Польща і Німеччина продовжують переговори про відкриття центру обслуговування танків Leopard з України
У Польщі заявили, що переговори з Німеччиною про відкриття центру обслуговування танків Leopard, які отримала Україна, тривають, і польська сторона зберігає повну готовність прийняти техніку для ремонту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Після переговорів між Польщею та Німеччиною щодо створення сервісного хабу для танків Leopard 2 польська сторона зберігає повну готовність прийняти на озброєння перші танки сімейства Leopard з метою їх удосконалення та відновлення боєздатності", – заявили у державній PGZ.
У польській держкомпанії пояснили, що промисловість Польщі від початку переговорів заявляла про готовність обслуговувати Leopard, поставлені українським Збройним силам, і в цьому плані нічого не змінилося.
"Водночас PGZ під час зустрічей з німецькою стороною неодноразово наголошувала, що ці ремонти будуть можливими лише за умови забезпечення необхідними запчастинами, основними виробниками яких є німецькі компанії", – додали у компанії.
На користь вибору Польщі центром обслуговування також служить досвід польського ОПК з обслуговування та модернізації танків Leopard 2, зазначає PGZ.
Німецькі ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина має намір розірвати переговори про створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard. Причиною відмови від контракту на створення центру ремонту танків у Польщі є "надмірні цінові очікування польського уряду"
Центр мав відкритися наприкінці травня.
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Зважаючи, що танк, тим більше ********, це не тільки броня, а передо всім електроніка, то її ж треба продіагностувати спочатку, щоби не получилось так, що нібито відремонтували, а потім виявиться, що не все у робочому стані!
Я буду говорити і писати так, як вважаю за потрібне.
І навіть якщо я захочу писати Лемківською мовою, то хто може мені це заборонити?
Вони поставили Україну …ом, і думали що зроблять теж з Польщею.
Але Польща показала середній палець німецькому концерну, та сказала про чесну цінову політику.
Що трапилось з цім німецьким концерном в Україні?
Які преференції получили вони від України?
1. Німецький концерн «погодився» створити ремонтний бронетанковий завод.
2. Але, німці заявили, що не будуть вкладать свої гроші в будівництво заваду!
Причини не зрозумілі:
- чи це боязнь втрат майна при бомбардуванні заводу москалями? ( до тест це можливо, та дуже рісковане для України),
- чи звичайна жадність до грошей, бо вони добре розуміють в якому скрутному положенню зараз е Україна.
3. Україна погодилася посторінково німцям завод за власті кошти!
4. Україна погодилася що майно буде належить 51% німцям (?!) та 49% Україні. Тому усе управління буде за німцями.
5. Німці «беруть в аренду» весь цей ремонтний завод з сімволічною оплатою.
6. Технічне та стратегічне управління та планування здійснює Неметчина. Завод буде орвентований не на випуск нових моделей танків, а на ремонт старих юзаних Леопардів 1.
В договорах запропонованих Польщі цей концерн відмовився « гарантувати якість ремонту»…
Але з Польщею цей номер не пройшов. Поляки не дали приватному німецькому концерну обобрати себе
А поляки відмовились їм платити завищену ціну.