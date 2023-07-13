У парламенті Болгарії пропонують передати ЗСУ 100 БТР, які 40 років "збирають пил на складах"
У парламенті Болгарії пропонують передати Україні близько 100 бронетранспортерів, які не використовуються в країні та "збирають пил" на складах десятки років.
Про таку ініціативу повідомив депутат від коаліції Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія Івайло Мірчев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він повідомив, що сьогодні, 13 липня, вносить до парламенту пропозицію щодо нової військової допомоги Україні. Йдеться про близько 100 БТР в основному зі складів МВС, які вироблялися у 60-х та 70-х роках та були зараховані до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.
За його словами, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними.
"Понад 40 років збирають пил на складах і несуть лише витрати на їхню охорону та утримання", – зазначив Мірчев.
За словами депутата, надаючи Україні ці БТР, Болгарія могла б розраховувати на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.
Він заявив, що наприкінці 2022 року США пропонували Болгарії американські системи протиповітряної оборони на $200 млн за постачання старої радянської зброї Україні. Проте, як стверджує Мірчев, уряд президента Румена Радєва не скористався цією можливістю.
Депутат заявив, що робота над ідеєю про передачу цієї техніки велася близько місяця з прем'єр-міністром Миколою Денковим, міністрами внутрішніх справ та оборони, головою комісії з оборони у парламенті Болгарії Христо Гаджевим.
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знайомий хлопець комвзвода просить допомогти із придбаннм нових пікапів, бо старі вже зовсім в хлам
то таки броня старих БТР для доставки БК та евакуаціїї мабуть краще б.у. голого пікапа
Нехай застарiли машини, але можна покращити - при бажаннi. I заощадити
Также продолжается ремонт трассы от него до границы с Запорожской областью протяженностью 67 км (выполнен на 77%), сообщает госкомпания «Автодор»
Головне щоб була «на ходу» та зізброєю.
БТРметалевих трун, які 40 років "збирають пил на складах"
Розукомплектований БТР60 за ціною нового Страйкера
Та нє братушки, таке чудо тільки на вагу
Їх чехи/поляки ще півроку будуть до ума доводить, на закордонних підприємствах Укроборонпрому.
А на папері цей мотлох з першого дня задекларують сотнею ************* зразків озброєння.
Один чувак в Німеччині скупив декілька десятків (якшо не сотню) старих Леопардів і запропонував Україні їх купити за всі гроші світу. Був посланий нахєр і зараз є володарем найкоштовнішого звалища металобрухту.
Шоб та шлюха, шо сидить послицею в Болгарії, трохи поворушилася і підтримала цю ініціативу, то може і безкоштовно віддали би або за символічну плату.
Хлопцям простих шин бракує, для авто,
мовчу вже про інші речі, в ново створюваних бригадах, а вони перед БТР - ми мордою крутять, чи вИ це умисно робите?
Единственное на что они годны - это эвакуация раненных и то не с передовой, а в глубоком тылу.
...ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними."
Умови зберігання ще радянської 30-річної техніки у Болгарії напівсовкові. Тож з тої сотні не факт що півсотні хоча б з місяць зможуть проїздити по українських полях і бездоріжжю...
Механіки, замість займатися ремонтом пошкодженої ******** техніки пошкодженої у боях, будуть розпилювати свій час на реабілітацію ледве живого металобрухту 30-40-річної давнини.
А найгіршим є те, що у якихось звітах НАТО і Европейських країн буде значитися що Україні надано додатково "аж 100 БТР", навіть якщо з цих 100 вже через місяць 50% не зможуть рухатися із-за поломок.