"Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї", - Байден
Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден не вбачає загрози використання Росією ядерної зброї у війні проти України.
Про це заявив Джо Байден на пресконференції у Гельсінкі за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"
"Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї. Не лише Захід, а й Китай та решта світу сказали: "Не вдавайтесь до цього. Не робіть цього", - заявив Байден.
Байден також вказав, що Росія продовжує спроби втручатись у вибори у США.
На запитання про можливі дії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина американський лідер відповів: "Та Бог його зна, що він може зробити".
"Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід. Якщо коротко: я не знаю і ніхто не знає", – додав Байден.
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«Та Бог його зна, що він може зробити» про Пригожина
А ЦЕ ДОТЕПНО ? По Байдену виходить що ***** надійний
Байдену методички у хремлі пишуть ? МОЖЕМО повернути вчорашній спір про погляди США на рашу
Перечитайте може ще раз уважніше
А кремль на це грошей не шкодує…
Ну хто міг сказати в 2021, що він розв'яже в самому центрі Європи найбільшу після Другої Світової війну.
А він все ж таки розв'язав і кинув у топку безглуздої війни і свою і чужу країну.
Ось те, що є. Тому, ніколи не говори про путіна ніколи. Одного чудового ранку світ прокинеться з новою реальністю - росія застосувала ТЯЗ.
Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї, - Байден Джерело:
У животворящего маразматика кукуха окочательно кукухнулась.