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Новини
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Українська тенісистка вперше в історії виграла міксттурнір Вімблдону: Людмила Кіченок перемогла у фіналі

людмила,кіченок,мате,павич

Це друга перемога українців в історії на Грендслемах.

Українка Людмила Кіченок - чемпіонка Вімблдону у міксттурнірі. У фіналі тенісистка з партнером хорватом Мате Павичем завдала поразки бельгійсько-китайському тандему Йорану Флігену та Їфан Сюй, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Спорт.

Кіченок стала останньою українською тенісисткою, що виступила на Вімблдоні. Перед цим за вихід до фіналу в жіночій сітці боролася Еліна Світоліна, яка зазнала поразки від чешки Маркети Вондроушової.

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Для того, щоб потрапити до фіналу Кіченок, яка виступала на турнірі з хорватом Мате Павичем, здолали чотирьох суперників. Зокрема, у півфіналі представники України та Хорватії вибили британський тандем Джонні О'Мари та Олівії Ніколлз.

У фіналі українсько-хорватська пара, що виступала під другим номером посіву, зустрілися проти тандему Фліген-Сюй. Цей матч закривав програму ігрового дня на Вімблдоні та проводився на центральному корті.

У першому сеті Кіченок та Павич взяли всуху гейм на подачі суперників, вийшовши уперед з рахунком 4:3. Здобутої переваги вистачило для того, щоб виграти й сет з результатом 6:4.

Другу партію Кіченок та Павич закінчували на тай-брейку. Жодній з пар тенісистів не вдалося зробити брейк на подачі суперників.

На тай-брейку Кіченок та Павич мали одразу дві можливості, щоб закінчити матч у другому сеті. Однак не змогли ними скористатися - натомість бельгієць та китаянка вирвали перемогу та перевели гру у третю партію.

У вирішальному сеті українсько-хорватський дует зробив брейк за рахунку 4:3. А у останньому геймі реалізував матчпоїнт та переміг. Останній переможний удар завдала саме Кіченок.

Результат поєдинку: Мате Павич (Хорватія)/Людмила Кіченок (Україна) - Йоран Фліген (Бельгія)/Їфан Сюй (Китай) 2:1 (6:4, 6:7, 6:3)

У підсумку, це:

- Перша перемога української тенісистки на турнірі WTA у міксттурнірі. Перед цим вона вигравала лише у парних розрядах - вісім титулів.

- Перша перемога представника України на Вімблдоні.

- Перша перемога української тенісистки на міксттурнірах Грендслемів в історії.

- Другий титул українських тенісистів на рівні Грендслемів. У 2008 році українки Альона та Катерина Бондаренко стали чемпіонками парного розряду на Australian Open, з того часу не було жодного фіналу.

Автор: 

перемога (488) спорт (1637) теніс (124)


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Топ коментарі
+10
Молодчинка. Вітання!
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14.07.2023 00:22 Відповісти
+4
До речі, сестри Бондаренки з Кривого Рогу, а сестри Кіченок з Дніпра. Приєднуюся до поздоровлень Людмили; молодець!
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14.07.2023 00:41 Відповісти
+2
GOOD GIRL
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14.07.2023 00:40 Відповісти
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Молодчинка. Вітання!
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14.07.2023 00:22 Відповісти
GOOD GIRL
показати весь коментар
14.07.2023 00:40 Відповісти
До речі, сестри Бондаренки з Кривого Рогу, а сестри Кіченок з Дніпра. Приєднуюся до поздоровлень Людмили; молодець!
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14.07.2023 00:41 Відповісти
я так розумію вони з Вітолиною роблять турнір!
тому що розумничкі і красавулі!
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14.07.2023 00:43 Відповісти
Слава Україні!
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14.07.2023 00:43 Відповісти
Редактори, а що таке міксттурнір? Від слова мікстура чи все ж таки мікс-турнір, бо змішані пари?
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14.07.2023 01:33 Відповісти
Все правильно написано - новий правопис
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14.07.2023 02:49 Відповісти
тоді вже теніскиня а нє тенісістка.
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14.07.2023 05:40 Відповісти
Мікст - регістр співацького голосу, в якому поєднуються т.з. «головне» та «грудне» звучання.
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15.07.2023 04:08 Відповісти
Все правильно написано: мікст - це змішанний разряд. Мікс то салати та музика.
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14.07.2023 08:40 Відповісти
Мікс то салати...
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14.07.2023 10:50 Відповісти
А Світоліна як завжди обісралася за крок до фіналу. Це і відрізняє висококласну тенісистку від просто хорошої тенісистки.
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14.07.2023 05:55 Відповісти
В парних змаганнях беруть участь значно меньше спортсменів (відбувається на два раунди меньше).
До того ж, не всі ТОП- тенісисти, що беруть участь в одиночних, заявляються і на парні
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14.07.2023 08:18 Відповісти
Це спорт, а не обсиралівка. В попередньому раунді Світоліна перемогла першу ракетку світу. Скажеш, що вона теж обісралась?
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14.07.2023 11:01 Відповісти
Ага. А потім злилася сімдесятій. Щоб обіграти першу ракетку світу зірки можуть зійтися у будь якого тенісиста. Виграти турнір Великого Шолому набагато складніше.
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14.07.2023 12:02 Відповісти
не нагнітай, бо вона щось досягла, а "злилася" не сімдесятій, а №42 WTA...
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15.07.2023 03:57 Відповісти
До чого тут це?
Чоловік Світоліної, Гаель Монфіс, досить відомий у минулому тенісист (доходив до півфіналів відкритого чемпіонату Франції та Вімблдону), народився в Парижі і від народження має громадянство Франції
Можливо, є і друге громадянство (Швейцарії).
Чи ви просто зневажаєте темношкірих?
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14.07.2023 08:24 Відповісти
зате, однозначно, що він не кацап.
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14.07.2023 10:53 Відповісти
Дуже симптоматично, що ти расист і шовініст.
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14.07.2023 11:03 Відповісти
Просто не люблю шлюби нормальних дівчат з мавпами. Тобто для мене зоофілія - це ненормально
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14.07.2023 18:34 Відповісти
ось тому, час від часу, читаю твій нік-нейм як супер гад...
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15.07.2023 03:58 Відповісти
Мені похєр, що у тебе проблеми з очима час від часу.
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15.07.2023 05:19 Відповісти
знав би ти, що я ще й чорний як баклажан, зламав би свій похер об партнера.
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15.07.2023 09:28 Відповісти
 
 