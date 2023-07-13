Зеленський обговорив з президентом ПАР Рамафосою підготовку до Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський та президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса обговорили підготовку до Глобального саміту миру та консолідацію підтримки України з боку африканських країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Сказано також, що сторони відзначили важливість продовження дії "зернового коридору" в Чорному морі. Зеленський запросив ПАР приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Співрозмовники високо оцінили результати зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів країн, що відбулася в Копенгагені. Президент України подякував за присутність на цій зустрічі представника ПАР і запросив його взяти участь у наступній зустрічі, підготовка до якої триває", - сказано в повідомленні.

Зеленський також подякував колезі за відвідання Бучі та Києва у складі делегації африканських країн у червні поточного року й зусилля з повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

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Нагадаємо, у серпні ПАР прийме саміт БРІКС, де, можливо, буде присутній російський диктатор Володимир Путін.