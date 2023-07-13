У Франції схвалили рекордний оборонний бюджет у 413 млрд євро, який включає допомогу Україні
Парламент Франції в четвер, 13 липня, схвалив збільшення військових витрат, що було спричинене війною Росії в Україні та швидким зростанням глобальних загроз.
Новий оборонний бюджет Франції на 2024 - 2030 роки становитиме 413 млрд євро, що більш як на третину перевищує попередній план військових видатків у 295 млрд євро на 2019 - 2025 роки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Виділені гроші дозволять армії модернізувати ядерний арсенал Франції, збільшити витрати на розвідку та розробити більше зброї з дистанційним керуванням.
Ухвалений документ також передбачає подвоєння кількості військових резервістів і посилення кіберзахисту, а також збільшення потужностей з виробництва зброї як для допомоги Україні, так і для належного забезпечення французької армії.
Законопроєкт був остаточно схвалений Національною асамблеєю: нижньою палатою - у середу 244 голосами проти 37, і Сенатом - у четвер 313 голосами проти 17.
За словами президента Франції Емманюеля Макрона, великий оборонний бюджет необхідний для забезпечення "нашої свободи, нашої безпеки, нашого процвітання, нашого місця у світі".
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Украина уже давно себя всего этого лишила и остались только наземные силы.
тупо, в ****
сша 850, франція 400, німці 500. тоді все нато має оборонний бюджет не меньше 4 трільйона
Україна, яка захищає їх усіх, яка випробовує та удосконалює їх зброю
нищить їх противника і загрозу всьому світу отримала від них за півтора року 10%
від їхнього оборонного бюджету
і це не просто надали як лендліз а більшу частину позичили під %%%%%
і ми ці кошти будемо повертати...
і заберуть їх землями, якимись умовами, підприємствами.
оце срака
велика, чорна, жирна срака....
і ми в цій сраці, а вони в шоколаді
все по чесному, *****
а скільки б дали польщі, словакії та румунам, як би ***** стояло в львівські волинські, франківські, чернівецькі та вінницькі обл???
а як афгану, більше трільйьно, гарантовано і без нарад, без вагань
Для них загроза не тільки кацапія, а ще і Китай.
оце срака
велика, чорна, жирна срака"...
Ти з кимось переплутав цивілізований світ.
Велика, чорна, жирна срака тут панує 30 років, і якщо в нас щось і заберуть та викинуть на смітник, то це її - срану олігархічну мафію, що довела нас до цього.
Наполеон ним задоволений.
Він знав, що робити з Росією.