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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Касетні боєприпаси деморалізують ворога та змінять ситуацію на користь ЗСУ, - Сили оборони

боєприпаси,касетні

Касетні боєприпаси змінять ситуацію на користь ЗСУ та застосовуватимуться лише на ділянках скупчення російських військ.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ

"Це (отримання касетних боєприпасів. – ред.) ще більше демотивує російську окупаційну армію і змінить ситуацію кардинально на користь Сил оборони України", – зазначив Шершень.

Також, за його словами, після використання цих боєприпасів території маркуватимуться й додатково розміновуватимуться.

"Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки на тих ділянках, де зосереджені російські військові, для прориву оборони противника", – підсумував Шершень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагону Остін про рішення США надіслати Україні касетні боєприпаси: Для захисту своєї території!

Нагадаємо, сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.

ЗСУ (7717) касетні боєприпаси (130) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+15
А вдруг не деморализует и не изменит ситуацию? Хватит уже "ванговать", хватает "Буданги". Как бы не получилось с наступлением, которое полгода анонсировали, рассказывали что россияне побегут, они оборонятся не смогут... Результат этих "прогнозов", мы видим.
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13.07.2023 20:40 Відповісти
+12
Давайте казати "гоп" як перескочимо.
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13.07.2023 20:45 Відповісти
+9
Нах столько трепа? Ещё ничего не использовали, а разговоров. Это как с контрнаступлением, все эти заказные типа военные эксперты вместе с зелёной шоблой рисовали быструю победу, напрасно подогревая людей
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13.07.2023 20:55 Відповісти
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Пульнув у рузьге - повернися на Захід, чемненько вклонися та попроси пробачення.
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13.07.2023 20:34 Відповісти
А з яйцями по 17 русні вопше буде гаплик. Яєшний єнерал гарантує.
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13.07.2023 20:35 Відповісти
Ти забув ще про касетні барабани і сковорідки.
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13.07.2023 20:55 Відповісти
чєкаємо з нетерпінням
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13.07.2023 20:38 Відповісти
А вдруг не деморализует и не изменит ситуацию? Хватит уже "ванговать", хватает "Буданги". Как бы не получилось с наступлением, которое полгода анонсировали, рассказывали что россияне побегут, они оборонятся не смогут... Результат этих "прогнозов", мы видим.
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13.07.2023 20:40 Відповісти
Може тому що ти з дивана не зліз?
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13.07.2023 21:43 Відповісти
Теорія це добре, але краще перевірити на практиці.
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13.07.2023 20:40 Відповісти
менше рота - докажіть!
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13.07.2023 20:44 Відповісти
Давайте казати "гоп" як перескочимо.
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13.07.2023 20:45 Відповісти
хочу бачити розчинену русню!
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13.07.2023 20:52 Відповісти
Вони по наших кварталах лупили касетними, то ми не деморалізувалися
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13.07.2023 20:54 Відповісти
Нах столько трепа? Ещё ничего не использовали, а разговоров. Это как с контрнаступлением, все эти заказные типа военные эксперты вместе с зелёной шоблой рисовали быструю победу, напрасно подогревая людей
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13.07.2023 20:55 Відповісти
Спочатку випробуйте, щоб потім не прийшлось розчаровуватись.
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13.07.2023 21:02 Відповісти
Кацапи застосовували касетні **********. І це не деморалізувало воїнів ЗСУ. Сподіватися що кацапи так просто здриснуть за порєбрик якщо ми застосуємо касетники у відповідь не варто - тисячею більше, тисячею менше - їм пофіг. Зважатимуть з часом лише на десятки і сотні тисяч.
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13.07.2023 21:05 Відповісти
Только не надо забывать одну вещь. У врага они тоже есть. И стрелять они будут по нашим парням.
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13.07.2023 21:06 Відповісти
Та таке! Сам ваш п**дьож деморалізує будь-кого.
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13.07.2023 21:11 Відповісти
Зробили справу - ось тоді і відзвітуйте. Навіщо цей пафос? Що таке касетний ********* тільки ледащий не знає. Ато ви вже гучним хайпо-розголосом про "котнтранступ" стільки натренділи, що піпл й досі чекає його, не розуміючи взагалі що таке "контрнаступ")
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13.07.2023 21:13 Відповісти
зачем твая попа рузкий такой нервный ?
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13.07.2023 21:29 Відповісти
даешь шрапнель ! 100500 штук на одного русского унтерменша !
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13.07.2023 21:17 Відповісти
Розчарую тебе , не "начнут" , а давним давно використовують , а також фосфорні ; тож не намагайся когось налякати , вже переполох пройшов ((
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13.07.2023 22:17 Відповісти
Перш ніж стверджувати, що касети перелякають кацапів і переломлять ситуацію, треба їх на кацапах спочатку випробувати і переконатися, що саме так вони й подіють. Бо ми вже чули про постійно "деморалізованого ворога" і про "небачений у світі контрнаступ".
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13.07.2023 21:53 Відповісти
москальню ліпше деморалізують Томагавки, але касетні теж треба...
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13.07.2023 22:03 Відповісти
Ну,не знаю,кацапы по нам с первых дней ими лупят,не сломили же.
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13.07.2023 22:20 Відповісти
А Леопарди, Брендлі, Хаймерси, 155 мм гармати сильно змінили? А без них рашисти втекли з Харківської області! Виходить, зброя НАТО лише заважає генералам?!
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13.07.2023 22:28 Відповісти
Правильно.
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14.07.2023 06:37 Відповісти
 
 