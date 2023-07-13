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У парламенті Болгарії пропонують передати ЗСУ 100 БТР, які 40 років "збирають пил на складах"

бтр

У парламенті Болгарії пропонують передати Україні близько 100 бронетранспортерів, які не використовуються в країні та "збирають пил" на складах десятки років.

Про таку ініціативу повідомив депутат від коаліції Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія Івайло Мірчев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він повідомив, що сьогодні, 13 липня, вносить до парламенту пропозицію щодо нової військової допомоги Україні. Йдеться про близько 100 БТР в основному зі складів МВС, які вироблялися у 60-х та 70-х роках та були зараховані до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.

За його словами, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними.

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"Понад 40 років збирають пил на складах і несуть лише витрати на їхню охорону та утримання", – зазначив Мірчев.

За словами депутата, надаючи Україні ці БТР, Болгарія могла б розраховувати на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.

Він заявив, що наприкінці 2022 року США пропонували Болгарії американські системи протиповітряної оборони на $200 млн за постачання старої радянської зброї Україні. Проте, як стверджує Мірчев, уряд президента Румена Радєва не скористався цією можливістю.

Депутат заявив, що робота над ідеєю про передачу цієї техніки велася близько місяця з прем'єр-міністром Миколою Денковим, міністрами внутрішніх справ та оборони, головою комісії з оборони у парламенті Болгарії Христо Гаджевим.

Автор: 

Болгарія (790) БТР (282)


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Топ коментарі
+23
Як на мене то краще собі залиште цей мотлох. Україна не відро для радянського сміття, нам потрібна ******* зброя. Якщо б Болгарія просто подарувала це одне, а вони ж хочуть компенсацію від США.
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13.07.2023 21:52 Відповісти
+13
Можливо для ТРО б підійшло. Але .... скупий платить двічі. А в цьому випадку життям і здоров'ям.
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13.07.2023 21:50 Відповісти
+13
Якщо буде передача, скажемо велике дякую!!! відремонтуємо, загрузимо цим заводи і в бій!!! креще +100, чим нічого, або "-"...
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13.07.2023 21:57 Відповісти
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Можливо для ТРО б підійшло. Але .... скупий платить двічі. А в цьому випадку життям і здоров'ям.
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13.07.2023 21:50 Відповісти
Так вже платимо давно! У нас купа стрілецьких підрозділів взагалі без бронетехніки. Крім цивільних авто немає на чому здійснювати евакуацію поранених та підвіз БК. Коли "пливутть" дороги пікапи стають взагалі непотрібні. Під час пожежі не оцінюють якість відра в якому воду принесли. В нас був час готуватися, але ж асфальт і "какаяразніца" були приорітетніші...
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14.07.2023 07:03 Відповісти
Після Бредлі то вже не так цікаво. Можливо, як мед-евак.
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13.07.2023 21:52 Відповісти
А що там може бути? Мабуть бтр 60-70. Останні ще Бабченко критикував в своїх мемуарах про чеченські війни за їх звичку глохнути прямо біля позицій ворога ..
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13.07.2023 21:59 Відповісти
Цивільні авто кращі?
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13.07.2023 22:10 Відповісти
+ 100 !!!

знайомий хлопець комвзвода просить допомогти із придбаннм нових пікапів, бо старі вже зовсім в хлам

