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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Байден - Пригожину: Я був би обережним із тим, що їм і ретельно вивчав, що пропонують на обід

байден,джо

Президент США Джо Байден радить ватажку групи найманців "Вагнер" Євгенію Пригожину остерігатись отруєння.

Про це повідомив Джо Байден на пресконференції в Фінляндії за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

Американського лідера запитали про можливі дії Пригожина після невдалого заколоту.

"Та Бог його зна, що він може зробити…

Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід", - заявив Байден.

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Нагадаємо, джерела в західній розвідці стверджують, що ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин перебуває в Москві і зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. А аналітики Інституту вивчення війни не бачать жодних ознак того, щоби російська влада висилала або затримувала командирів чи рядових бойовиків "ПВК Вагнер", які брали участь у заколоті в РФ.

Автор: 

Байден Джо (2893) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+11
Байден тролляка еще тот. Не в первый раз тонко троллит русню.
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13.07.2023 21:30 Відповісти
+8
Навряд чи отруєння загрожує тому, кому розбили кувалдою голову!
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13.07.2023 21:30 Відповісти
+5
это приглашение в большую политику .
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13.07.2023 21:30 Відповісти
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це так мило.... та його грохнуть з гранатомета ..по реторанах води це убожество
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13.07.2023 21:26 Відповісти
это приглашение в большую политику .
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13.07.2023 21:30 Відповісти
Ты это о чем?
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14.07.2023 14:11 Відповісти
Навряд чи отруєння загрожує тому, кому розбили кувалдою голову!
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13.07.2023 21:30 Відповісти
Байден тролляка еще тот. Не в первый раз тонко троллит русню.
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13.07.2023 21:30 Відповісти
Пригожину переити на голодування -- Поль Брегг -- 90 днів без іжі
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13.07.2023 21:31 Відповісти
Лисий з напівлисим не вороги. Байдену знову набрехали якісь радники.
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13.07.2023 21:31 Відповісти
Нехай не п'є чайку.
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13.07.2023 21:32 Відповісти
****, неужели подобный прыщ как пригожин заслуживает упоминания президентом США?
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13.07.2023 21:32 Відповісти
Его спросили, он ответил. Тема не такая неважная, как кажется. Перевороты на расии влияют на весь мир, особенно если речь идет о потенциальном попадании яо в руки зеков.
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13.07.2023 21:36 Відповісти
А ЯЗ в руках *уйла-дебіла не хвилює?
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13.07.2023 21:40 Відповісти
Не знаю. Но явно никто не желает расползание яо
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13.07.2023 21:57 Відповісти
ну как сказать, Хйлу к примеру - вопросы только "нужные" задают. в США наверное пока все более менее прилично, конечно, но уже тоже могут отказаться отвечать к примеру за свою деятельность. у нас - вообще говорят все обо всем но никогда по своей части, а как отвечать конкретно за про*бы - так вообще оказывается некому и никто не виноват и вообще уволят или переведут в послы или директором каким-то (хотя результаты катастрофические и непоправимые). могли бы лучше уж молчать и время не тратить свое и чужое.
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14.07.2023 00:14 Відповісти
Ставки сделаны!
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13.07.2023 21:40 Відповісти
Для цього висновку не потрібно було б слухати Байдена...І так було зрозуміло 24 червня.
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13.07.2023 21:42 Відповісти
А "пригожин" хіба не кухар? Він мабуть для себе сам готує
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13.07.2023 21:42 Відповісти
Что то Байден сильно переживает за здоровье террориста.
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13.07.2023 21:42 Відповісти
все по фрейду - пригожина опустили в 90-е на зоне. теперь он пытается опустить всех...кого может... перед тем кто не согласен снова подставляет опу....класиика идоров.
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13.07.2023 21:44 Відповісти

Коли живеш чесно, працюєш чесно, немає чого і боятись
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13.07.2023 21:45 Відповісти
"Едим дома" (с)
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13.07.2023 21:46 Відповісти
Це сарказм. Всім відомо що сталіна отруїли. А охорона у нього була найкраща на планеті і була купа дегустаторів. Не допомогло. Здох як пацюк в коморі. То ж прігожіну саме час приспати себе самому поки не зійшов з розуму від страху.
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13.07.2023 21:47 Відповісти
Думаю, что жратва- не единственный вариант для этого дырявого петуха.
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13.07.2023 21:50 Відповісти
Якби пригожин мав мізки, то забрав би все бабло, сів би у свій літачок і звалив би кудись у Африку чи Полінезію якусь... Там шанс сховатися і довше прожити, але ж воно мабуть думає в політику лізти.
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13.07.2023 22:00 Відповісти
Там би його і кокнули. В Африці чи полінезії це зробити ще легше. Треба як Гітлер - на підводний човен і на базу в Антарктиді.
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13.07.2023 22:12 Відповісти
Джо сегодня в ударе.
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13.07.2023 22:56 Відповісти
Да СРАТЬ на какого то пригошкина - чмошника. Зачем Бидон ОПУСКАЕТСЯ до обсуждения какой то падали
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14.07.2023 01:17 Відповісти
Може переживає за життя свого агєнта)
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14.07.2023 10:29 Відповісти
Mandel urke, budet mokryj!
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14.07.2023 02:37 Відповісти
Оця "новина" показує, чим зайняті думки президента Байдена.

Виходить, Пригожин помилився, коли запрошував президента Зеленського "зустрітися" біля Бахмута (бо Зеленський тоді взагалі ніяк не відреагував на це запрошення від ніхто), - цьому колишньому "кухарю" треба було запрошувати президента Байдена, бо схоже, його більше цікавить їжа.
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14.07.2023 04:34 Відповісти
О, Байден уже советы даёт Пригожину! Скоро ему позвонит или встретится в белом Доме?
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14.07.2023 06:44 Відповісти
 
 