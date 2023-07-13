Байден - Пригожину: Я був би обережним із тим, що їм і ретельно вивчав, що пропонують на обід
Президент США Джо Байден радить ватажку групи найманців "Вагнер" Євгенію Пригожину остерігатись отруєння.
Про це повідомив Джо Байден на пресконференції в Фінляндії за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"
Американського лідера запитали про можливі дії Пригожина після невдалого заколоту.
"Та Бог його зна, що він може зробити…
Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід", - заявив Байден.
Нагадаємо, джерела в західній розвідці стверджують, що ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин перебуває в Москві і зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. А аналітики Інституту вивчення війни не бачать жодних ознак того, щоби російська влада висилала або затримувала командирів чи рядових бойовиків "ПВК Вагнер", які брали участь у заколоті в РФ.
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Виходить, Пригожин помилився, коли запрошував президента Зеленського "зустрітися" біля Бахмута (бо Зеленський тоді взагалі ніяк не відреагував на це запрошення від ніхто), - цьому колишньому "кухарю" треба було запрошувати президента Байдена, бо схоже, його більше цікавить їжа.