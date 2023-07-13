Польща і Німеччина продовжують переговори про відкриття центру обслуговування танків Leopard з України

У Польщі заявили, що переговори з Німеччиною про відкриття центру обслуговування танків Leopard, які отримала Україна, тривають, і польська сторона зберігає повну готовність прийняти техніку для ремонту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Після переговорів між Польщею та Німеччиною щодо створення сервісного хабу для танків Leopard 2 польська сторона зберігає повну готовність прийняти на озброєння перші танки сімейства Leopard з метою їх удосконалення та відновлення боєздатності", – заявили у державній PGZ.

У польській держкомпанії пояснили, що промисловість Польщі від початку переговорів заявляла про готовність обслуговувати Leopard, поставлені українським Збройним силам, і в цьому плані нічого не змінилося.

"Водночас PGZ під час зустрічей з німецькою стороною неодноразово наголошувала, що ці ремонти будуть можливими лише за умови забезпечення необхідними запчастинами, основними виробниками яких є німецькі компанії", – додали у компанії.

На користь вибору Польщі центром обслуговування також служить досвід польського ОПК з обслуговування та модернізації танків Leopard 2, зазначає PGZ.

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Німецькі ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина має намір розірвати переговори про створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard. Причиною відмови від контракту на створення центру ремонту танків у Польщі є "надмірні цінові очікування польського уряду"

Центр мав відкритися наприкінці травня.