то таки броня старих БТР для доставки БК та евакуаціїї мабуть краще б.у. голого пікапа
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13.07.2023 22:34 Відповісти
Скоріше за все це БТР 60 ПБ .На озброєнні КПВТ та ПКТ. Машина для 70-х не погана. У порівнянні з БТР152В,прост,,Чайка,,
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13.07.2023 22:11 Відповісти
😁БТР 152 то взагалі тупо вантажівка броньована з кулеметом. В Угорщині їх палили простими "Молотовими" в 1956..
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13.07.2023 22:29 Відповісти
і нічого, повзає як броньована вантажівка
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13.07.2023 22:35 Відповісти
Як би пояснити що на простий і надійний бтр-152 бтр152 можна встановити навісну броню, і потім безпечніше доставляти вантаж, вивозити поранених, і краще ніж на неброньованих іномарках... Ще можна встановити в кузов і рсзв, зенітку.
Нехай застарiли машини, але можна покращити - при бажаннi. I заощадити
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13.07.2023 23:56 Відповісти
Для ТРО то шо треба.
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13.07.2023 21:52 Відповісти
Як на мене то краще собі залиште цей мотлох. Україна не відро для радянського сміття, нам потрібна ******* зброя. Якщо б Болгарія просто подарувала це одне, а вони ж хочуть компенсацію від США.
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13.07.2023 21:52 Відповісти
То есть на-халяву мы и на мусор согласны?
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14.07.2023 07:15 Відповісти
Гарнии улов .
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13.07.2023 21:52 Відповісти
Подъезд к пункту пропуска «Джанкой» со стороны Херсонской области расширен до 4 полос

Также продолжается ремонт трассы от него до границы с Запорожской областью протяженностью 67 км (выполнен на 77%), сообщает госкомпания «Автодор»
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13.07.2023 21:55 Відповісти
В районі Каланчака будують асфальтовий завод
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13.07.2023 22:11 Відповісти
Мотлох звісно. Але болгари, судячи з їхніх неодноразових дій, ще ті бандерівці))
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13.07.2023 21:56 Відповісти
На фронті ЗСУ потрібна люба зброя. Нічого що стара.

