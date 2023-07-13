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Іран навчився копіювати японські комплектуючі для своїх "шахедів", - The Wall Street Journal

шахед

За даними The Wall Street Journal, Іран навчився самостійно виготовляти деякі складні компоненти для виробництва дронів-камікадзе, тому ефект від західних санкцій буде слабшим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відзначається, що Іран все ще отримує більшу частину деталей для своїх дронів від американських, європейських і японських компаній, але поступово іранці переходять на власні комплектуючі.

"Іран більше покладається на вітчизняні компанії у виробництві деталей для своїх безпілотних літальних апаратів, через що США і їхнім союзникам стає все важче зірвати його за допомогою санкцій", - йдеться в звіті дослідницької групи Conflict Armament Research.

Так, у збитих над Україною безпілотниках були знайдені деталі, виготовлені невеликою приватною іранською компанією з виробництва електроніки Sarmad Electronics Sepahan. Досі ця компанія не потрапляла під західні санкції.

"Оскільки санкції обмежують іноземні поставки, вони, безумовно, відчувають необхідність виробляти якомога більше всередині країни", — сказав Деміен Сплітерс, заступник директора з операцій Conflict Armament, який вивчав дрони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В іранських "шахедах" знайшли обладнання 14 компаній із США, Японії, Канади та Швейцарії

Раніше США і європейські країни вже ввели санкції проти десятків компаній і приватних осіб, імовірно пов'язаних з іранською індустрією безпілотників. Але ці зусилля досі мали обмежений вплив. Багато частин безпілотників, таких як мікрочіпи, об'єктиви камер, двигуни та системи GPS, широко доступні на комерційному ринку, що ускладнює перекриття поставок Ірану для США та їх союзників.

Тепер же проблема посилилася. В іранських безпілотниках, збитих в Україні, знайшли дві деталі, які виявилися іранськими копіями японських деталей, які раніше Іран змушений був імпортувати. Перехід Ірану на самостійне виробництво цих деталей експерти пов'язують з активними спробами Японії припинити поставки своєї електроніки в Іран.

У той же час експерти відзначають, що поки іранські компанії можуть копіювати тільки найпростіші з використовуваних в безпілотниках деталей. Для отримання більш складних компонентів Іран як і раніше змушений покладатися на американські, азіатські та європейські компанії.

Читайте: Росія може отримати від Ірану не тільки БПЛА Shahed, а й Mohajer-6, - Ігнат

Автор: 

безпілотник (4430) Іран (2296) санкції (12261)


