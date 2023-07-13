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В НБУ розкритикували відмову від готівки, з ініціативою якої виступив Шурма: Суперечить базовим потребам громадян

нбу

В Національному банку України виступили проти заборони готівки, яку раніше ініціював заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит Економічної правди, зазначивши, що така ідея суперечить базовим потребам громадян, інформує Цензор.НЕТ.

"На нашу думку, повна відмова від готівкових розрахунків в Україні сьогодні неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. Адже у сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб мати можливість задовольняти свої базові потреби навіть у разі настання ймовірних критичних подій (блекаутів, воєнних дій тощо)", – підкреслили в Нацбанку.

Видання нагадало, що під час конференції з відбудови України у Лондоні заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна обговорює відмову від готівки.

"Ми це обговорюємо. Ми хочемо бути першою у світі cashless-економікою", – заявив тоді Шурма. За його словами, відмова від готівки дозволила б подолати корупцію та ухилення від сплати податків, для яких готівкові кошти є ключовим елементом.

Також читайте: Офіс президента готує концепцію єдиного органу для контролю за бізнесом, це знову буде БЕБ, – Шурма

"Ростислав Шурма і раніше виступав за обмеження готівкових розрахунків. Зокрема, обговорюючи свою концепцію антикорупційної податкової реформи (відому як "10-10-10"), він не виключав запровадження податку на готівкові розрахунки, або ж заборону купувати за готівку підакцизні товари", – йдеться в матеріалі "Економічної правди".

Автор: 

гроші (976) НБУ (10503) Шурма Ростислав (132)


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Топ коментарі
+43
шаурма - ********. я так и вижу как какая то бабушка из села, будет куда то прикладывать свою карточку с пенсией, другой бабушке на базарчике, которая продает укроп и редиску.
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13.07.2023 20:27 Відповісти
+40
синок відданого кацапії україножера регіонала...
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13.07.2023 20:30 Відповісти
+36
Команда генераторов ********** идей!!!!
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13.07.2023 20:27 Відповісти
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Я не є прихильником рашистського виродка шаурми, однак після війни і відновлення нормальної економіки, тотальний перехід з готівки на безготівку - це дуже крута річ для боротьби з хабарництвом і виведенням економіки з тіні. Тут і боротьба з сірими зарплатами:
бо як людина зможе пояснити походження грошей на новий айфон, якщо у нього зарплата на картку прийшла тільки 6 тис грн. Тут і відпаде потреба у касових апаратах на роздрібних фопах, оскільки всі гроші будуть проходити через термінал. А дядя Сірожа, який лагодить сантехніку всім охочим, відкриє у банку рахунок "бізнес" і на цю карту будуть скидувати клієнти гроші за його послуги і банк сам буде рахувати податок на прибуток.
Звичайно будуть мільйони невдоволених: маршрутчиків, мусорів, чиновників, лікарів, суддів, прокурв, які залишаться без лівих дєнєг.
Правда є нюанс з сільськими жителями, однак і тут можна все порішати. Головне почати з міст і містечок де крутяться найбільші схєматози.
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13.07.2023 21:28 Відповісти
І ось вам комунізм.
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13.07.2023 21:42 Відповісти
І простому Миколі можна буде просто попросити пробачення за свій айфон і йому нічого не буде, як слугам-виродкам, які "забувають" вказати в своїх деклараціях будинки та мільйони грошових одиниць?
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13.07.2023 21:42 Відповісти
Суд "пробачив" нардепу-"слузі" недостовірне декларування, бо той покаявся.

У грудні 2022 року антикорупційники повідомили https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/14/7380748/ про підозру Гевку в декларуванні недостовірних відомостей.
Повідомлялося, що відомості в е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/1/7387462/

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13.07.2023 21:47 Відповісти
Ну, ви дайотє! А готівкову валюту, - доляри і єврики, - ви теж забороните?