Головне щоб була «на ходу» та зізброєю.
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13.07.2023 21:56 Відповісти
Якщо буде передача, скажемо велике дякую!!! відремонтуємо, загрузимо цим заводи і в бій!!! креще +100, чим нічого, або "-"...
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13.07.2023 21:57 Відповісти
З мотлохом більше возитися. І може підвести прямо під час бою. Краще хаммерами ще розжитися. Чи в поляків Онціллу (харківський Дозор) купити, або в борг взяти.
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13.07.2023 22:03 Відповісти
ваші фантазії гарні... але вони всього-навсього - фантазії....
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13.07.2023 22:09 Відповісти
Хаммерів багато в світі і вони надійніші. Дозор онцілу можна було б купити в поляків. А не гробити людей в металобрухті радянському, який робили під доктрину Жукова:"баби єщьо нарожают"...
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13.07.2023 22:20 Відповісти
Пані Людмила, ваші фантазії захоплюють, але як їх втілити в життя?
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13.07.2023 22:40 Відповісти
Логічно було б заплатити за них списаними та обшмеканими радянськими грошима.
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13.07.2023 21:59 Відповісти
Вам предлагают их передать, а не продать. Разницу понимаете?
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13.07.2023 22:31 Відповісти
У парламенті Болгарії пропонують передати ЗСУ 100 БТР металевих трун, які 40 років "збирають пил на складах"
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13.07.2023 22:00 Відповісти
ЗСУ знайде застосування. Як мінімум для технічного канібалізму (розукомлектації з наступним ремонтом потрібної пошкодженої техніки)
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13.07.2023 22:00 Відповісти
Дякую,зоставте їх собі.
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13.07.2023 22:06 Відповісти
А вони їх не Вам пропонуєть, а ЗСУ і сьогодні на фронті люба техніка - є техніка. А ця може їздити і возити все - вантажі, особовий склад і поранених. Є місця, де хлопці воюють(їздять) на стареньких "жигулях".
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13.07.2023 22:14 Відповісти
Цей мотлох 50 років на складі гнив. Да він швидше полетить, ніж поїде.
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13.07.2023 22:19 Відповісти
Можно на запчасти использовать, вам же их не предлагают купить, а просто передать.
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13.07.2023 22:33 Відповісти
Хлопці шукають будь-які колеса через волонтерів, Україні потрібно зараз ВСЕ і побільше. Дають 100 машин!!! А реакція - мотлох. З Вами все добре?
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14.07.2023 00:02 Відповісти
Загрузить их тонной динамита и бтр-шахид для русни готов
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13.07.2023 22:10 Відповісти
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13.07.2023 22:23 Відповісти
Для Рєзнікова це просто дар з небес і значно кращий варіант, ніж HIMARS чи Abrams, адже можна буде створити з кілька фірм-прокладок для доставки і ремонту цих БТР та пофарбувавши і накачавши колеса взяти за кожен, як за новий західного зразка. От де можна зрубити реальне бабло, бо з тих HIMARS жодного прибутку.
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13.07.2023 22:11 Відповісти
Оце молодці!
Розукомплектований БТР60 за ціною нового Страйкера
Та нє братушки, таке чудо тільки на вагу
Їх чехи/поляки ще півроку будуть до ума доводить, на закордонних підприємствах Укроборонпрому.
А на папері цей мотлох з першого дня задекларують сотнею ************* зразків озброєння.
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13.07.2023 22:16 Відповісти
Я не воєнний експерт, але на мою думку 100 БТР краще ніж 0 БТР.
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13.07.2023 22:19 Відповісти
То так, але за купу брухту вони 200 лямів хочуть.
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13.07.2023 22:21 Відповісти
То шо вони хочуть - то предмет торгу.
Один чувак в Німеччині скупив декілька десятків (якшо не сотню) старих Леопардів і запропонував Україні їх купити за всі гроші світу. Був посланий нахєр і зараз є володарем найкоштовнішого звалища металобрухту.
Шоб та шлюха, шо сидить послицею в Болгарії, трохи поворушилася і підтримала цю ініціативу, то може і безкоштовно віддали би або за символічну плату.
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13.07.2023 22:31 Відповісти
А може вона вже "обслужила" весь Парламент Болгарії і це результат її діяльності.
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13.07.2023 22:56 Відповісти
Так хріново обслужила?))
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13.07.2023 23:18 Відповісти
Ну все що змогла... і вже доповіла "Пацикі, я старалась!"
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13.07.2023 23:21 Відповісти
Так обслужила, шо парламент тепер збирається на сессії в вендиспансері?
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14.07.2023 02:11 Відповісти
Не може бути! Вона ж з обслуги самого бубочки! - "чистоту сосни перевірено".
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14.07.2023 02:51 Відповісти
Речь о передаче, а не о продаже. Или я что-то не понял? Откуда инфа про 200 лямов?
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13.07.2023 22:35 Відповісти
Аа, я понял - вы деньги из американского бюджета считаете своими... П..ц...
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13.07.2023 22:38 Відповісти
Де я вважаю гроши з американського бюджету своїми вважаю?? Чи ще один, що в очі довбеться, або читати не вміє??
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13.07.2023 23:17 Відповісти
Цікаво, що коли амери їм (по їх словах) за це пропонували 200 лямів - то вони відмовились нам передавати. А тепер що, зробили технічну інвентаризацію й зрозуміли, що то їм нафіг непотрібно. 40 років...то може воно все погнило вже так, що й магнітом не підняти. Може неналежне утримання було..треба, щоб наші військові дивились, їм ж з цим потім розбиратись. І фахові. А не чотирикратні ухилянти і їх посіпаки.
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13.07.2023 22:20 Відповісти
Забирайте пока дают, то на запчасти пустят и не понятно где это окажется. Хоть макетами можно использовать
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13.07.2023 22:20 Відповісти
Може згодитися хіба що в якості приманки для ворожої авіації або артилерії. В якості лакмусового папірця для тестування жадібності болгарських депутатів вони вже були успішно використані.
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13.07.2023 22:21 Відповісти
Якщо техніка на ходу - згодиться. Якщо мотлох - то в сад...
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13.07.2023 22:26 Відповісти
Даже. якщо не всі на ходу, то що? Одні колеса чого вартують! А це дефіцит.
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14.07.2023 15:25 Відповісти
есть и модернизированные
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13.07.2023 22:37 Відповісти
Після бредлі то могильник для солдат,але для зачистки сіл і містечок піде.
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13.07.2023 22:41 Відповісти
Это что перевооружение такое по стандартам НАТО ?
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13.07.2023 22:54 Відповісти
Ні. Для Болгарії це халявна утилізація військового мотлоху в Україні, а нам краще ніж нічого.
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13.07.2023 23:00 Відповісти
І де вас, дебілів лише беруть, заткніть свої понти собі в дупу, надивилися янелоха безпонтового.
Хлопцям простих шин бракує, для авто,
мовчу вже про інші речі, в ново створюваних бригадах, а вони перед БТР - ми мордою крутять, чи вИ це умисно робите?
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13.07.2023 23:00 Відповісти
Бо довбні, а деякі провокатори з ФСБ
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13.07.2023 23:08 Відповісти
Саме час реставрацією антикваріату займатися. Там метал втомився і поржавів, кільця позалягали, пружини не пружинять, магніти розмагнітилися, гума скам'яніла, поролон розсипався. Та й взагалі морально застаріла техніка не піднімає морального духу воїнів.
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13.07.2023 23:18 Відповісти
Гробы на колесах.
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13.07.2023 23:02 Відповісти
Конечно оно лишним не будет но они чего-то почти полтора года думали
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13.07.2023 23:29 Відповісти
Співчуваю технікам. Така солянка від Бредлі та Леопардів до давнього совкового мотлоху
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13.07.2023 23:54 Відповісти
Чого так слабо? Передали б ще радянські кирзові чоботи та портянки для них. А потім будуть на весь світ кричати, що із парою у дупі допомагають Україні і прибіжать за компенсацією до старого пердуна.
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14.07.2023 01:12 Відповісти
Решать боевые задачи на них и на этой войне невозможно. Ремонт, запчасти и т.п...