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Топ коментарі
+18
хаха а ми не можемо збірати такі шахеди маючи вільний доступ до любих комплектуючих які захід нам готовий надати безкоштовно . чому так ? мабудь нена часі
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13.07.2023 22:11 Відповісти
+14
Навіть Іран навчився. А от українці чомусь не можуть.
Не можуть , або скоріш не хочуть.
Тим більше що проти України ніякі санкції не приймались.
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13.07.2023 22:24 Відповісти
+10
Даже у аятол мозга больше чем у зепитеков.
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13.07.2023 22:11 Відповісти
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какие талантливые эти персы, не то что кацапы криворукие...
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13.07.2023 22:09 Відповісти
Навіть Іран навчився. А от українці чомусь не можуть.
Не можуть , або скоріш не хочуть.
Тим більше що проти України ніякі санкції не приймались.
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13.07.2023 22:24 Відповісти
можуть-"ОП" НАКЛАВ ВЕТО
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13.07.2023 22:36 Відповісти
Іран как чпокав віслюків, так і чпокає. Українці теж роблять дрони-камікадзе, але проблема не в тому що не може хтось самі дрони - проблема у відсутності такої кількості виробничих ліній, як у Китая, який насправді ці дрони виробляє разом із шильдиками "зроблено в Ірані".
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13.07.2023 23:42 Відповісти
вот именно - все с Китая, а уж собрать - дело нехитрое, но и тут ********* отмыли во время войны. а своего - нет (и вряд ли будет, потому как наука, образование и т.п. в большинстве похерены), хотя те же немцы баллистику во второй мировой тупо на механике склепали.
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14.07.2023 00:46 Відповісти
МОЛОДЦІ кацапи, тільки зараз не початок 2000 і Інтел вже на іншій планеті, в той час як кацапи тільки починають освоювати 90нм техпроцех.
Кацапоїд як так проходить виробництво ельбрусів ?
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13.07.2023 22:43 Відповісти
Кацап що там по ельбрусах ? і чому це така патужна і багата держава купляє у тупих іранців мопеди
"Кацапи, на відміну від розумних іранців, можуть робити абсолютно все, що міг Інтел на початку 2000-х."
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14.07.2023 00:31 Відповісти
Персам и кацапам эти шильдики "Sarmad Electronics Sepahan" на китайском заводе делают, вместе с остальным набором конструктора. Те просто собирают по инструкции, как в Икее.
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13.07.2023 23:38 Відповісти
Приіхали -- буде сам клепати .
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13.07.2023 22:09 Відповісти
Запах бавовни. І щоб без образ.
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13.07.2023 22:10 Відповісти
Іран є падлючою сатрапією яка вже 40 років під санкціями. Але іранські нафтодолари не пахнуть для світових демократій.
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13.07.2023 22:10 Відповісти
Індія і Пакистан -це такі собі демократії...
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13.07.2023 22:15 Відповісти
В цьому і є дилема: і іранська нафта потрібна, і санкції потрібні. І владу не вдається змінити в країні, бо релігійні фанатикі.
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25.10.2023 16:46 Відповісти
хаха а ми не можемо збірати такі шахеди маючи вільний доступ до любих комплектуючих які захід нам готовий надати безкоштовно . чому так ? мабудь нена часі
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13.07.2023 22:11 Відповісти
В цьому і є хахаха,бо пишуть усе що хочуть. А чи правда,то таке. Я читала про популярно на сьогодні бригаду. Такі коменти, рівнозначні цій темі
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13.07.2023 22:23 Відповісти
В ті ''наші шахеди'' різникофф немає куди яйка по 17 втулити.
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13.07.2023 22:24 Відповісти
«На суахили мы называем это «дрон мианзи», что в переводе с суахили означает бамбук», - говорит Нтиха. «Мы построили его два дня назад, за два часа. С элементами управления, двигателями, приемником, системой питания, GPS, деталями, напечатанными на 3D-принтере, это около 150 долларов США. А бамбук есть бесплатно».



https://spectrum.ieee.org/tanzanias-homegrown-drone-industry-takes-off-on-bamboo-wings
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13.07.2023 22:31 Відповісти
Скільки дронів було виготовлено з 2014 року? Чи в нас відлік починається від пришестя?
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14.07.2023 02:07 Відповісти
Україна не виробляє звичайні патрони в асортименті, тому що заводу немає, а ви питаєте про масове виробництво беспілотників. Переважна більшість купується волонтерами на зібрані кошти за кордоном.
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14.07.2023 07:06 Відповісти
сборка беспілотника це не виробництво патронів яке потребує складного технологічногог процессу. привезіть детелі і хлопці в любому авіамодельному гуртку зуміють йх скрутити до купи.
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14.07.2023 08:25 Відповісти
Ось скажіть а на нас накладені санкції що ми не можемо купувати складне обладнання,станки чпу? ось кацапи під санкціями і завозять їх для збільшення виробництва..
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03.10.2023 00:58 Відповісти
ефект від західних санкцій буде слабшим

