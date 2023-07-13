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Новини
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Зеленський обговорив з президентом ПАР Рамафосою підготовку до Глобального саміту миру

зеленський,рамафоса

Президент України Володимир Зеленський та президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса обговорили підготовку до Глобального саміту миру та консолідацію підтримки України з боку африканських країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента. 

Сказано також, що сторони відзначили важливість продовження дії "зернового коридору" в Чорному морі. Зеленський запросив ПАР приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Співрозмовники високо оцінили результати зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів країн, що відбулася в Копенгагені. Президент України подякував за присутність на цій зустрічі представника ПАР і запросив його взяти участь у наступній зустрічі, підготовка до якої триває", - сказано в повідомленні. 

Зеленський також подякував колезі за відвідання Бучі та Києва у складі делегації африканських країн у червні поточного року й зусилля з повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є підстави для оптимізму, - президент ПАР Рамафоса про результати мирної місії африканських лідерів

Нагадаємо, у серпні ПАР прийме саміт БРІКС, де, можливо, буде присутній російський диктатор Володимир Путін. 

Зеленський Володимир (24558) ПАР (165) Рамафоса Сиріл (28)


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Топ коментарі
+9
О, нарешті знайшов братів по розуму. Це і є його рівень. А то якесь НАТО. Мавпи напевно ( хоча не факт) оцінять його величність.
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13.07.2023 21:23 Відповісти
+9
Йому більше нічим зайнятися??? В Україні проблем куча а він обговорює глобальні проблеми з країнами які на оті глобальні проблеми немають жодного впливу.
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13.07.2023 21:36 Відповісти
+8
лишилося заручитися підтримкою міжгалактичного руху "жирафи за мир" та конфедерації зебр-миротворців, а після станцювати на Банковій танок миру з бубнами і ось тоді 100% все якось само розсосеться та замириться...
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13.07.2023 21:31 Відповісти
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Та нуйонах, роздумав.
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13.07.2023 21:16 Відповісти
А "трубку мира" викурили?
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13.07.2023 21:19 Відповісти
с ким би ще шось обговорити? с мао дзе дуном..
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13.07.2023 21:22 Відповісти
О, нарешті знайшов братів по розуму. Це і є його рівень. А то якесь НАТО. Мавпи напевно ( хоча не факт) оцінять його величність.
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13.07.2023 21:23 Відповісти
Отрутою "нгуа" будемо кулі мастити
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13.07.2023 21:24 Відповісти
лишилося заручитися підтримкою міжгалактичного руху "жирафи за мир" та конфедерації зебр-миротворців, а після станцювати на Банковій танок миру з бубнами і ось тоді 100% все якось само розсосеться та замириться...
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13.07.2023 21:31 Відповісти
Йому більше нічим зайнятися??? В Україні проблем куча а він обговорює глобальні проблеми з країнами які на оті глобальні проблеми немають жодного впливу.
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13.07.2023 21:36 Відповісти
Ромофоса його рівень,схематози ,договорняки,от і дзвонить до негра.
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13.07.2023 21:41 Відповісти
Да он не чем и не занимается кроме того что ******)или вы серезно думете что он это все делает) чтоб столько сделать сколько он ******,то суток не хватило бы,а не то что еще видосики с ,усталым' лицом пилить
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14.07.2023 09:52 Відповісти
У деяких з них хвост як у Арахамії ще не відпав. Вот з ними і ведите перемовині поки вовна не посевіє.
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13.07.2023 21:39 Відповісти
а просити "зброю и закрити небо" тебе религия не позволяет там повопить? тупых шуток бы про их стран-порноактрисс накинул, ты же умеешь по приколу
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13.07.2023 22:13 Відповісти
Можливо, це і було отією з причин зелі вкинути лайно, на зустріч у Вільнюсі, як це зробив свого часу його папєрєднік, ЯкунОвощ у 2013 році… Його, теж вели московіти.
Але закінчення цієї сюжету, було уже, не по сценарію московії…
А тут знову, з цим ПАР… Західні партнери, мабуть, щось знають…
Бо сюжет дуже схожий, що на городі бузина, в Києві, дядько …
Пильнуймо Україну!!
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13.07.2023 22:31 Відповісти
Ну это СУПЕР! Два Брата по Разуму! Как мило)
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13.07.2023 22:46 Відповісти
Ну теперь заживём.
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13.07.2023 22:52 Відповісти
Зря смеётесь ., коментаторы, он через Пар отчёт китайцам сделал
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13.07.2023 23:06 Відповісти
Хотіли в НАТО,а получим гарантії від кишенькового шниря путіна Рамафоси.Володя,ти дійсно такий долбойоб,чи самогубець?до Ростова можна і не втигнути добратись.
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14.07.2023 00:24 Відповісти
добре.
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14.07.2023 06:41 Відповісти
НА очереди Сухумский обезьянник...
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14.07.2023 09:32 Відповісти
Ещё один друг *****, через которого клоун хочет договориться с ****** что бы тот его не убивал, как в случае с Беннетом зимой 2022 года?
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15.07.2023 15:14 Відповісти
 
 