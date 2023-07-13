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Новини Правосуддя
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Суддя Арестова має російський паспорт та відвідувала окупований Крим, - ЗМІ. ФОТО

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи "Роспаспорт", є громадянкою РФ.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Суддя Арестова має російський паспорт та відвідувала окупований Крим, - ЗМІ 01

Відповідно до витягу з "Роспаспорту", Людмила Арестова стала громадянкою РФ 5 квітня 2014 року, а сам паспорт безпосередньо був виданий 10 квітня. Причина набуття громадянства Росії, йдеться у витягу – стаття 5 так званого договору "між Російською Федерацією та Республікою Крим", ратифікованого 21 березня 2014 року. Тоді Росія оголосила про "включення" Криму до свого складу (це рішення суперечить міжнародному праву).

Суддя Арестова має російський паспорт та відвідувала окупований Крим, - ЗМІ 02

За допомогою сайту Податкової служби РФ вдалось встановити індивідуальний податковий номер платника податків в Росії Людмили Арестової, прив’язаний до її паспорта громадянки РФ.

Суддя Арестова має російський паспорт та відвідувала окупований Крим, - ЗМІ 03

Станом на дату публікації Арестова не вийшла з громадянства РФ. Чинність документа журналісти перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії. Станом на 13 липня 2023 року російський паспорт Людмили Арестової серед недійсних не значиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополит Онуфрій і ще понад 20 священників УПЦ МП мають російські паспорти, - ЗМІ

Від джерел у правоохоронних органах "Схеми" отримали дані про перетин адмінкордону з Кримом суддею Людмилою Арестовою за останні п’ять років.

Суддя Арестова має російський паспорт та відвідувала окупований Крим, - ЗМІ 04

Щонайменше 6 разів суддя Арестова відвідала півострів у 2018 році, 7 – у 2019-му, у 2020-му – 1 раз, у 2021-му – 5 разів. Востаннє із подорожі в Крим (що тривала 31 день) Арестова повернулася за місяць до вторгнення – у січні 2022 року.

Якщо підрахувати загальну тривалість перебування української судді Арестової у Криму, починаючи з середини 2018 року, то виходить щонайменше 255 днів – сумарно понад пів року на окупованому Росією півострові.

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів журналісти знайшли анкету судді Арестової, яку вона заповнювала у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Арестова відповіла: "Ні, не маю". У 2019 році Арестова заповнювала аналогічну анкету, коли подавалася на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва. Тоді вона знову не повідомила про російський документ.

У коментарі "Схемам" суддя Арестова також стверджує, що не має російського громадянства.

"У мене немає російського громадянства. Я тільки знаю, що я мешкала в Криму і була там зареєстрована, і працювала в суді, і тому мені такий паспорт, можливо, дійсно був виданий. Бо, якщо я не помиляюся, там всі громадяни, хто мешкав в Криму, і хто був там зареєстрований на момент анексії, вони були всі визнані громадянами Росії", – повідомила Арестова.

Суддя Арестова має російський паспорт та відвідувала окупований Крим, - ЗМІ 05

На уточнення щодо схожості почерку та підпису у документах з суддівського досьє та у формі 1П, яка є у витягу з автоматизованої системи "Роспаспорт", Арестова повідомила, що це "підробка", бо там міститься інформація, "яка не відповідає дійсності".

Читайте: Кримський суддя Чорнобук, який підтримав окупантів та агітував приймати російське громадянство, тепер працює в ТЦК і СП Дніпра, - активіст Поламарчук

Інформацію відносно 255 днів, проведених сукупно у Криму за останні 5 років, Арестова прокоментувала так:

"Я до цього ставлюся нормально, тому що заборони для суддів, які мешкали в Криму і у кого живуть там родичі, якщо є майно, немає. Коли я проходила кваліфікаційне оцінювання, то ці питання ставилися членами комісії. Вони сказали, що до мене питань немає, тому що я не на відпочинок їжджу, а тому що в мене там батьки літні, які мають дуже серйозні захворювання".

Суддя додала: "У мене батьки – громадяни Російської Федерації, вони мешкали на Камчатці, а потім переїхали в 2007 році в Севастополь і отримали посвідку на постійне проживання".

Також Арестова стверджує, що начебто питання наявності в неї російського громадянства вже досліджувалося Державним бюро розслідувань.

