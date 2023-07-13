Іран навчився копіювати японські комплектуючі для своїх "шахедів", - The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, Іран навчився самостійно виготовляти деякі складні компоненти для виробництва дронів-камікадзе, тому ефект від західних санкцій буде слабшим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відзначається, що Іран все ще отримує більшу частину деталей для своїх дронів від американських, європейських і японських компаній, але поступово іранці переходять на власні комплектуючі.

"Іран більше покладається на вітчизняні компанії у виробництві деталей для своїх безпілотних літальних апаратів, через що США і їхнім союзникам стає все важче зірвати його за допомогою санкцій", - йдеться в звіті дослідницької групи Conflict Armament Research.

Так, у збитих над Україною безпілотниках були знайдені деталі, виготовлені невеликою приватною іранською компанією з виробництва електроніки Sarmad Electronics Sepahan. Досі ця компанія не потрапляла під західні санкції.

"Оскільки санкції обмежують іноземні поставки, вони, безумовно, відчувають необхідність виробляти якомога більше всередині країни", — сказав Деміен Сплітерс, заступник директора з операцій Conflict Armament, який вивчав дрони.

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Раніше США і європейські країни вже ввели санкції проти десятків компаній і приватних осіб, імовірно пов'язаних з іранською індустрією безпілотників. Але ці зусилля досі мали обмежений вплив. Багато частин безпілотників, таких як мікрочіпи, об'єктиви камер, двигуни та системи GPS, широко доступні на комерційному ринку, що ускладнює перекриття поставок Ірану для США та їх союзників.

Тепер же проблема посилилася. В іранських безпілотниках, збитих в Україні, знайшли дві деталі, які виявилися іранськими копіями японських деталей, які раніше Іран змушений був імпортувати. Перехід Ірану на самостійне виробництво цих деталей експерти пов'язують з активними спробами Японії припинити поставки своєї електроніки в Іран.

У той же час експерти відзначають, що поки іранські компанії можуть копіювати тільки найпростіші з використовуваних в безпілотниках деталей. Для отримання більш складних компонентів Іран як і раніше змушений покладатися на американські, азіатські та європейські компанії.

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