Це такий собі "сухий закон" у фінансовій сфері. Можу запевнити вас, що наслідком буде негайний розквіт чорного ринку, курс валютної налічки відразу ж виросте у багато разів.
У США мафія саме на "сухому законі" піднялася. Тут, із забороною готівки, отримаємо щось подібне. Звичайні люди матимуть купу проблем, а злочинці будуть казково наживатися на такій дурні.
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13.07.2023 21:56 Відповісти
Ответ на ваши потуги: крипта. Наши топ чиновники уже давно переводят в крипту свои "трудовые доходы".
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13.07.2023 22:10 Відповісти
Странно, а как же тогда другие страны живут и с наличкой и без коррупции? Может тут дело не в наличке, а в чем то другом? В менталитете, в безнаказанности например... Повесили или расстреляли бы сотню, другую коррупционеров, другие бы задумались. Эх, мечты...
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13.07.2023 22:49 Відповісти
У других стран були століття позбутися корупції, в Україні такої розкоші немає. Зараз дорогий кожен день. Тому тільки автоматизація процесів допоможе країні швидко зменшити корупцію і вивести економіку з тіні.
До речі, а судді хто? Хто буде давати вироки на розстріл корупціонерів? Ті самі, уйопки типу князєва чи вищої ради правосуддя? Ти уяви масштаби відкатів тим суддям. І знову ніщєсброди постраждають.
До речі в Китаї є розстріл за корупцію, однак корупція у цій країні процвітає.
Тому свої влажні мєчти про сталінщину засунь собі у дупу, виродок совковий.
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14.07.2023 09:20 Відповісти
В голівці цього шаурми ще не те згенерується.
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13.07.2023 21:37 Відповісти
Що там за генератор ідей, чучєло придумкувате під час війни бредить?
То налік прибрати. Видать забуло як з осені до весни без електроенергії були. Ні банкомати ні термінали не працювали.
То Запоріжжя перейменувати. То музей за півмільйярда...
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13.07.2023 21:52 Відповісти
Да, помню эти километровые очереди возле банкоматов. Хорошо хоть додумались и дали возможность снимать наличку на кассе в крупных торговых сетях, это было спасением в трудные времена.
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14.07.2023 02:18 Відповісти
по ходу шаурмы переел...........................как говорил А.Папанов-идиот....................................................даун ***........................
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13.07.2023 21:53 Відповісти
Рано чи пізно ми до цього прийдемо. То чого тягнути, треба починати вже. Перший крок - плата за користування готівкою
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13.07.2023 21:58 Відповісти
Ціни при оплаті карткою мають бути нижчими, і всі, хто тут проклинає Шурму, перші відмовляться від готівки 😀
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13.07.2023 22:01 Відповісти
так не буде бо там є банківський інтерес . а продавці втрачати не хочуть
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13.07.2023 22:19 Відповісти
Все залежить від податків, готівкова оплата має оподатковуватися. Крім того і зараз інкасація готівки не безкоштовна
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13.07.2023 22:29 Відповісти
Вони реально *******, всі оті зелені. Стільки тупорилих в одному місці важко ще денебудь знайти.
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13.07.2023 22:02 Відповісти
А хабарі як тоді заносити якщо готівки немає?...
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13.07.2023 22:14 Відповісти
кинеш на карту
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13.07.2023 22:20 Відповісти
Криптой, Долларами США, Британскими Фунтами, Евро их ведь "тупые иностранцы" не запретили...
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14.07.2023 00:11 Відповісти
Ну так заборона ввезення готівкової валюти в країну вирішує проблеми
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14.07.2023 09:24 Відповісти
Для корупції є біткоїн. А бабусі не морквину треба, а за комірне хай платить. Не для того пенсію держава дає, щоб її продали.
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13.07.2023 22:45 Відповісти
Так у Вас -- любых НЕТ! ГОЛОДРАНЦЫ!
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13.07.2023 22:52 Відповісти
Руки геть від тіньової економіки , вона наша годувальниця !
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13.07.2023 22:54 Відповісти
Зелені підо...си.
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13.07.2023 23:28 Відповісти
Ахмєотовська відрижка
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14.07.2023 00:02 Відповісти
Ну дибіли зелені,ну забороните ви готівкову гривню і шо?завтра всі будуть розраховуватись доларами і євро,після чого вашу віртуальну гривню чекатиме доля купоно-карбованців.А що до корупції,так ваші депутатки не гривні через паркани кидають).
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14.07.2023 00:51 Відповісти
Только крипта и золото ))) потому что дальше они придумают сажать, если при обыске найдут иностранные купюры, не потраченые в березке, как в совке нребаном. А потом кинут всех с их вонючими сберкнижками... тоесть пластиковыми карточками.
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14.07.2023 01:29 Відповісти
Про такие планы нужно об'являть до выборов,хрен кто проголосует за таких авантюристов,подпольное хождение доллара и евро легко снимет вопрос о наличке.
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14.07.2023 07:03 Відповісти
Треба дозвіл на зброю, тоді хабарника можна буде пристрелити як москаля, як ворога України, який знущається з громадян.
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14.07.2023 07:59 Відповісти
Я не специалист, у меня вопрос - как тов. Шаурма собирается контролировать расчёты в криптовалютах?
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14.07.2023 10:07 Відповісти
Им что, надбавку платят за проекты законов даже самых дебильных?
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14.07.2023 11:08 Відповісти
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