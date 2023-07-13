Євродепутат Кубілюс про саміт у Вільнюсі: НАТО мало надіслати сигнал Росії, що вона не отримає Україну. Але це не було зроблено

Запрошення України стати членом НАТО – це формальна процедура, яка мала б показати Росії, що вона ніколи не зможе захопити Україну.

Про це сказав член Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До саміту виглядало так, що є повне погодження про те, що ми говоримо на саміті - не про реальне членство України в НАТО, оскільки всі, в тому числі президент Зеленський, говорили: ми не можемо очікувати, що Україні миттєво буде надано членство в Альянсі, поки йде війна", - сказав він.

"Питання було щодо запрошення до членства. Формальна процедура. На мою думку, попри той факт, що це формальна процедура, вона має велике політичне значення. І це був би досить чіткий політичний сигнал російським політичним елітам і простим людям", - додав Кубілюс.

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Він порівняв це з далекобійною ракетою проти Росії.

"Росіяни мають чітко побачити розуміння Заходу, що Україна - на боці Заходу, що Росія не може отримати Україну. Якою б в них не була ностальгія по минулому і таке інше. Навіть просто зі стратегічної точки зору треба було надати сигнал Кремлю: послухайте, хлопці, всі ваші недолугі плани щодо війни проти України – це все нонсенс, Україна буде членом НАТО. Але це не було зроблено", - сказав політик.

Він зазначив, що вагалися лише дві країни - Німеччина та Сполучені Штати.

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Водночас Кубілюс висловив сподівання, що на наступному саміті в Вашингтоні "буде добра нагода як для президента Байдена, так і для всієї адміністрації виступити з іншою заявою".