відповісти
+18
Зі швідкістю свтла в дупі, нікуди не виходячи з неї !!!
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13.07.2023 19:54 Відповісти
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Попереджайте перед такими смішними жартами. Чаєм же вдавитися можна
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13.07.2023 19:53 Відповісти
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13.07.2023 20:01 Відповісти
Він просто мав на увазі швидкість освоєння коштів слугами
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13.07.2023 20:06 Відповісти
Рухаються, але в протилежному напрямку.
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13.07.2023 21:40 Відповісти
Да, уж...
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13.07.2023 19:53 Відповісти
Зі швідкістю свтла в дупі, нікуди не виходячи з неї !!!
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13.07.2023 19:54 Відповісти
А під звук барабанів рухаються скоріше швидкості звуку
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13.07.2023 20:02 Відповісти
Турборежим. 🤮
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13.07.2023 21:51 Відповісти
і відповідно до цієї швидкості, маса награбованого прямує до нескінченності
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13.07.2023 19:55 Відповісти
в інший бік від ЄС
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13.07.2023 19:55 Відповісти
в когось вже відбувся легалайз
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13.07.2023 19:55 Відповісти
Та да! От Ченцов хоче здаватися розумним для 73-відсоткової пастви. Тому, як і інші представники зеленої влади вживає іноземні слова з розумним виглядом, значення яких не розуміє. Наприклад: "Тобто Єврокомісія має провести скриніг нашого законодавства, зрозуміти, де ми знаходимось станом на початок переговорів, і по кожному з 35 розділів визначити завдання", - зазначив Ченцов." Тепер дивимось, що означає слово скринінг у англійців:" Скринінг (від англ. screening - «відбір, сортування»). В Україні викоримтовується, як професійне у медиків. Ознвчає особливий вид медичних обстежень, який проводиться для попередження та ранньої діагностики захворювань, зокрема - онкологічних. Ченцов медик, чи дурень? Чому не розмовлчти українською, а засмічувати її англійськомовними словами, які мають більш точні українські відповідники?
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14.07.2023 02:48 Відповісти
Гарний жарт
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13.07.2023 19:55 Відповісти
канабіусу накурився?
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13.07.2023 19:56 Відповісти
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13.07.2023 19:56 Відповісти
@обані спринтери! А верещучці вже сказали? А то вона не розуміє, що Байден має на увазі, ну ви в курсі...
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13.07.2023 19:57 Відповісти
Очередная ложь. Врут тогда, когда нет успехов. Их всех надо гнать во главе с коломойским, Зеленским, ермаком и всей верховной радой . Иначе страна будет в дерьме на многие годы.
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13.07.2023 19:57 Відповісти
Там є хочаб один напів притомний?
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13.07.2023 19:58 Відповісти
ні
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13.07.2023 20:01 Відповісти
Він додав, що те, що Україна виконала лише два критерії з семи Джерело:
Отака вона швидкість швидкість світла у розумінні ЗЕлені
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13.07.2023 19:58 Відповісти
Гонщики світлові , обережніше , на такій швидкості може злетіти в кювет і опинитися на обочині цивілізованого суспільства. Що ви зі своєю дрімучою корупцією і безпросвітним ігноруванням законів і робите.
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13.07.2023 19:59 Відповісти
По прямой извилистой дороге,
Через горы, прямо, напрямик,
На поминки ехали уроды,
На себе тащили грузовик.

За рулем у них сидел безрукий,
А безногий жал на тормоза,
А слепой указывал дорогу,
А глухой сигналил без конца.

Тут из леса высыпала банда -
Грузовик пришлось остановить,
Тут немой глухому что-то крикнул,
А безрукий вынул дробовик.

Раздались два выстрела слепого,
Два бандита замертво легли,
В страхе разбежалась эта банда -
Их безногий всех переловил.

