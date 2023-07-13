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Новини Війна
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"Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї", - Байден

байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден не вбачає загрози використання Росією ядерної зброї у війні проти України.

Про це заявив Джо Байден на пресконференції у Гельсінкі за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

"Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї. Не лише Захід, а й Китай та решта світу сказали: "Не вдавайтесь до цього. Не робіть цього", - заявив Байден.

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Байден також вказав, що Росія продовжує спроби втручатись у вибори у США.

На запитання про можливі дії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина американський лідер відповів: "Та Бог його зна, що він може зробити".

"Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід. Якщо коротко: я не знаю і ніхто не знає", – додав Байден.

Автор: 

Байден Джо (2893) путін володимир (24222) ядерна зброя (1195)


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Топ коментарі
+6
Якщо так, то чому НАТО боїться?
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13.07.2023 20:28 Відповісти
+4
могли , і думали і бачили , ... це тількі сліпі не бачили , або ті хто не хотів бачити ..... коли потяглися єшелони з Камчатки з Ттихоокеанського флоту через усю па-рашу нібито на навчання в білурусь..ще восени 21....... у грудні почали посольства виїжджати , фірми вивозити персонал за кордон....тільки " влада " не хотіла бачити...
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13.07.2023 20:44 Відповісти
+3
Загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3425700
Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї, - Байден Джерело:
У животворящего маразматика кукуха окочательно кукухнулась.
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13.07.2023 20:36 Відповісти
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Але якщо війна буде заморожена, то такі ж диктатори як і В.Х. почнуть слідувати його прикладу і погрожувати всім хто проти ядерною зброєю чи хімією. А там і до третьої світової недалеко, бо на світовий порядок, який виник після другої світової війни всім буде плювати. Як і на його гарантів нажаль. А буде тільки право сильного панувати.
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13.07.2023 20:24 Відповісти
« на ромашке я гадал»
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13.07.2023 20:25 Відповісти
Ви гадаєте це дотепн?
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13.07.2023 21:41 Відповісти
«Я не думаю» про *****
«Та Бог його зна, що він може зробити» про Пригожина
А ЦЕ ДОТЕПНО ? По Байдену виходить що ***** надійний
Байдену методички у хремлі пишуть ? МОЖЕМО повернути вчорашній спір про погляди США на рашу
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13.07.2023 22:49 Відповісти
З чого ви зробили такі висновки, я хз.
Перечитайте може ще раз уважніше
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13.07.2023 23:00 Відповісти
Якщо ***** не готов використати ядерну зброю зараз, то аварію на ЗАЕС реально, і дурачком можна прикинутись.
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13.07.2023 20:26 Відповісти
Якщо так, то чому НАТО боїться?
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13.07.2023 20:28 Відповісти
Тому що в НАТО багато країн де «власть» мае зв'язки з Кремлем.

А кремль на це грошей не шкодує…
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13.07.2023 20:47 Відповісти
І вони там говорять про корупцію?
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13.07.2023 20:56 Відповісти
До чого тут корупція. Бізнес.
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13.07.2023 21:05 Відповісти
Не можна робити жодних прогнозів щодо застосування/не застосування путіним ядерної зброї. Прогнозам піддаються дії нормальної людини з здоровою психікою. Дії істоти, обтяженої всіма, які тільки існують комплексами, непередбачувані.
Ну хто міг сказати в 2021, що він розв'яже в самому центрі Європи найбільшу після Другої Світової війну.
А він все ж таки розв'язав і кинув у топку безглуздої війни і свою і чужу країну.
Ось те, що є. Тому, ніколи не говори про путіна ніколи. Одного чудового ранку світ прокинеться з новою реальністю - росія застосувала ТЯЗ.
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13.07.2023 20:34 Відповісти
Небезпека не стільки в Путіні, як в його братах по розуму, які захочуть і собі спробувати спіймати диктаторську вдачу за хвіст
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13.07.2023 20:43 Відповісти
могли , і думали і бачили , ... це тількі сліпі не бачили , або ті хто не хотів бачити ..... коли потяглися єшелони з Камчатки з Ттихоокеанського флоту через усю па-рашу нібито на навчання в білурусь..ще восени 21....... у грудні почали посольства виїжджати , фірми вивозити персонал за кордон....тільки " влада " не хотіла бачити...
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13.07.2023 20:44 Відповісти
может Иран быстрее нанесёт ядерный удар по Израилю...?\такой вариант возможен...?\
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13.07.2023 20:49 Відповісти
Хоча б частковий успіх режиму х.йла в війні дасть надію іншим режимам робити так само як він. А там і до третьої світової недалеко.
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13.07.2023 20:52 Відповісти
да не бойся - бессмертные не умирают...
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13.07.2023 21:02 Відповісти
а хіба це погано? ви маєте цим пишатися! такий шанувальник
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13.07.2023 23:23 Відповісти
Тому він додав «я не думаю»
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13.07.2023 21:43 Відповісти
Загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3425700
Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї, - Байден Джерело:
У животворящего маразматика кукуха окочательно кукухнулась.
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13.07.2023 20:36 Відповісти
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13.07.2023 20:39 Відповісти
може у такому віці, шефу, не треба стільки думати, для цього є Блінкін та Саліван...
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13.07.2023 20:44 Відповісти
Тільки не Салліван. Ірландці дуже часто проводять ізоляціоністську політику США під час воєн, як той же батько президента Кеннеді посол США в Британії Джозеф Кеннеді, який писав в 1940 листи Рузвельту, що воювати з Гітлером не потрібно, бо Британія ось-ось програє війну і Європа не варта того, щоб США за неї вписувалися. Салліван в чомусь схожий на Джозефа Кеннеді з поправкою на ******* реалії звичайно.
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13.07.2023 20:50 Відповісти
Америці велика дяка за підтримку України у відбитті агресії РФ, але пане Байдене, з бандитами потрібна зовсім інша мова ніж "я не думаю, що ти застосуеш ніж". Бандиту слід сказати "ящо ти пустиш у хід ніж, я тебе застрелю"! Такі речі путин розуміє добре.
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13.07.2023 20:52 Відповісти
Дипломатія у відсотках, не користується особливою популярністю нід окрім України.
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13.07.2023 21:46 Відповісти
На початку вторгнення Байден прямо сказав що війська США не будуть брати безпосередню участі у війні на території України. Так що це не відкриття.
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13.07.2023 21:48 Відповісти
Просто адекватні люди, і це не зелена шобла, знають що НАТО буде навіть не після закінчення війни, а після виборів по закінченню війни
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13.07.2023 22:04 Відповісти
Чому кожен виступ Байдена,який стосується України,починається зі слів : я не думаю...?Джо,ти заїб@в уже не думати,почни,будь ласка,думати,бо твоє "не думаю" одне шизануте,бункерне ***** сприймає,як слабкість і веде планету до ядерного апокаліпсису.
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14.07.2023 00:58 Відповісти
Він єдиний серед його конкурентів на виборах, хто хоч так говорить а не стелиться перед рашкою.
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14.07.2023 09:42 Відповісти
А він взагалі думає? Можливо він просто накопичувач думок груп впливу демократичної партії і не більше.
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14.07.2023 01:15 Відповісти
 
 