Слабшим, ***!
Хочу бачити для порівняння сильний ефект від західних санкцій!
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13.07.2023 22:11 Відповісти
Чому ц нас не зроблять таку ж аналогічну - дешеву і масову зброю??
Невже не залишилось відповідних фахівців, які її спроєктують? І замовити 95% комплектуючих на Заході. І таким же чином ракети - проект наш, запчастини західні.
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13.07.2023 22:11 Відповісти
Чому?Тому що все залежить від влади,масове виробництво такої продукції неможливо налагодити на волонтерських засадах.Але уряд зайнятий іншими справами всі знають якими) навіщо витрачати час на це коли можна займатися зароблянням на відкатах, а зброю та дрони просити на Заході та у волонтерів які по копійчині на них збирають.
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13.07.2023 22:33 Відповісти
Даже у аятол мозга больше чем у зепитеков.
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13.07.2023 22:11 Відповісти
"Відзначається, що Іран все ще отримує більшу частину деталей для своїх дронів від американських, європейських і японських компаній, але поступово іранці переходять на власні комплектуючі."

В цьому абзаці прекрасно просто усе....
Світ пздць божевільний.
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13.07.2023 22:13 Відповісти
вони з компонентів які можна купити на ***** ліплять дрони які роблять багато біди і які неможливо посадити РЕБами, що сказати полотецеголові молодці, не дарма навчались у нас та європах...
питання що нам заважає зробити аналог мопедів маючи купу майже цілих дронів, та величезну кількість спеців яким просто потрібно дати завдання і гроші.
питання звісно риторичне.
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13.07.2023 22:17 Відповісти
"Ми, звісно, могли б збільшити фінансування розробок дронів в 2-3 рази, але тоді, наприклад, ми не зможемо ******* будувати дороги. Для нас це проблема." (якийсь нєлох)
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13.07.2023 22:29 Відповісти
Іранці мали ціль, знищити Ізраїль та інших своїх релігійних ворогів, вони її досягли, не зважаючи на потуги авіації цахалу будують балістичні ракети та дрони якими без жартів можуть знищити світову економіку якщо влуплять по основним країнам експортерам нафти в заливі.
З гівна і палок, не маючи своїх академій наук, а навчаючи своїх студентів у нас європі та США, зібрали дрон дешевий і реально аналоговнєтний. Нам потрібно вчитись у них, адже кацапи нікуди не щезнуть і через деякий час, знову попруть до нас з новоотсосією.
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13.07.2023 22:38 Відповісти
Ви трохи перебільшуєте. У рашки набагато потужніший ракетний потенціал ніж у цих віслюколюбів і вона не те що світову економіку - навіть нерухомі трансформаторні будки не змогла знищити.
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13.07.2023 23:51 Відповісти
я перебільшую ? Іранці саудитам рознесли в пух і прах нафтопереробний завод фанерними дронами декілька років тому, і ніякі петріоти не допомогли.
Кацапи знищили половину трансформаторних будок великої потужності, тільки диво(наші ПВО) не дало їм добити енергетику до кінця. Зараз помаленьку йде відновлення за рахунок партнерів, але думаю під зиму кацапи знову будуть бити по підстанціях.
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14.07.2023 00:03 Відповісти
Тому що у нас при владі люди які вміють працювати лише ротом і торгувати обличчям.
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13.07.2023 22:36 Відповісти
еще широкими карманами....
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14.07.2023 11:17 Відповісти
А, що за весь період війни навчились робити зелені? Що, заважає нам зробити такі самі дрони?
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13.07.2023 22:13 Відповісти
Заважаю те, що Боневтік ніколи не призначить на керівні посади людей розумніших за себе
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13.07.2023 22:16 Відповісти
Як що-крааастии!
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13.07.2023 22:26 Відповісти
Цікаво: а де Іран взяв обладнання для виготовлення мікросхем за японськими (читай - *********) технологіями? Вялікоскрєпная з великими потугами ледве навчилася робити щось на 90нм (і то, досягнень в цій галузі не чутно років 10, не менше), а тут щось *******?

Або брехня, або у загальнодоступному просторі немає всієї інформації...
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13.07.2023 22:15 Відповісти
у статі ж написано що роблять прості аналоги,а складні все ще купують на заході по сірим схемам.
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13.07.2023 22:36 Відповісти
Для відтворення "простих аналогів" потрібне обладнання, що зможе шар за шаром знімати та аналізувати топологію мікросхеми. Або технічна та технологічна документація з її виготовлення.
В обох випадках - санкції не спрацювали....
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13.07.2023 23:01 Відповісти
Не брав Іран ніякого обладнання, замовив у китайців вже готовий продукт.
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13.07.2023 23:52 Відповісти
Ніде не вказано які мікросхеми скопіювали. При техпроцесі в 5-10 нм в процесори для ПК вдається впихнути мільярди транзисторів. Якщо в них мікросхема ма мільйон елементів то можуть відтворити на любому техпроцесі, тепло відведуть а пару годин попрацює. Проблема більше в тому чи це копія чи замінник, якщо копія то виникає питання звідки в них конфіденційна технічна інформація.
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13.07.2023 22:51 Відповісти
Ослойобський Іран під санкціями щось вміє та клепає.
Я більш ніж впевнений - не без білих людей, за достойну оплату праці вони все зроблять.
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13.07.2023 22:25 Відповісти
Они сами белые люди.
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13.07.2023 22:37 Відповісти
Китай продав обладнання та постачає необхідні компоненти, а вони під своєю маркою щось штампують або взагалі, отримують готові вироби, а весь процес виготовлення полягає в нанесенні логотипу та надпису "Зроблено в Ірані".
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13.07.2023 22:38 Відповісти
Шильдики "Зроблено в Ірані" Китай теж постачає, це в його інтересах, щоб там не було жодної згадки про China.
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13.07.2023 23:45 Відповісти
Ми разом з усім прогресивним заходом та й великою Америкою програємо у цій війні вонючому ірану котрий 40 років під санкціями а шахедами завалює усі наші міста і відповісти адекватно не в змозі ні ми самі ні наші партнери. Вже навіть москалі збудували шахедний завод а ми все мавіками із гранатками радієм по одному знищеному орку
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13.07.2023 22:44 Відповісти
Так може до нас?Нам потрібна твоя допомога,але не з дивану.
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13.07.2023 23:23 Відповісти
Гугл перекладач погано переклав.Вчись.
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13.07.2023 23:24 Відповісти
Такая страна сучья этот иран, у них в столице вдоль улиц идут канализационные канавы из которых идет страшная вонь и это ихняя столица... это точно как росия сами поуши в говне зато суются везде куда не надо со своими великими намерениями
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13.07.2023 23:36 Відповісти
Где украинские дроны на 1000 км.
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13.07.2023 23:41 Відповісти
Судя по прилетам в стратегические ядерные бомбардировщики РФ и в Москву, какие-то испытания идут.
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13.07.2023 23:48 Відповісти
Мабуть японці сказали іранцям що вони вже не Амазон.
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14.07.2023 02:08 Відповісти
Щось підказує, що нічого вони не навчились, а просто Росія налагодила канали контрабанди
необхідних компонентів. Іран веде себе дуже не розсудливо. Хай не ображається.
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14.07.2023 03:27 Відповісти
А як же санкції? Роки санкцій...і от повір на слово тепер.
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14.07.2023 06:11 Відповісти
...а что по этому поводу думает ЦАХАЛ ВВС....
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14.07.2023 09:25 Відповісти
THE MUTUAL EFFECT OF IRON AND MANGANESE ON

MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF

ALUMINIUM -SILICON ALLOY

Alireza Darvishi1*, Ali Maleki1, Mehdi Mazar Atabaki2, Mohammad Zargami3

1 Graduate School of Science & Engineering, Yazd University, Iran

2Department of Mechanical Engineering, Malaysia Institute of Technology

3Supplying Automotives Part Company (SAPCO),Tehran, Ira
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14.07.2023 10:01 Відповісти
 
 