Единственное на что они годны - это эвакуация раненных и то не с передовой, а в глубоком тылу.
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14.07.2023 06:42 Відповісти
не помешают, вреда не будет.
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14.07.2023 06:44 Відповісти
ключовою буде ціна цієї старої техніки, по-любому на броні безпечніше чим доставляти бійців звичайними цивільними джипами
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14.07.2023 08:25 Відповісти
Яка-ніяка, а все таки броня на колесах і кпвт теж хороша річ.Для піхоти ВСУ ця передача зайвою не стане.
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14.07.2023 10:05 Відповісти
так подобаються висери диваних експертів! Сидять на дивані і патякають "які ****** бтр..."
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14.07.2023 11:07 Відповісти
Как подвижные или неподвижные огневые точки ПВО для борьбы с шахедами
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14.07.2023 13:52 Відповісти
"близько 100 БТР в основному зі складів МВС, які вироблялися у 60-х та 70-х роках та були зараховані до внутрішніх військ у 1980-х.
...ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними."
Умови зберігання ще радянської 30-річної техніки у Болгарії напівсовкові. Тож з тої сотні не факт що півсотні хоча б з місяць зможуть проїздити по українських полях і бездоріжжю...
Механіки, замість займатися ремонтом пошкодженої ******** техніки пошкодженої у боях, будуть розпилювати свій час на реабілітацію ледве живого металобрухту 30-40-річної давнини.
А найгіршим є те, що у якихось звітах НАТО і Европейських країн буде значитися що Україні надано додатково "аж 100 БТР", навіть якщо з цих 100 вже через місяць 50% не зможуть рухатися із-за поломок.
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14.07.2023 15:23 Відповісти
Для порівняння: 200 млн. доларів (які хоче отримати Болгарія від США за передачу Україні цих старезних БТР) рівняється 1330 цілям по окупантах котрих з ювелірною точністю можуть деактивувати ракети Хаймарс (вартість пуску однієї ракети - 150 тисяч доларів.)
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14.07.2023 15:43 Відповісти
 
 