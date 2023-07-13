Касетні боєприпаси деморалізують ворога та змінять ситуацію на користь ЗСУ, - Сили оборони
Касетні боєприпаси змінять ситуацію на користь ЗСУ та застосовуватимуться лише на ділянках скупчення російських військ.
Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Це (отримання касетних боєприпасів. – ред.) ще більше демотивує російську окупаційну армію і змінить ситуацію кардинально на користь Сил оборони України", – зазначив Шершень.
Також, за його словами, після використання цих боєприпасів території маркуватимуться й додатково розміновуватимуться.
"Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки на тих ділянках, де зосереджені російські військові, для прориву оборони противника", – підсумував Шершень.
Нагадаємо, сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.
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