По прямой извилистой дороге,
Через горы, прямо, напрямик,
На поминки ехали уроды,
Ехали уроды водку пить.
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13.07.2023 20:04 Відповісти
і пішла зелена навала виправдовувати зелену навалу...
це тиждні на 3 - приїде, прокакаїнится, мо 4
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13.07.2023 20:00 Відповісти
"Україна рухається надзвичайно швидко. Заявку ми подали наприкінці лютого 2022-го, вже за кілька місяців отримали статус кандидата і наприкінці цього року очікуємо на початок переговорів. В контексті стандартів ЄС ми рухаємося зі швидкістю світла."
======
Довбню, заявку на членство ми подавали у далекому 2008, більше подавати було не треба. Треба було робити домашку, а не тримати Тарана який згорнув ті потрібні для входження в Альянс реформи, та треба було хоча би на самітах з'являтися. До речи - як за це того Тарана покарали?
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13.07.2023 20:03 Відповісти
В 2008-м в НАТУ.
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13.07.2023 20:21 Відповісти
Як як-на курорт призначили!
Указом №306/2022 Призначити ТАРАНА Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія.Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 4 травня 2022 року
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13.07.2023 21:42 Відповісти
А гальмуємо, на жаль, ще швидше.
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13.07.2023 20:03 Відповісти
Дивлюся, ми так швидко рухаємося, що вперше за багато років нам вказали на необхідність демократизації держави. Рухаємося, тільки куди?
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13.07.2023 20:03 Відповісти
Зеленого світла
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13.07.2023 20:03 Відповісти
Також з трускавецьким дипломом?
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13.07.2023 20:04 Відповісти
Да,ціни вже більші ніж в ЄС,а пенсії,та зарплатня як в Африці
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13.07.2023 20:04 Відповісти
От що дійсно добре вміє зелена влада так це вихвалятися.
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13.07.2023 20:05 Відповісти
Так, щодо НАТО так війна заважає реформи впроваджувати, а коли потрібно щось ******** то і швидкість світла не проблема у війну
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13.07.2023 21:54 Відповісти
Одна каденція помножена на швидкість світла. Це як раз до Альфи Центавра.
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13.07.2023 20:05 Відповісти
Він повний ідіот, чи працює за методичкою Геббельса, вважаючи, що чим масштабніша брехня, тим легше у неї повірять?
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13.07.2023 20:07 Відповісти
Коли рухались- так це при Порошенко, а як його гарно обгадили
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13.07.2023 20:09 Відповісти
Ну так,крадемо зi швидкiстю свiтла .
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13.07.2023 20:09 Відповісти
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13.07.2023 20:09 Відповісти
Він хоч знає яка швидкість світла? 300 тищ км в секунду.
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13.07.2023 20:09 Відповісти
Он говорит о ЗЕлёном луче света. Там другая скорость. ЗЕлёная. По чЛенину. - шаг вперёд и три назад.
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13.07.2023 20:21 Відповісти
Тільки з напрямком проблеми, а швидкість вражає!
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13.07.2023 20:10 Відповісти
батальон монако у захваті
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13.07.2023 20:12 Відповісти
Охи ж ці телемарофонні епітети.
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13.07.2023 20:13 Відповісти
Тут потрібна конкретика ; що необхідно виконати і що виконано. Так було при отриманні безвізу і при питанні ассоціації з Євросоюзом.
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13.07.2023 20:14 Відповісти
Є конкретика. Фондерляєн її озвучувала.
За 3 роки виконано 2 з 7 вимог.

Це швидкість дохлого віслюка.
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13.07.2023 21:17 Відповісти
Є конкретика - оманського віслюка
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13.07.2023 22:32 Відповісти
"зі швидкістю світла" на волах

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13.07.2023 20:15 Відповісти
Типу, звідси і до вечора.
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13.07.2023 22:31 Відповісти
Яйця по 17 такій швидкості не заважають?
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13.07.2023 20:16 Відповісти
Ні, але на поворотах трохи заносить.
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13.07.2023 20:32 Відповісти
Якби не яйця по 17, то вийшли б на надсвітлову швидкість.
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13.07.2023 22:20 Відповісти
я нє панімаю що вам єщьо патрібна, ціни на ее та бензин-дп скоро будуть як в ЄС, отже ми рухаємось у правильному напрямку, ну не з корупцією ж боротись, то святе для держиморд всіх профілів та мастей
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13.07.2023 20:19 Відповісти
я б перенес столицю в ріг кривий!
і шоп вся криворогата шобла в туди злупилася і нікому залізними яйцями тут в Київі нікому не тарахтелла...
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13.07.2023 20:19 Відповісти
комсомолець-********
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13.07.2023 20:23 Відповісти
ви ще не знаєте як тi зелені комсомольці *******! - пароплавами!
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13.07.2023 20:29 Відповісти
...і ешелонами
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13.07.2023 22:29 Відповісти
Все що треба зробити, не можливо зробити !!! Для влади. Слуги народу хочуть контролювати все, і саму корупцію, щоб красиво жити. Тому швидкість не світла. Скоріше це швидкість ТЕМРЯВИ. Щоб занурити Україну у повну ніч.
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13.07.2023 20:23 Відповісти
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13.07.2023 20:24 Відповісти