"З 2021 року ДБР займається цим питанням. І мною подано вже кілька скарг стосовно цього, тому що це не нова інформація. Мене допитували в ДБР стосовно цієї інформації і мені показували форму (форма 1П – прим. ред.), яка є там, і я скажу, що там міститься завідомо неправдива інформація. У мене були обшуки вдома, в мене шукали цей паспорт, в суді шукали".

Суддя Людмила Арестова з 2001 працювала у Севастополі – пройшла шлях від помічника прокурора до заступника керівника апарату місцевого окружного адмінсуду. На посаду судді Донецького окружного адміністративного суду у 2013 році своїм указом її призначив експрезидент-втікач Віктор Янукович строком на п’ять років. У 2019 році на цю ж посаду її знову призначив на той момент президент Петро Порошенко. Донецький окружний адміністративний суд після початку збройної агресії Росії у 2014 році переїхав до міста Слов’янськ, а з початком повномасштабного вторгнення здійснює правосуддя у Дніпрі. 

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Автор: 

Крим (14200) суддя (1591) юстиція (732) подвійне громадянство (154) Арестова Людмила (3)


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Топ коментарі
+58
ну от як люди мають ставитись до суддів і цієї клоунської влади вцілому?
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13.07.2023 21:13 Відповісти
+54
кривосуддя... зрадники хабарники... щоб ви згоріли ясним вогнем всі до одного
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13.07.2023 21:12 Відповісти
+36
з такими ******* яке НАТО,?....
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13.07.2023 21:25 Відповісти
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Харошеє фаміліє, прарочєскоє...
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13.07.2023 21:10 Відповісти
да,арєстову-под арєст...
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13.07.2023 21:15 Відповісти
еще есть арестович , брехун похлеще во- зелина...
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14.07.2023 09:29 Відповісти
кривосуддя... зрадники хабарники... щоб ви згоріли ясним вогнем всі до одного
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13.07.2023 21:12 Відповісти
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14.07.2023 12:21 Відповісти
ну от як люди мають ставитись до суддів і цієї клоунської влади вцілому?
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13.07.2023 21:13 Відповісти
У 2019 році на цю ж посаду її знову призначив на той момент президент Петро Порошенко. Джерело:
*********
Після клоунської влади приходить блазенська влада. І так по колу. І нема на те ради...
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13.07.2023 22:04 Відповісти
придурок, срав ні:
у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Арестова відповіла: "Ні, не маю". У 2019 році Арестова заповнювала аналогічну анкету, коли подавалася на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва. Тоді вона знову не повідомила про російський документ.
Джерело:
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14.07.2023 11:08 Відповісти
Про що й мова. При всіх владах в Україні було і є роздолля для кацапського гімна.
Саме на цьому наголошується у статті.
Але декому божа роса очі застить.
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14.07.2023 17:37 Відповісти
очі застить... так срав чи ні?
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15.07.2023 03:43 Відповісти
теж мені новина - буба в криму мае і має....
за газ твараям не доплатив - доплатить
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13.07.2023 21:15 Відповісти
разве есть данные, что он там был после 2014 года? Наоборот, было бы интересно, если бы он избавился там от недвиги, т.к. это значит, что он вступил в какое-то взаимодействие с оккупантскими властями
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13.07.2023 21:25 Відповісти
дайте я вас поцілую - без переборів, за наівність....
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13.07.2023 21:29 Відповісти
У Ленки точно росссийский паспорт. А у Зели очень вероятно тоже есть. Кто из них оформлял недвижимость в Ялте по российским законам? Это делали в 2015-16 гг. Без паспорта России это не возможнео сделать. Другое дело что в этом или следующем году их могут все равно этой недижимоси лишить.
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13.07.2023 21:46 Відповісти
шльондра
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13.07.2023 21:16 Відповісти
нарешті і 9 років не минуло...
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13.07.2023 21:22 Відповісти
скоро її переведуть у Печерський суд....
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13.07.2023 21:23 Відповісти
з такими ******* яке НАТО,?....
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13.07.2023 21:25 Відповісти
шалава
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13.07.2023 21:25 Відповісти
З А *Б А Л И
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13.07.2023 21:27 Відповісти
ЗЕ*БАЛИ!
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14.07.2023 01:12 Відповісти
Перевірте чи суддя Логвіна не є агентом Білорусії, бо її привладні родичі за інтеграцію з Білорусією та вона замічена у справах проти людяності
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13.07.2023 21:31 Відповісти
Вот ***** нам эта *******, ещё и судья. Нахер на мОскву пинком под зад.
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13.07.2023 21:32 Відповісти
Хороший отпуск 85 дней. Одобряю.
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13.07.2023 21:32 Відповісти
скільки ще такого лайна на державній службі, скільки в судах? звільняти нечисть заднім числом-числом отримання паспорта від окупантів, з\п рахувати, як шахрайськи вкрадені кошти в народу України. конфісковувати все майно і кошти.
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13.07.2023 21:38 Відповісти
Щоб в УКРАЇНІ покінчити з корупцією, корупціонерами, шахраями та злодіями у владі і криміналом на 85%, треба НЕГАЙНО змінити СИСТЕМУ ПРАВОСУДДЯ з РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ на АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКУ та запросити суддів США в УКРАЇНУ і на протязі 2-3 років усе в УКРАЇНІ буде ОКЕЙ...!!!
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13.07.2023 21:42 Відповісти
Що за брєд ти несеш! Хто приїде із США в Україну на зарплату $1500 в місць. Коли в США зарплата як мінімум втричі вища.
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13.07.2023 21:49 Відповісти
Достатньо призначити на керівні посади в Вищу раду правосуддя та КСУ. А там такі зарплати що американскі судді відпочивають.
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14.07.2023 07:46 Відповісти
Ти хоч знаєш чим займається КСУ? Якби знав не писав хєрню.
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14.07.2023 14:33 Відповісти
В Україні? Знаю. В угоду президентам, політичним силам і власним вподобанням трактує Конституцію як заманеться.
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14.07.2023 15:06 Відповісти
ПЕНСІЇ СУДДІВ ПІДВИЩИЛИ ДО 95 ТИС. ГРН, ЗВИЧАЙНІ УКРАЇНЦІ ОТРИМУЮТЬ У 20 РАЗІВ МЕНШЕ

