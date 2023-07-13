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Євродепутат Кубілюс про саміт у Вільнюсі: НАТО мало надіслати сигнал Росії, що вона не отримає Україну. Але це не було зроблено

андрюс,кубілюс

Запрошення України стати членом НАТО – це формальна процедура, яка мала б показати Росії, що вона ніколи не зможе захопити Україну.

Про це сказав член Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До саміту виглядало так, що є повне погодження про те, що ми говоримо на саміті - не про реальне членство України в НАТО, оскільки всі, в тому числі президент Зеленський, говорили: ми не можемо очікувати, що Україні миттєво буде надано членство в Альянсі, поки йде війна", - сказав він.

"Питання було щодо запрошення до членства. Формальна процедура. На мою думку, попри той факт, що це формальна процедура, вона має велике політичне значення. І це був би досить чіткий політичний сигнал російським політичним елітам і простим людям", - додав Кубілюс.

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Він порівняв це з далекобійною ракетою проти Росії.

"Росіяни мають чітко побачити розуміння Заходу, що Україна - на боці Заходу, що Росія не може отримати Україну. Якою б в них не була ностальгія по минулому і таке інше. Навіть просто зі стратегічної точки зору треба було надати сигнал Кремлю: послухайте, хлопці, всі ваші недолугі плани щодо війни проти України – це все нонсенс, Україна буде членом НАТО. Але це не було зроблено", - сказав політик.

Він зазначив, що вагалися лише дві країни - Німеччина та Сполучені Штати.

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Водночас Кубілюс висловив сподівання, що на наступному саміті в Вашингтоні "буде добра нагода як для президента Байдена, так і для всієї адміністрації виступити з іншою заявою".

Автор: 

членство в НАТО (1757) Кубілюс Андрюс (59)


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Топ коментарі
+5
Тому що бездіяльність зеленої влади сплутала ''нату'' руки
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13.07.2023 22:30 Відповісти
+5
А причина одна, і всім відома - Зельона влада. І не тільки корупція, розкрадання на закупках до Армії, а і скопище агентів Пуйла у владі. Доповідь їхньої розвідки. Все, про що конфіденційно домовляються, стає відомим у Кремлі.
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13.07.2023 22:36 Відповісти
+4
Допоки на Банковій сидітимуть фсбшні кроти , під дахом найвеличнішого
преЗЕдента світу ,
жодних сигналів ми не дочекаємося в найближчому майбутньому 😠
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13.07.2023 22:39 Відповісти
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******* сигналами!!!

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13.07.2023 22:29 Відповісти
Я оце учора ввечері чогось такого попоїв, що серед ночі послав такого сигнала, аж жінка прокинулася та перелякалася!
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13.07.2023 22:33 Відповісти
Тому що бездіяльність зеленої влади сплутала ''нату'' руки
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13.07.2023 22:30 Відповісти
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13.07.2023 22:36 Відповісти
А причина одна, і всім відома - Зельона влада. І не тільки корупція, розкрадання на закупках до Армії, а і скопище агентів Пуйла у владі. Доповідь їхньої розвідки. Все, про що конфіденційно домовляються, стає відомим у Кремлі.
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13.07.2023 22:36 Відповісти
Допоки на Банковій сидітимуть фсбшні кроти , під дахом найвеличнішого
преЗЕдента світу ,
жодних сигналів ми не дочекаємося в найближчому майбутньому 😠
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13.07.2023 22:39 Відповісти
А чому їх не було ДО кротів?
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14.07.2023 00:16 Відповісти
Сигнали були , тільки ,, мудрий нарід " не чув його 😡
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14.07.2023 01:17 Відповісти
Так, пам"ятаю. Минулому посадовці НАТО обіцяли років через 20 - 25 РОЗГЛЯНУТИ ПИТАННЯ членства України в НАТО. Потужний сигнал. Мудрий нарід якраз його і почув. І, схоже, при "кротах" ми дійсно вступимо до НАТО швидше, ніж при "правильних європейцях".
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14.07.2023 08:05 Відповісти
Я не розумію: хіба запрошення не було? Тільки й було чутно "Україна буде в НАТО після закінчення війни при умові виконання всіх рекомендацій". Чи, на думку дєрьмаківської шобли узеленських, це не запрошення? Може вони хотіли, щоб було "Ми приймемо Україну в НАТО відразу по закінченню війни, а ви крадіть, як крали"?
А ці дешеві істерики від найвеличнішого! Те, що воно не розуміє того, що ситуація, в якій воно опинилося, склалася завдякі його діям (точніше бездіяльності) починаючи з інавгурації - то зрозуміло... І те, що всі дії та заяви цієї шобли, яка намагається узурпувати владу, спрямовані на руйнацію підтримки України країнами "Заходу" - теж зрозуміло...
Не зрозуміло лише одне: на скільки вистачить терпіння в того самого "Заходу" в підримці ЗСУ та народу України попри (або, навіть, всупереч) діям влади України?
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13.07.2023 22:55 Відповісти
Бажання "хлеба и зрелищ" перемогли "потрібно працювати"
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14.07.2023 06:21 Відповісти
 
 