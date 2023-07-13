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Маріуполь та Бердянськ більше не вважаються тилом російських військ, - Сили оборони

війна,зсу

Бердянськ та Маріуполь "більше не вважаються тилами російських військ" після обстрілу готелю "Дюна" 11 липня.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Мабуть, всі прекрасно розуміють, чому від початку просування наших військ на Південь, від початку ведення наступальних дій, від початку нашого контрнаступу вектори просування стали називати Бердянський та Мелітопольський. Так, наша очевидна стратегічна мета – деокупація, звільнення український земель на Півдні. Зрозуміло, що ми маємо сягнути узбережжя Азовського моря. Цілком очевидно, що ми опираємось на концепцію ефективного комплексного вогневого ураження противника, знищуємо потенціал ворога, його тили і логістику, матеріально-технічну базу, управлінські структури і командні пункти. Ось для цього ефективно працюють ракетні війська, влучно працює артилерія далекобійна", – зазначив Шершень.

За його словами, це процес, в якому визначальне значення мають "комплексні рішення".

"І варто зазначити, що об’єкти для ураження визначаються у штабах, де командування здійснює відповідне планування, координацію та реалізацію. Давайте себе похвалимо. Все ж таки ЗСУ – це інтелектуальна армія. І в цьому визначальними є лідерство, мотивація і об’єкт атаки, тобто чітко визначене завдання і мета, яку ми маємо", – підсумував Шершень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Касетні боєприпаси деморалізують ворога та змінять ситуацію на користь ЗСУ, - Сили оборони

Зазначимо, що 11 липня в захопленому Бердянську пролунав вибух. За даними Бердянської міської військової адміністрації, зафіксовано влучання в готель "Дюна", у якому могло жити російське військове керівництво. Об’єкт практично повністю знищений.

Бердянськ (473) Маріуполь (3253) ЗСУ (7717) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+5
Там пасеться Бавовнятко. св.Хаймарс підтвердить.
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13.07.2023 21:39 Відповісти
+4
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13.07.2023 21:57 Відповісти
+3
Готель "В дюндєль"...
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13.07.2023 21:37 Відповісти
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Готель "В дюндєль"...
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13.07.2023 21:37 Відповісти
Там пасеться Бавовнятко. св.Хаймарс підтвердить.
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13.07.2023 21:39 Відповісти
Мелитополь и Бердянск- очевидные направления главных ударов. Пусть и Дерьмак так думает.
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13.07.2023 21:43 Відповісти
та не выдавайте секреты , шо другое направление.
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13.07.2023 22:11 Відповісти
Да я это для Дерьмака, пусть помучается и свою парашную репу почешет.
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14.07.2023 07:34 Відповісти
Тікають фсбешніки зі своїми родинами вже звідти, скоро ми відвоюємо Маріуполь і Бердянськ!

орки, вам піз.............а!
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13.07.2023 21:45 Відповісти
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13.07.2023 21:57 Відповісти
Тьотя мандрівниця, звідки вона тільки не їхала...
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13.07.2023 23:23 Відповісти
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14.07.2023 01:46 Відповісти
 
 