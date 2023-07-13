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Новини Україна-НАТО
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Річна програма Ради Україна-НАТО буде зосереджена на побудові сумісних з НАТО систем, - Стефанішина

стефанішина

Наразі тривають консультації з партнерами щодо річної програми комісії Україна-НАТО. Передбачається, що вона буде зосереджена на побудові сумісних з НАТО систем

Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Якраз ми ведемо консультації про те, що це буде за документ. Важливо, що він буде схвалений у двосторонньому форматі. Це буде коротка програма", - розповіла Стефанішина.

За її словами, під час саміту у Вільнюсі було проведено декілька зустрічей, на яких обговорювалось дане питання.

"Ми домовилися, що в першу чергу ми будемо концентруватися на блоках, які стосуються взаємосумісності та невійськової допомоги Україні. Це побудова сумісних з НАТО систем, зокрема протиповітряної оборони, це питання управління певними ресурсами, це питання реабілітації та питання імплементації стандартів НАТО в обороні", - зазначила вона.

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Стефанішина зауважила, що дана програма буде пріоритетною та діятиме мінімум до саміту НАТО у Вашингтоні.

"Домовилися, що з наступного тижня почнемо формувати бачення", - резюмувала вона.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі відбулося інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО. 

НАТО (6636) членство в НАТО (1757) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (366)


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Топ коментарі
+7
Нам потрібний тільки уряд сумісний з НАТО. НАТО це вам не шапіто.
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13.07.2023 21:02 Відповісти
+6
Система перш за все має будуватися на довірі. Яка довіра - до брехунів, злодіїв, та кацапських агентів.
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13.07.2023 20:59 Відповісти
+5
Ваша прграмма Банковая- Лукьяновка!!!
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13.07.2023 20:54 Відповісти
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Ваша прграмма Банковая- Лукьяновка!!!
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13.07.2023 20:54 Відповісти
Нова комісія - це дужжжжже хароша штука: нові офіси, оргтехніка, службові машини, закордонні відрядження та грошики, грошики, грошики...
То ж дайте дві!
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13.07.2023 20:58 Відповісти
Система перш за все має будуватися на довірі. Яка довіра - до брехунів, злодіїв, та кацапських агентів.
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13.07.2023 20:59 Відповісти
Нам потрібний тільки уряд сумісний з НАТО. НАТО це вам не шапіто.
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13.07.2023 21:02 Відповісти
Не дуже зрозуміло:

1. Чим Коміссія Україна-НАТО відрізняється від Річної програми?
Яке відношення до цего мае « нова» Рада Україна -НАТО ?

2. Де « Положення» про Річну програму?
Ще нема?

3. Яка мета ціеі Програми?

Відповедіть на ці питання і тоді зрозумійте для чого це.

А зараз це виглядає не дуже серьезно.
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13.07.2023 21:04 Відповісти
будувати потрібно насамперед своє для себе, щоб не залежати
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13.07.2023 21:09 Відповісти
ой, бреше... як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!

Бо в програму запишуть передовсім політичні умови вступу України в НАТО!
а ЗСУ свою програму сумісності з НАТО виконують і перевиконують!
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13.07.2023 21:10 Відповісти
Зеленский и НАТО несовместимы
Это очевидно
Выскочка, хамящая лидерам стран ,которые определяют
Движение цивилизации
Выскочка,палец о палец не ударившая
Чтобы выполнить домашнюю работу
Выскочка, плюющая на все международные институции
Пришло время
Поставить ВЫСКОЧКУ на место
И ее поставил
Респект тем,кто не позволяет выскочкам
Превращать мир в хаос
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13.07.2023 21:12 Відповісти
Галя, а чому на москальській мові?

Така складна словесна конструкція

Сумісність…хамящая…цівілізація … мир…хаос.
Хтось вистрибнув…комусь респект.

Цеж як Жванецький про раків
Большие, но вчера… А сегодня, маленьких, но по 3…

Цеж Яка робота мозку !
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13.07.2023 21:33 Відповісти
"Коротка програма" для "довгострокової підтримки" - це як???

Ну а про те, що в МО був підрозділ, що приводив нормативну (і не тільки) базу ЗСУ до стандартів НАТО, але "прафєсіАнал" від "новиї ліц" (призначений ЗЕ! по квоті найвеличнішого пабєдуна) скоротив цих людей - то "ета другоє!"
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13.07.2023 21:55 Відповісти
Шапіто...
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13.07.2023 22:14 Відповісти
У голобородько по сценарию а конце сериала по моему расстрел парламента
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13.07.2023 22:47 Відповісти
а нахіба Єрмаку віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції,якщо його ручний президент проводить консультації з Рамафосою,після того,як на його піздьож не повелись в Вільнюсі?Може пора Стефанішину зробити віцепрем'єркою з питань африканської інтеграції,бо європейці ж чітко сказали устами Бербок: "Україна неодмінно вступить у ЄС, але потрібно покінчити з 30 роками кумівства",в перекладі з дипломатичної-це означає : забудьте про ЄС і НАТО з вашою єрмачньою і арахамізацією.
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14.07.2023 00:43 Відповісти
 
 