Євродепутат Кубілюс про саміт у Вільнюсі: НАТО мало надіслати сигнал Росії, що вона не отримає Україну. Але це не було зроблено
Запрошення України стати членом НАТО – це формальна процедура, яка мала б показати Росії, що вона ніколи не зможе захопити Україну.
Про це сказав член Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"До саміту виглядало так, що є повне погодження про те, що ми говоримо на саміті - не про реальне членство України в НАТО, оскільки всі, в тому числі президент Зеленський, говорили: ми не можемо очікувати, що Україні миттєво буде надано членство в Альянсі, поки йде війна", - сказав він.
"Питання було щодо запрошення до членства. Формальна процедура. На мою думку, попри той факт, що це формальна процедура, вона має велике політичне значення. І це був би досить чіткий політичний сигнал російським політичним елітам і простим людям", - додав Кубілюс.
Він порівняв це з далекобійною ракетою проти Росії.
"Росіяни мають чітко побачити розуміння Заходу, що Україна - на боці Заходу, що Росія не може отримати Україну. Якою б в них не була ностальгія по минулому і таке інше. Навіть просто зі стратегічної точки зору треба було надати сигнал Кремлю: послухайте, хлопці, всі ваші недолугі плани щодо війни проти України – це все нонсенс, Україна буде членом НАТО. Але це не було зроблено", - сказав політик.
Він зазначив, що вагалися лише дві країни - Німеччина та Сполучені Штати.
Водночас Кубілюс висловив сподівання, що на наступному саміті в Вашингтоні "буде добра нагода як для президента Байдена, так і для всієї адміністрації виступити з іншою заявою".
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преЗЕдента світу ,
жодних сигналів ми не дочекаємося в найближчому майбутньому 😠
А ці дешеві істерики від найвеличнішого! Те, що воно не розуміє того, що ситуація, в якій воно опинилося, склалася завдякі його діям (точніше бездіяльності) починаючи з інавгурації - то зрозуміло... І те, що всі дії та заяви цієї шобли, яка намагається узурпувати владу, спрямовані на руйнацію підтримки України країнами "Заходу" - теж зрозуміло...
Не зрозуміло лише одне: на скільки вистачить терпіння в того самого "Заходу" в підримці ЗСУ та народу України попри (або, навіть, всупереч) діям влади України?