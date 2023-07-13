У Франції схвалили рекордний оборонний бюджет у 413 млрд євро, який включає допомогу Україні

Парламент Франції в четвер, 13 липня, схвалив збільшення військових витрат, що було спричинене війною Росії в Україні та швидким зростанням глобальних загроз.

Новий оборонний бюджет Франції на 2024 - 2030 роки становитиме 413 млрд євро, що більш як на третину перевищує попередній план військових видатків у 295 млрд євро на 2019 - 2025 роки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Виділені гроші дозволять армії модернізувати ядерний арсенал Франції, збільшити витрати на розвідку та розробити більше зброї з дистанційним керуванням.

Ухвалений документ також передбачає подвоєння кількості військових резервістів і посилення кіберзахисту, а також збільшення потужностей з виробництва зброї як для допомоги Україні, так і для належного забезпечення французької армії.

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Законопроєкт був остаточно схвалений Національною асамблеєю: нижньою палатою - у середу 244 голосами проти 37, і Сенатом - у четвер 313 голосами проти 17.

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, великий оборонний бюджет необхідний для забезпечення "нашої свободи, нашої безпеки, нашого процвітання, нашого місця у світі".