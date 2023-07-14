Українська тенісистка вперше в історії виграла міксттурнір Вімблдону: Людмила Кіченок перемогла у фіналі

Це друга перемога українців в історії на Грендслемах.

Українка Людмила Кіченок - чемпіонка Вімблдону у міксттурнірі. У фіналі тенісистка з партнером хорватом Мате Павичем завдала поразки бельгійсько-китайському тандему Йорану Флігену та Їфан Сюй, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Спорт.

Кіченок стала останньою українською тенісисткою, що виступила на Вімблдоні. Перед цим за вихід до фіналу в жіночій сітці боролася Еліна Світоліна, яка зазнала поразки від чешки Маркети Вондроушової.

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Для того, щоб потрапити до фіналу Кіченок, яка виступала на турнірі з хорватом Мате Павичем, здолали чотирьох суперників. Зокрема, у півфіналі представники України та Хорватії вибили британський тандем Джонні О'Мари та Олівії Ніколлз.

У фіналі українсько-хорватська пара, що виступала під другим номером посіву, зустрілися проти тандему Фліген-Сюй. Цей матч закривав програму ігрового дня на Вімблдоні та проводився на центральному корті.

У першому сеті Кіченок та Павич взяли всуху гейм на подачі суперників, вийшовши уперед з рахунком 4:3. Здобутої переваги вистачило для того, щоб виграти й сет з результатом 6:4.

Другу партію Кіченок та Павич закінчували на тай-брейку. Жодній з пар тенісистів не вдалося зробити брейк на подачі суперників.

На тай-брейку Кіченок та Павич мали одразу дві можливості, щоб закінчити матч у другому сеті. Однак не змогли ними скористатися - натомість бельгієць та китаянка вирвали перемогу та перевели гру у третю партію.

У вирішальному сеті українсько-хорватський дует зробив брейк за рахунку 4:3. А у останньому геймі реалізував матчпоїнт та переміг. Останній переможний удар завдала саме Кіченок.

Результат поєдинку: Мате Павич (Хорватія)/Людмила Кіченок (Україна) - Йоран Фліген (Бельгія)/Їфан Сюй (Китай) 2:1 (6:4, 6:7, 6:3)

У підсумку, це:

- Перша перемога української тенісистки на турнірі WTA у міксттурнірі. Перед цим вона вигравала лише у парних розрядах - вісім титулів.

- Перша перемога представника України на Вімблдоні.

- Перша перемога української тенісистки на міксттурнірах Грендслемів в історії.

- Другий титул українських тенісистів на рівні Грендслемів. У 2008 році українки Альона та Катерина Бондаренко стали чемпіонками парного розряду на Australian Open, з того часу не було жодного фіналу.