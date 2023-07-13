Річна програма Ради Україна-НАТО буде зосереджена на побудові сумісних з НАТО систем, - Стефанішина

Наразі тривають консультації з партнерами щодо річної програми комісії Україна-НАТО. Передбачається, що вона буде зосереджена на побудові сумісних з НАТО систем

Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якраз ми ведемо консультації про те, що це буде за документ. Важливо, що він буде схвалений у двосторонньому форматі. Це буде коротка програма", - розповіла Стефанішина.

За її словами, під час саміту у Вільнюсі було проведено декілька зустрічей, на яких обговорювалось дане питання.

"Ми домовилися, що в першу чергу ми будемо концентруватися на блоках, які стосуються взаємосумісності та невійськової допомоги Україні. Це побудова сумісних з НАТО систем, зокрема протиповітряної оборони, це питання управління певними ресурсами, це питання реабілітації та питання імплементації стандартів НАТО в обороні", - зазначила вона.

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Стефанішина зауважила, що дана програма буде пріоритетною та діятиме мінімум до саміту НАТО у Вашингтоні.

"Домовилися, що з наступного тижня почнемо формувати бачення", - резюмувала вона.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі відбулося інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО.