УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8793 відвідувача онлайн
Новини НАТО
2 122 13

Угорщина подає сигнал Швеції, що вона, можливо, схвалить заявку Стокгольма на членство в НАТО восени, - Reuters

угорщина

Угорщина дала зрозуміти, що може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО восени. Це станеться тоді ж, коли це збирається зробити Туреччина.

Про це заявив Жолт Немет, голова комітету закордонних справ угорського парламенту, чиї слова наводить Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За словами Немета, угорському парламенту немає потреби рухатися швидше та скликати позачергову сесію, оскільки президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передасть ратифікацію членства Швеції в НАТО до турецького парламенту лише восени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Угорщина не підтримуватиме якогось фінансування всередині ЄС для постачання озброєнь Україні", - Сійярто

Нагадаємо, президент Ердоган погодився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Угорщина (2360) НАТО (6636) Туреччина (3636) членство в НАТО (1757) Швеція (976)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
шкода що США не подають ніяких сигналів мадярії про скасування безвізу з цією недокраїною...
показати весь коментар
13.07.2023 22:22 Відповісти
+9
Потрібно шукати якісь шляхи виходу угорщини з НАТО і , бажано , носаком в спину .
показати весь коментар
13.07.2023 22:29 Відповісти
+5
******* продовжують доказувати всім, що вони ссикливі підлі шавки, які можуть лише нагидити чи то Україні, чи то Швеції, користуючись ситуацією... самим процесом, коли ******* підло комусь гидять, вони дуже пишаються, схоже, що це їхня сакральна ************ "скрєпа" - підло гидити ...
показати весь коментар
13.07.2023 22:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шкода що США не подають ніяких сигналів мадярії про скасування безвізу з цією недокраїною...
показати весь коментар
13.07.2023 22:22 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2023 22:23 Відповісти
Потрібно шукати якісь шляхи виходу угорщини з НАТО і , бажано , носаком в спину .
показати весь коментар
13.07.2023 22:29 Відповісти
Є таке гарне слово-реорганізація. Здається, що це саме оптимальний варіант. Ху із ху ми(та і в НАТО) вже побачили. Лишилось за малим -закінчити війну перемогою України.
показати весь коментар
14.07.2023 05:55 Відповісти
А не простіше *********, такі як орбан і його кагал, підвісити на мотузку за яйця, і чекати що рніше порветься мотузка чи голосові зв'язки. І США і Європа це можуть влаштувати для *******
показати весь коментар
14.07.2023 08:11 Відповісти
******* продовжують доказувати всім, що вони ссикливі підлі шавки, які можуть лише нагидити чи то Україні, чи то Швеції, користуючись ситуацією... самим процесом, коли ******* підло комусь гидять, вони дуже пишаються, схоже, що це їхня сакральна ************ "скрєпа" - підло гидити ...
показати весь коментар
13.07.2023 22:31 Відповісти
Куда ж орбан денется, и на Марсе ведь достанут.
показати весь коментар
13.07.2023 22:35 Відповісти
О таке мале гімно, крутить своїм мурлом!!! Шведи це запам'ятають, так само і ми!!!!
показати весь коментар
13.07.2023 22:51 Відповісти
угорщина возомнила себе пупом землі
показати весь коментар
14.07.2023 00:44 Відповісти
Свого часу НАТО будувало таку собі "лінію Мажино" між сересерією і Європою от і наприймали все, що географічно ніби мало допомогти. Але напевно не читали про Швейка-а там дуже дохідливо про мадярів...
показати весь коментар
14.07.2023 06:09 Відповісти
 
 