Представник України в ЄС Ченцов про закон щодо нацменшин: "Багато питань є надуманими, і ми готові до діалогу"

На думку представника України при ЄС Всеволода Ченцова, критика Венеційської комісії в бік закону про нацменшини не матиме сильного впливу на подальшу євроінтеграцію.

Про це Ченцов розповів в інтерв'ю Українському Радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо нацменшин, ми задовольнили одне з ключових прохань — додатково розглянути питання переходу на нову систему навчання. Досить складна дискусія відбувається з нашими угорськими сусідами. Як на мене, оптимальний крок — відкласти виконання закону в цій частині, зменшити напругу, а також важливо ще додатково попрацювати над питанням відповідних ресурсів", - зазначив Ченцов.

Він додав, що на сьогодні є проблеми з рівнем показників школярів, які навчаються угорською мовою на Закарпатті.

"Нещодавно у нас була дискусія в Європарламенті, і наші фахівці чітко показали, що рівень знань цих школярів, наприклад, з математики є гіршим за рівень школярів, що навчаються українською. Отже, є проблема, і наші угорські колеги мають враховувати ці моменти, дивитися у контексті й разом з нами концентруватися на інтересах людей, а не на політичних цілях", - розповів він.

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Він вважає, що Венеційська комісія відіграє важливу роль у процесі оцінки прогресу України, вона має високий стандарт експертизи, їй довіряють.

"З іншого боку, ми завжди говоримо, що ці рекомендації треба розглядати, враховуючи особливості нашого розвитку на сьогодні, наприклад, ситуацію воєнного стану", - наголосив він.

На питання, чи не буде це проблемою для початку переговорів про вступ України до ЄС, він відповів наступне: "Проблема використання переговорів про членство в ЄС для вирішення двосторонніх питань між країнами — це не суто українсько-угорський феномен. Питання в тому, наскільки ми зможемо утримувати цю ситуацію під контролем. Треба бути готовими до активної взаємодії, звісно, із залученням європейських інституцій. Адже якщо українська сторона виконує чинні міжнародні стандарти, ми маємо всі шанси зняти питання й уникнути блокування чи з боку Угорщини, чи з боку інших країн".

Однак, за його словами, багато питань є надуманими, і Україна готова до діалогу, готова поліпшувати законодавство і освітні практики. "Ми не допустимо зловживань цим переговорним процесом і тим більше блокувань для вирішення якихось двосторонніх проблем", - резюмував він.

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Нагадаємо, Венеційська комісія у червін оприлюднила критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)", ухвалення якого згадувалось серед рекомендацій Європейської комісії для надання кандидатського статусу.