https://biz.censor.net/resonance/3430211/rezultaty_yeoselya_grosheyi_nemaye_ipoteku_otrymaly_4_uchasnykiv
https://biz.censor.net/resonance/3429284/i_vona_vid_yermaka_chomu_olenu_dumu_zatverdyly_kerivnytseyu_arma



https://biz.censor.net/resonance/3427788/***********************************************************************************************************
https://biz.censor.net/resonance/3427034/*******************************************************************************************************

...
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13.07.2023 20:31 Відповісти
Да чтоб вы зелёные звезды с этой скоростью вышли на орбиту и подальше от планети земля! Бо вы реально ******* уже
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13.07.2023 20:32 Відповісти
Це якийсь стендапер ?
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13.07.2023 20:32 Відповісти
Ні. Піздабол звичайний, зелений.
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13.07.2023 20:59 Відповісти
А в яку сторону?
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13.07.2023 20:43 Відповісти
В майстерності отримання хабарів, зливу інфо від "антикорупціонерів" про обшук через 5 хвилин після отримання і в метанні купюр через паркан???!!!
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13.07.2023 20:59 Відповісти
У народу аж вуха позакладало! А в 19 році ще й мізки)
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13.07.2023 21:01 Відповісти
Розкрадають гроші західних партнерів зі швидкістю світла
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13.07.2023 21:02 Відповісти
а в який бік?
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13.07.2023 21:08 Відповісти
Влучне запитання, але і так зрозуміло, що у зворотний
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13.07.2023 22:28 Відповісти
Шапіто для дебілів продовжується. ЗЕлені клоуни так нічого і не зрозуміли.

Треба, щоб і ЄС послало ЗЄ ***** публічно прямим текстом.
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13.07.2023 21:14 Відповісти
Бачів швидкій рух прокурорши Венедіктової до ЕС, у Швейцарії коли вона хотіла зняти руz гроші за відсотки.
Головний суддя Князев теж рухався, тощо..
Брешуть як дихають, вертайте краще декларування зелени мародери.
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13.07.2023 21:33 Відповісти
Зі швидкістю світла, я до Альфа Центаври, років за 4-5 може і долітиме… но це не точно.
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13.07.2023 21:41 Відповісти
Таку відверту маячню, не варто і коментувати. Єдине, що спадає на думку, на кого ця маячня розрахована. Невже в ЄС критична маса ідіотів досягла рівня 73%.
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13.07.2023 21:44 Відповісти
Всі ці одкровення зелених виключно для внутрішньої 73-прцентної аудиторії.
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13.07.2023 22:23 Відповісти
Мабуть тормоза відмовили і головою влетів в погранстовб, тому і не в собі. Терміново потрібен канабіс для вправкм мозгів.
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13.07.2023 21:48 Відповісти
https://www.facebook.com/radiosvoboda.org/videos/217581160353760/
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13.07.2023 21:48 Відповісти
Угу, зі швидкістю перекидання хабарів через паркан!
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13.07.2023 22:25 Відповісти
Цитуючи орбана - WHAT
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13.07.2023 22:26 Відповісти
Языком по голой жопе.
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13.07.2023 22:55 Відповісти
Ще би вас,зелених підо...сів знищити,бажано фізично,зі швидкостю світла.
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13.07.2023 23:32 Відповісти
канабіс ще нелегалізували а ця потвора зелена вже обкурилася. ТОЧНО ЗІ ШВИДКІСТЮ СВІТЛА. ЧИСТА ПРАВДА. Те що зелені купують нерухомість зі швидкісю світла у європі це правда
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14.07.2023 01:47 Відповісти
Щяс отето всьо бросім, і пойдьом рядовьімі бізнесмєнамі конкуріровать с європєцамі і амєріканцамі?!

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14.07.2023 02:17 Відповісти
 
 