(с)
це ПЕНСІЇ, а з/п явно не $1500
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14.07.2023 10:55 Відповісти
Ніщєсброд, в США спеціаліст заробляє від $5000 в місяць. Топові юристи і адвокати заробляють десятки тисяч в місяць. Нахєра їм зв'язуватися з країною бомжом?
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14.07.2023 14:35 Відповісти
повний піз.............д..........ц........................................................................................................................................................
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13.07.2023 21:43 Відповісти
всех автоматически проверить, думаю максимум за неделю можно. почему до сих пор не сделали? У Лены зе как там?
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13.07.2023 21:48 Відповісти
У СБУ нема часу на такі дрібниці-треба ухилянтів ловити.
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13.07.2023 21:55 Відповісти
щорічний вишкіл в фсб... а ми дивуємося вирокам
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13.07.2023 21:48 Відповісти
а що у владі є люди які не замурзамі в орське гавно???
мені здається що оп лиш таких набирає
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13.07.2023 21:51 Відповісти
Ви думаєте, вона одна така? Та їх завозили в Україну мільйонами!
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13.07.2023 21:51 Відповісти
Это закладка на будущее. Лохи схавают
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13.07.2023 21:55 Відповісти
ну так на нары дуру фемиды которая нарушила закон............................................ГБР-ау ***......................................
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13.07.2023 21:57 Відповісти
Навіть не новична, що донецько-кримська Арестова має російський паспорт і їздила в Крим. А пан татаров чи єлдак не були слугами у яника чи тадєєва? А ті кому служили? А сьогодні кому вони служать? Скажи хто твій друг, я скажу хто ти. Це я вже про Президента. В його оточені немає Вятровича чи Забужко, там є тільки заядлі антимайданівці і вся влада побудована з цих цеглинок.
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13.07.2023 22:00 Відповісти
Какая разніца?
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13.07.2023 22:05 Відповісти
так вы говорите ГУР, СБУ ...
🤣🤣🤣👎👎👎
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13.07.2023 22:06 Відповісти
хтось загине на фронті а ця прошва буде 100 тисяч пенсії отримувати
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13.07.2023 22:15 Відповісти
І як ви хочете у ЄС ?? А в НАТО ???*****...
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13.07.2023 22:33 Відповісти
За Законом якщо повнолітня особа набула громадянства іншої держави то вона автоматично позбавляється українського громадянства. Застосовуйте і депортуйте курву геть з України. Брехло не може бути суддею. Як суддя вона розуміла можливі наслідки своїх дій. Займана неправомірно посада не дає права на пенсію (стаж не зараховується). Геть кацапських "понаєхів" з України!
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13.07.2023 22:36 Відповісти
А ви не могли б поділитися посиланням на такий закон? Кацапських понаєхів то так, але якби такий закон був, треба було б половину Закарпаття висилати.
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14.07.2023 06:41 Відповісти
ти там був, чи як катлета, області плутаєш?
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14.07.2023 11:12 Відповісти
Був, Ужгород, Свалява, і ще села навколо. Дивне запитання, нічого я не плутаю.
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14.07.2023 18:24 Відповісти
І що, їхав до кордону, а усі паспортами тобі махали?
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15.07.2023 03:49 Відповісти
Та по морді ліца видно, що кацапка
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13.07.2023 22:37 Відповісти
Так дайте вже доручення спецслужбам перевірити усіх судей, помічників, прокурорів на наявність російського паспорта .
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13.07.2023 22:39 Відповісти
РАДУЙТЕСЬ! Это Родина Ваша)
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13.07.2023 22:49 Відповісти
