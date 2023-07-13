Рада схвалила закон щодо надання статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни пораненим під час навчань військовим

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій осіб, які визнаються особами з інвалідністю внаслідок війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, а також надання їм соціальних гарантій (№9110).

Законодавчу ініціативу підтримали 258 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Законом визначається статус осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, а саме військовослужбовці, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари.

Передбачено також надання статусу сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України сім’ям таких військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 2041 військовослужбовець оформив статус людини з інвалідністю з початку повномасштабного вторгнення, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА

Документ також передбачає надання соціальних гарантій, права на охорону здоров’я та медичну допомогу для вищезгаданих осіб.

Очікується, що закон створить більш сприятливі умови для забезпечення прав та інтересів захисників та захисниць України, а також членів їх сімей, забезпечивши надання їм статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни або статусу сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.