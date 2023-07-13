Суддя Арестова має російський паспорт та відвідувала окупований Крим, - ЗМІ. ФОТО

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи "Роспаспорт", є громадянкою РФ.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідно до витягу з "Роспаспорту", Людмила Арестова стала громадянкою РФ 5 квітня 2014 року, а сам паспорт безпосередньо був виданий 10 квітня. Причина набуття громадянства Росії, йдеться у витягу – стаття 5 так званого договору "між Російською Федерацією та Республікою Крим", ратифікованого 21 березня 2014 року. Тоді Росія оголосила про "включення" Криму до свого складу (це рішення суперечить міжнародному праву).

За допомогою сайту Податкової служби РФ вдалось встановити індивідуальний податковий номер платника податків в Росії Людмили Арестової, прив’язаний до її паспорта громадянки РФ.

Станом на дату публікації Арестова не вийшла з громадянства РФ. Чинність документа журналісти перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії. Станом на 13 липня 2023 року російський паспорт Людмили Арестової серед недійсних не значиться.

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Від джерел у правоохоронних органах "Схеми" отримали дані про перетин адмінкордону з Кримом суддею Людмилою Арестовою за останні п’ять років.

Щонайменше 6 разів суддя Арестова відвідала півострів у 2018 році, 7 – у 2019-му, у 2020-му – 1 раз, у 2021-му – 5 разів. Востаннє із подорожі в Крим (що тривала 31 день) Арестова повернулася за місяць до вторгнення – у січні 2022 року.



Якщо підрахувати загальну тривалість перебування української судді Арестової у Криму, починаючи з середини 2018 року, то виходить щонайменше 255 днів – сумарно понад пів року на окупованому Росією півострові.

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів журналісти знайшли анкету судді Арестової, яку вона заповнювала у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Арестова відповіла: "Ні, не маю". У 2019 році Арестова заповнювала аналогічну анкету, коли подавалася на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва. Тоді вона знову не повідомила про російський документ.

У коментарі "Схемам" суддя Арестова також стверджує, що не має російського громадянства.



"У мене немає російського громадянства. Я тільки знаю, що я мешкала в Криму і була там зареєстрована, і працювала в суді, і тому мені такий паспорт, можливо, дійсно був виданий. Бо, якщо я не помиляюся, там всі громадяни, хто мешкав в Криму, і хто був там зареєстрований на момент анексії, вони були всі визнані громадянами Росії", – повідомила Арестова.





На уточнення щодо схожості почерку та підпису у документах з суддівського досьє та у формі 1П, яка є у витягу з автоматизованої системи "Роспаспорт", Арестова повідомила, що це "підробка", бо там міститься інформація, "яка не відповідає дійсності".

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Інформацію відносно 255 днів, проведених сукупно у Криму за останні 5 років, Арестова прокоментувала так:



"Я до цього ставлюся нормально, тому що заборони для суддів, які мешкали в Криму і у кого живуть там родичі, якщо є майно, немає. Коли я проходила кваліфікаційне оцінювання, то ці питання ставилися членами комісії. Вони сказали, що до мене питань немає, тому що я не на відпочинок їжджу, а тому що в мене там батьки літні, які мають дуже серйозні захворювання".



Суддя додала: "У мене батьки – громадяни Російської Федерації, вони мешкали на Камчатці, а потім переїхали в 2007 році в Севастополь і отримали посвідку на постійне проживання".

Також Арестова стверджує, що начебто питання наявності в неї російського громадянства вже досліджувалося Державним бюро розслідувань.



"З 2021 року ДБР займається цим питанням. І мною подано вже кілька скарг стосовно цього, тому що це не нова інформація. Мене допитували в ДБР стосовно цієї інформації і мені показували форму (форма 1П – прим. ред.), яка є там, і я скажу, що там міститься завідомо неправдива інформація. У мене були обшуки вдома, в мене шукали цей паспорт, в суді шукали".

Суддя Людмила Арестова з 2001 працювала у Севастополі – пройшла шлях від помічника прокурора до заступника керівника апарату місцевого окружного адмінсуду. На посаду судді Донецького окружного адміністративного суду у 2013 році своїм указом її призначив експрезидент-втікач Віктор Янукович строком на п’ять років. У 2019 році на цю ж посаду її знову призначив на той момент президент Петро Порошенко. Донецький окружний адміністративний суд після початку збройної агресії Росії у 2014 році переїхав до міста Слов’янськ, а з початком повномасштабного вторгнення здійснює правосуддя у Дніпрі.

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