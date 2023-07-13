"Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї", - Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден не вбачає загрози використання Росією ядерної зброї у війні проти України.

Про це заявив Джо Байден на пресконференції у Гельсінкі за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

"Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї. Не лише Захід, а й Китай та решта світу сказали: "Не вдавайтесь до цього. Не робіть цього", - заявив Байден.

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Байден також вказав, що Росія продовжує спроби втручатись у вибори у США.

На запитання про можливі дії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина американський лідер відповів: "Та Бог його зна, що він може зробити".

"Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід. Якщо коротко: я не знаю і ніхто не знає", – додав Байден.