Омельченко залишається прокурором САП та процесуальним керівником у справі Князєва, - Антикорупційна прокуратура
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі запевнили, що прокурор Олександр Омельченко залишається процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Але дії Омельченка вивчає керівництво САП, бо вони могли "призвести до недопустимості доказів у цій справі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Скорочення посади керівника першого відділу, яку обіймав Олександр Омельченко, була запланована давно. Документи для реорганізації готувалися задовго до реалізації справи щодо неправомірної вигоди ексголови Верховного Суду.
Зауважимо, була скорочена лише адміністративна посада керівника відділу в САП. Омельченко залишається прокурором САП та процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду і не був відсторонений від жодної справи", - повідомили у САП.
При цьому у САП наголосили, що матеріали справи щодо Князєва наразі вивчаються керівником САП Олександром Клименком "у зв'язку із низкою дій Омельченка", які "могли призвести до недопустимості доказів у цій справі".
У відомстві зазначили, що нададуть суспільству інформацію про ситуацію "щойно буде знято ризики негативного впливу на хід досудового розслідування" у справах, де процесуальним керівником є Омельченко.
Раніше прокурор Омельченко заявив, що його посаду скоротили, а його фактично звільнили. У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора. Він пов’язував скорочення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.
Докладніше читайте в матеріалі Таємниця телефону Князєва і чому вона призвела до війни у САП.
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але ж радіо? Ще й не вказано яке, а більшість входить у медіа-холдинги, не зрозуміло хто ведучий чи запрошений.
якби дописувач написала - «я у тролейбусі почула що Омельченко…» - сенс повідомлення не змінився б.
І снова здрастє! Вивезли телефон до польських експертів. НАБУ пронюхало, що ліва та права рука Гнусавого хочуть "похоронити" телефон, бо може виявитись, що "руки" Гнусавого за долю малую крутили комбінації з трьох пальців в сторону бабушки-повитухи. Законом прямо не заборонено.А вся суть в тому, що в Польщі обовязково залишилась копія експертизи.
Stanislav ************ @proctolog https://twitter.com/proctolog/status/1679673197405323266 4 ч
Проти прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля порушено кримінальне провадження прокурором Спеціальної антикорупційної прокуратури за незаконного виведення з України 10 мільйонів доларів
Конфлікт Воллеса, який заявив , що Україна мало дякувала Великобританії за допомогу, це не просто реакція ображеного генерала, який хотів бути генсеком НАТО, але не став. По формі питання Воллес правий. Просто купка дилетантів, що управляє міністерством закордонних справ України не знають очевидних речей. В стосунках між державами не важливо, що говорить по телевізору той, чи інший політик. Важливі офіційні документи, які правильно оформляти і передавати адресатам МЗС ім. Зеленського\Кулеби так і не навчилось. Жодного (!) офіційного документу, від структур МЗС з подякою уряду і народу Великобританії від України не існує. Це азбука дипломатії, але в країні де послами стають "консультанти з питань сексології" ... І якщо Зеленський думає, що його "іронічна" відповідь Воллесу дуже розумна він помиляється. Ви просто отримали ще одного ворога, п. Зеленський.