УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9019 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
3 423 26

У Франції схвалили рекордний оборонний бюджет у 413 млрд євро, який включає допомогу Україні

париж,франція

Парламент Франції в четвер, 13 липня, схвалив збільшення військових витрат, що було спричинене війною Росії в Україні та швидким зростанням глобальних загроз.

Новий оборонний бюджет Франції на 2024 - 2030 роки становитиме 413 млрд євро, що більш як на третину перевищує попередній план військових видатків у 295 млрд євро на 2019 - 2025 роки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Виділені гроші дозволять армії модернізувати ядерний арсенал Франції, збільшити витрати на розвідку та розробити більше зброї з дистанційним керуванням.

Ухвалений документ також передбачає подвоєння кількості військових резервістів і посилення кіберзахисту, а також збільшення потужностей з виробництва зброї як для допомоги Україні, так і для належного забезпечення французької армії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Франції додаткове інженерне обладнання для розмінування, - Зеленський

Законопроєкт був остаточно схвалений Національною асамблеєю: нижньою палатою - у середу 244 голосами проти 37, і Сенатом - у четвер 313 голосами проти 17.

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, великий оборонний бюджет необхідний для забезпечення "нашої свободи, нашої безпеки, нашого процвітання, нашого місця у світі".

Автор: 

допомога (8484) Франція (3120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Діждемося, що Макрон "випадково" ядерних ракет великої дальності підкине, а заокеанські будуть і далі про "недопустимість ескалації" чи про "не ідеальні умови для ф16 говорити.
показати весь коментар
13.07.2023 23:09 Відповісти
+3
Це метафора. Європейці зараз дають більше зброї чим американці, які настільки дурні виправдання своїй бездіяльності ліплять, що з них навіть останні ідіоти сміятися скоро почнуть
показати весь коментар
13.07.2023 23:16 Відповісти
+3
Ніхто про повернення не казав нічого. Не маніпулюйте.
показати весь коментар
13.07.2023 23:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Діждемося, що Макрон "випадково" ядерних ракет великої дальності підкине, а заокеанські будуть і далі про "недопустимість ескалації" чи про "не ідеальні умови для ф16 говорити.
показати весь коментар
13.07.2023 23:09 Відповісти
Ви серйозно?Випадково передасть??Ну-ну .Марафону передивились.....Господи не вчить життя людей.
показати весь коментар
13.07.2023 23:14 Відповісти
Це метафора. Європейці зараз дають більше зброї чим американці, які настільки дурні виправдання своїй бездіяльності ліплять, що з них навіть останні ідіоти сміятися скоро почнуть
показати весь коментар
13.07.2023 23:16 Відповісти
Але краще було б все ж тратити ті гроші на зброю.
показати весь коментар
13.07.2023 23:20 Відповісти
Краще б ви не витрачали гроші на транспорт, а ходили пішки, а зекономлені гроші витратили б на їжу. Це те саме.
показати весь коментар
13.07.2023 23:27 Відповісти
Зброю якби не знадобилася можна було б дорого продавати, налагодивши її виробництво..
показати весь коментар
13.07.2023 23:31 Відповісти
Це не те саме.
показати весь коментар
13.07.2023 23:49 Відповісти
Ви смієтесь, а вони певно це на повному серьйозі сприймають.
показати весь коментар
13.07.2023 23:25 Відповісти
З вашої логіки, ми давно програли
показати весь коментар
13.07.2023 23:33 Відповісти
Без помощи на десятки миллиардов - да, ещё прошлым летом проиграли.
показати весь коментар
13.07.2023 23:41 Відповісти
Так. Але мова про військові бюджети. Починайте порівнювати військовий бюджет кацапії і України за останні 10рокі + допомога.
показати весь коментар
13.07.2023 23:50 Відповісти
Они за свои 65 или около того миллиардов в год обслуживают не только сухопутную армию, но и несколько флотов, СЯС, новые ракеты, 1000 или около того самолётов, масштабные учения и тому подобное + огромная коррупция.
Украина уже давно себя всего этого лишила и остались только наземные силы.
показати весь коментар
14.07.2023 00:14 Відповісти
Ну корупції ми себе лишати не збираємось. Поки що авпаки.
показати весь коментар
14.07.2023 08:35 Відповісти
я дивлюсь на цифри
тупо, в ****
сша 850, франція 400, німці 500. тоді все нато має оборонний бюджет не меньше 4 трільйона
Україна, яка захищає їх усіх, яка випробовує та удосконалює їх зброю
нищить їх противника і загрозу всьому світу отримала від них за півтора року 10%
від їхнього оборонного бюджету
і це не просто надали як лендліз а більшу частину позичили під %%%%%
і ми ці кошти будемо повертати...
і заберуть їх землями, якимись умовами, підприємствами.
оце срака
велика, чорна, жирна срака....
і ми в цій сраці, а вони в шоколаді
все по чесному, *****
а скільки б дали польщі, словакії та румунам, як би ***** стояло в львівські волинські, франківські, чернівецькі та вінницькі обл???
а як афгану, більше трільйьно, гарантовано і без нарад, без вагань

показати весь коментар
13.07.2023 23:33 Відповісти
Не 4трлн. бо наприклад США 850 за рік, але Франція «400» за 6 років.
показати весь коментар
13.07.2023 23:34 Відповісти
Ніхто про повернення не казав нічого. Не маніпулюйте.
показати весь коментар
13.07.2023 23:35 Відповісти
Ми нічого не повинні повертати - зброя надається безоплатно.
показати весь коментар
13.07.2023 23:35 Відповісти
Ми не їх захищаємо, а вони допомагають нам захиститися.
Для них загроза не тільки кацапія, а ще і Китай.
показати весь коментар
13.07.2023 23:39 Відповісти
..."заберуть їх землями, якимись умовами, підприємствами.
оце срака
велика, чорна, жирна срака"...

Ти з кимось переплутав цивілізований світ.
Велика, чорна, жирна срака тут панує 30 років, і якщо в нас щось і заберуть та викинуть на смітник, то це її - срану олігархічну мафію, що довела нас до цього.

показати весь коментар
14.07.2023 01:44 Відповісти
рєзніков заскавулів від заздрощів
показати весь коментар
13.07.2023 23:35 Відповісти
***** всегда держал Макрона за лоха, но что то пошло не так.
показати весь коментар
14.07.2023 01:45 Відповісти
Макрон росте на очах.
Наполеон ним задоволений.
Він знав, що робити з Росією.
показати весь коментар
14.07.2023 03:20 Відповісти
Незважаючи на проблеми в середині Франції. Макрону повага.
показати весь коментар
14.07.2023 11:13 Відповісти
 
 