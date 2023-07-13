Іран навчився копіювати японські комплектуючі для своїх "шахедів", - The Wall Street Journal
За даними The Wall Street Journal, Іран навчився самостійно виготовляти деякі складні компоненти для виробництва дронів-камікадзе, тому ефект від західних санкцій буде слабшим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відзначається, що Іран все ще отримує більшу частину деталей для своїх дронів від американських, європейських і японських компаній, але поступово іранці переходять на власні комплектуючі.
"Іран більше покладається на вітчизняні компанії у виробництві деталей для своїх безпілотних літальних апаратів, через що США і їхнім союзникам стає все важче зірвати його за допомогою санкцій", - йдеться в звіті дослідницької групи Conflict Armament Research.
Так, у збитих над Україною безпілотниках були знайдені деталі, виготовлені невеликою приватною іранською компанією з виробництва електроніки Sarmad Electronics Sepahan. Досі ця компанія не потрапляла під західні санкції.
"Оскільки санкції обмежують іноземні поставки, вони, безумовно, відчувають необхідність виробляти якомога більше всередині країни", — сказав Деміен Сплітерс, заступник директора з операцій Conflict Armament, який вивчав дрони.
Раніше США і європейські країни вже ввели санкції проти десятків компаній і приватних осіб, імовірно пов'язаних з іранською індустрією безпілотників. Але ці зусилля досі мали обмежений вплив. Багато частин безпілотників, таких як мікрочіпи, об'єктиви камер, двигуни та системи GPS, широко доступні на комерційному ринку, що ускладнює перекриття поставок Ірану для США та їх союзників.
Тепер же проблема посилилася. В іранських безпілотниках, збитих в Україні, знайшли дві деталі, які виявилися іранськими копіями японських деталей, які раніше Іран змушений був імпортувати. Перехід Ірану на самостійне виробництво цих деталей експерти пов'язують з активними спробами Японії припинити поставки своєї електроніки в Іран.
У той же час експерти відзначають, що поки іранські компанії можуть копіювати тільки найпростіші з використовуваних в безпілотниках деталей. Для отримання більш складних компонентів Іран як і раніше змушений покладатися на американські, азіатські та європейські компанії.
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Не можуть , або скоріш не хочуть.
Тим більше що проти України ніякі санкції не приймались.
Кацапоїд як так проходить виробництво ельбрусів ?
"Кацапи, на відміну від розумних іранців, можуть робити абсолютно все, що міг Інтел на початку 2000-х."
https://spectrum.ieee.org/tanzanias-homegrown-drone-industry-takes-off-on-bamboo-wings
Слабшим, ***!
Хочу бачити для порівняння сильний ефект від західних санкцій!
Невже не залишилось відповідних фахівців, які її спроєктують? І замовити 95% комплектуючих на Заході. І таким же чином ракети - проект наш, запчастини західні.
В цьому абзаці прекрасно просто усе....
Світ пздць божевільний.
питання що нам заважає зробити аналог мопедів маючи купу майже цілих дронів, та величезну кількість спеців яким просто потрібно дати завдання і гроші.
питання звісно риторичне.
*******будувати дороги. Для нас це проблема." (якийсь нєлох)
З гівна і палок, не маючи своїх академій наук, а навчаючи своїх студентів у нас європі та США, зібрали дрон дешевий і реально аналоговнєтний. Нам потрібно вчитись у них, адже кацапи нікуди не щезнуть і через деякий час, знову попруть до нас з новоотсосією.
Кацапи знищили половину трансформаторних будок великої потужності, тільки диво(наші ПВО) не дало їм добити енергетику до кінця. Зараз помаленьку йде відновлення за рахунок партнерів, але думаю під зиму кацапи знову будуть бити по підстанціях.
Або брехня, або у загальнодоступному просторі немає всієї інформації...
В обох випадках - санкції не спрацювали....
Я більш ніж впевнений - не без білих людей, за достойну оплату праці вони все зроблять.
необхідних компонентів. Іран веде себе дуже не розсудливо. Хай не ображається.
MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF
ALUMINIUM -SILICON ALLOY
Alireza Darvishi1*, Ali Maleki1, Mehdi Mazar Atabaki2, Mohammad Zargami3
1 Graduate School of Science & Engineering, Yazd University, Iran
2Department of Mechanical Engineering, Malaysia Institute of Technology
3Supplying Automotives Part Company (SAPCO),Tehran, Ira