А где СБУ. Почему у неё к этой шмаре нет вопросов.
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13.07.2023 22:51 Відповісти
Під Єрмаком, от де
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13.07.2023 23:27 Відповісти
Повестки раздают им некогда...
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14.07.2023 09:54 Відповісти
Українці мають різні паспорти ,бо можна купити за сало.ось дніпропетровський беня сало не їсть і має аж 3 громадянства
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13.07.2023 23:01 Відповісти
Влада Зеленого антимайдану
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13.07.2023 23:22 Відповісти
Українсько-інтернаціональний Ахметов- сталевар-допомагальник,(допомагає вмерти) у Лондоні звертаються на sir.
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13.07.2023 23:37 Відповісти
Це Люся Арестович після підтяжки зайвого!
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13.07.2023 23:55 Відповісти
ну, тут вопросы к "квалификационным комиссиям" (всем) и кто их туда поставил. при совке во время войны скорее всего прилетел бы расстрел всем радостным участникам, а родню - отправили бы всей компанией в заслание. и что-то образовательное в этом таки есть и должно бы использоваться.
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14.07.2023 00:53 Відповісти
ця підараска і вся судійська шайка лєйка має сидіти не в суді а втюрмі.яке судочинство їбувашу маать ***** ви заїбали. чому в Ізраїлі прописано що керувати в державнихструктурах має тільки і виключно ізраїлітянин а у нас якась одна шайка лєйка москальська. Де ***** дотримання конституції де в нас прописано подвійне громадянство. ви їйдайте запитання на українській мові 100%вона не володіє.***** зеленіви заїбали.
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14.07.2023 01:42 Відповісти
От же курва брехлива! Взагалі незрозуміло як вона при тому що її батьки кацапи, може бути суддею в Україні? Як? Це в голові не вкладається
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14.07.2023 01:52 Відповісти
Вона ж москальска потвора, москальска до мозку кісток!
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14.07.2023 01:53 Відповісти
Хто про що, а зедолбойоб знову про Порошенко. А чому зелений клоун її не звільнив?
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14.07.2023 09:02 Відповісти
ой как не хорошо вышло
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14.07.2023 08:27 Відповісти
судейскую систему в Украине РЕФОРМИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ. гнилое болото НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ СЕБЯ ОЧИСТИТЬ. Это будет продолжаться до бесконечности, народ будет все беднее и злее, но ни один инвестор в такое гнилое болото СВОИ ГРОШИ НЕ ВЛОЖИТ.
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14.07.2023 09:03 Відповісти
та ні,реформувати її можна і дуже швидко але ТАКА суддівська система вигідна тільки корумпованій владі,а в нас з 91 всі влади були корумпованими
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14.07.2023 09:06 Відповісти
Все сумніше, насправді, і майже безнадійно. "Вони" можуть будь-яку владу відмінить при потребі. Шлях подолання проблеми( гм, підібралось слово) існує, та суспільство поки серйозно його не сприймає.
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14.07.2023 10:33 Відповісти
А судьи кто?Как писал расейский классик...
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14.07.2023 09:53 Відповісти
А шо ви хтіли? Яка влада - такі і судьї. Це ******** коли ни будь закінчиться?
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14.07.2023 10:12 Відповісти
..кацапська хвойда і досі чекає на своїх асвабадітєлєй і напевне з готовністю судила би "нациков" для окупаційної влади Московії, якби все сталося як вона зі своїми батьками-окупантами того хотіли
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14.07.2023 10:14 Відповісти
як воно все заЇ**бало...
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14.07.2023 10:20 Відповісти
