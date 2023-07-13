Угорщина подає сигнал Швеції, що вона, можливо, схвалить заявку Стокгольма на членство в НАТО восени, - Reuters

Угорщина дала зрозуміти, що може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО восени. Це станеться тоді ж, коли це збирається зробити Туреччина.

Про це заявив Жолт Немет, голова комітету закордонних справ угорського парламенту, чиї слова наводить Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За словами Немета, угорському парламенту немає потреби рухатися швидше та скликати позачергову сесію, оскільки президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передасть ратифікацію членства Швеції в НАТО до турецького парламенту лише восени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Угорщина не підтримуватиме якогось фінансування всередині ЄС для постачання озброєнь Україні", - Сійярто

Нагадаємо, президент Ердоган погодився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО.