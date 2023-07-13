Річна програма Ради Україна-НАТО буде зосереджена на побудові сумісних з НАТО систем, - Стефанішина
Наразі тривають консультації з партнерами щодо річної програми комісії Україна-НАТО. Передбачається, що вона буде зосереджена на побудові сумісних з НАТО систем
Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якраз ми ведемо консультації про те, що це буде за документ. Важливо, що він буде схвалений у двосторонньому форматі. Це буде коротка програма", - розповіла Стефанішина.
За її словами, під час саміту у Вільнюсі було проведено декілька зустрічей, на яких обговорювалось дане питання.
"Ми домовилися, що в першу чергу ми будемо концентруватися на блоках, які стосуються взаємосумісності та невійськової допомоги Україні. Це побудова сумісних з НАТО систем, зокрема протиповітряної оборони, це питання управління певними ресурсами, це питання реабілітації та питання імплементації стандартів НАТО в обороні", - зазначила вона.
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Стефанішина зауважила, що дана програма буде пріоритетною та діятиме мінімум до саміту НАТО у Вашингтоні.
"Домовилися, що з наступного тижня почнемо формувати бачення", - резюмувала вона.
Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі відбулося інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО.
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То ж дайте дві!
1. Чим Коміссія Україна-НАТО відрізняється від Річної програми?
Яке відношення до цего мае « нова» Рада Україна -НАТО ?
2. Де « Положення» про Річну програму?
Ще нема?
3. Яка мета ціеі Програми?
Відповедіть на ці питання і тоді зрозумійте для чого це.
А зараз це виглядає не дуже серьезно.
Бо в програму запишуть передовсім політичні умови вступу України в НАТО!
а ЗСУ свою програму сумісності з НАТО виконують і перевиконують!
Это очевидно
Выскочка, хамящая лидерам стран ,которые определяют
Движение цивилизации
Выскочка,палец о палец не ударившая
Чтобы выполнить домашнюю работу
Выскочка, плюющая на все международные институции
Пришло время
Поставить ВЫСКОЧКУ на место
И ее поставил
Респект тем,кто не позволяет выскочкам
Превращать мир в хаос
Така складна словесна конструкція
Сумісність…хамящая…цівілізація … мир…хаос.
Хтось вистрибнув…комусь респект.
Цеж як Жванецький про раків
Большие, но вчера… А сегодня, маленьких, но по 3…
Цеж Яка робота мозку !
Ну а про те, що в МО був підрозділ, що приводив нормативну (і не тільки) базу ЗСУ до стандартів НАТО, але "прафєсіАнал" від "новиї ліц" (призначений ЗЕ! по квоті найвеличнішого пабєдуна) скоротив цих людей - то "ета другоє!"