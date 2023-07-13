В НБУ розкритикували відмову від готівки, з ініціативою якої виступив Шурма: Суперечить базовим потребам громадян
В Національному банку України виступили проти заборони готівки, яку раніше ініціював заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма.
Про це НБУ повідомив у відповідь на запит Економічної правди, зазначивши, що така ідея суперечить базовим потребам громадян, інформує Цензор.НЕТ.
"На нашу думку, повна відмова від готівкових розрахунків в Україні сьогодні неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. Адже у сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб мати можливість задовольняти свої базові потреби навіть у разі настання ймовірних критичних подій (блекаутів, воєнних дій тощо)", – підкреслили в Нацбанку.
Видання нагадало, що під час конференції з відбудови України у Лондоні заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна обговорює відмову від готівки.
"Ми це обговорюємо. Ми хочемо бути першою у світі cashless-економікою", – заявив тоді Шурма. За його словами, відмова від готівки дозволила б подолати корупцію та ухилення від сплати податків, для яких готівкові кошти є ключовим елементом.
"Ростислав Шурма і раніше виступав за обмеження готівкових розрахунків. Зокрема, обговорюючи свою концепцію антикорупційної податкової реформи (відому як "10-10-10"), він не виключав запровадження податку на готівкові розрахунки, або ж заборону купувати за готівку підакцизні товари", – йдеться в матеріалі "Економічної правди".
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бо як людина зможе пояснити походження грошей на новий айфон, якщо у нього зарплата на картку прийшла тільки 6 тис грн. Тут і відпаде потреба у касових апаратах на роздрібних фопах, оскільки всі гроші будуть проходити через термінал. А дядя Сірожа, який лагодить сантехніку всім охочим, відкриє у банку рахунок "бізнес" і на цю карту будуть скидувати клієнти гроші за його послуги і банк сам буде рахувати податок на прибуток.
Звичайно будуть мільйони невдоволених: маршрутчиків, мусорів, чиновників, лікарів, суддів, прокурв, які залишаться без лівих дєнєг.
Правда є нюанс з сільськими жителями, однак і тут можна все порішати. Головне почати з міст і містечок де крутяться найбільші схєматози.
У грудні 2022 року антикорупційники повідомили https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/14/7380748/ про підозру Гевку в декларуванні недостовірних відомостей.
Повідомлялося, що відомості в е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/1/7387462/
Це такий собі "сухий закон" у фінансовій сфері. Можу запевнити вас, що наслідком буде негайний розквіт чорного ринку, курс валютної налічки відразу ж виросте у багато разів.
У США мафія саме на "сухому законі" піднялася. Тут, із забороною готівки, отримаємо щось подібне. Звичайні люди матимуть купу проблем, а злочинці будуть казково наживатися на такій дурні.
До речі, а судді хто? Хто буде давати вироки на розстріл корупціонерів? Ті самі, уйопки типу князєва чи вищої ради правосуддя? Ти уяви масштаби відкатів тим суддям. І знову ніщєсброди постраждають.
До речі в Китаї є розстріл за корупцію, однак корупція у цій країні процвітає.
Тому свої влажні мєчти про сталінщину засунь собі у дупу, виродок совковий.
То налік прибрати. Видать забуло як з осені до весни без електроенергії були. Ні банкомати ні термінали не працювали.
То Запоріжжя перейменувати. То музей за півмільйярда...