Хіба це може здивувати після ватного скомороха на посаді голови державиа, Єрмака на посаді голови ОП, Вані Баканова на посаді голови СБУ, після всіх цих Татарових, Портнових, Подоляків та купи відкритих зрадників зі "слуг" у ВР, після призначень агентів ФСБ на керівні посади згори до низу... І все це у воюючій з москалями Україні. Вся система керування офісних покидьків складається з москальських агентів та промоскальського антидержавного лайна...
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14.07.2023 10:23 Відповісти
Вища кваліфікаційна комісія вона така... Як не прикро, а Харківська юридична академія поганих фахівців не випускає. Вона ж імені Ярослава Мудрого . Гніву Ісуса Христа не бояться, одним словом...не кажучи про розслідування " якихось Схем".
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14.07.2023 10:25 Відповісти
100% крыса фээсбешная
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14.07.2023 10:49 Відповісти
тіпічна ніпрікасаємая бльдь в мантіі.
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14.07.2023 11:02 Відповісти
Всі наші шестеро президентів - ставленики номенклатури. Вони могли трішки більше займатися державою, трішки менше...
АЛЕ НІ ОДИН НЕ БРАВСЯ ЗА РЕФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДЕРЖАВИ. І СУДІВ В ТОМУ ЧИСЛІ.
Українці мають вибирати грамотних патріотів. Слуги мафії лише руйнують державу.
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14.07.2023 11:04 Відповісти
Вона б і не їхала в Україну, але тут все налагоджено, вона в схемі, кругова суддівська порука працює. Пенсія, допомоги на оздоровлення...
А в параші не втовпишся, все знову починай.
Це бізнес, нічого особистого.
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14.07.2023 12:05 Відповісти
Як суддя арестова набула громадянство Украіни? Суддя додала: "У мене батьки - громадяни Російської Федерації, вони мешкали на Камчатці, а потім переїхали в 2007 році в Севастополь і отримали посвідку на постійне проживання".????
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14.07.2023 12:14 Відповісти
Нинішній керівний склад ВРУ захищає агентів убивці-***** у залі ВРУ, так, як ***** захищав ригоАналів !!!
Співпадіння чи одна команда, яка готувалася до параду на Хрещатику «за трі дня росгвардії»….
Мабуть, тому, ми і не в НАТО !!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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14.07.2023 12:36 Відповісти
на гілляку кацапку !
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14.07.2023 12:40 Відповісти
Тепер ця суддя, як і в історії із іншим суддею львовим, буде все заперечувати і навіть поширить результати тесту на поліграфі себе самої.
В зв'язку з цим чомусь пригадалась сценка з комедійної телепередачки на совіцькому ТБ 70-х років минулого століття під назвою "Кабачок "13 стульев", в якій сценарій був налаштований під псевдопольську атмосферу.
Так ось, у цій сцені пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: "Вьідайте мне справку о том, что я не женат.".
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14.07.2023 14:21 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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14.07.2023 14:36 Відповісти
Ну і що? Яку владу обирали завжди, така влада і вами керувала і керує. То теперішні претензії до кого? Та до вас самих. Так що все, як кажуть кацапи, ПУЧКОМ.
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14.07.2023 14:37 Відповісти
Один мій приятель (сокурсник по кієвполітеху) три-чотири роки тому намагався стати держслужбовцем в одному з міністерств України, так за підсумками спецперевірки йому відмовили. Підстава - сестра приятеля у 1996 році вийшла заміж за кацапа та з 1997 року живе у Ярославлі. В мене запитання -Як ця так звана суддя може бути на державної службі і хто проводив в неї цю так звану спецперевірку? Шо за бардак у нас відбувається??? Цікаво а в раді скільки депутатів мають паспорти інших держав???
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14.07.2023 15:32 Відповісти
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% продажних совкових хохлів (українців?) готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кривавого ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів". А тепер при владі ще і якісь "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а скоріше кацапського "...
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26.07.2023 20:01 Відповісти
 
 