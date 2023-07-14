Омельченко залишається прокурором САП та процесуальним керівником у справі Князєва, - Антикорупційна прокуратура

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі запевнили, що прокурор Олександр Омельченко залишається процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Але дії Омельченка вивчає керівництво САП, бо вони могли "призвести до недопустимості доказів у цій справі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Скорочення посади керівника першого відділу, яку обіймав Олександр Омельченко, була запланована давно. Документи для реорганізації готувалися задовго до реалізації справи щодо неправомірної вигоди ексголови Верховного Суду.

Зауважимо, була скорочена лише адміністративна посада керівника відділу в САП. Омельченко залишається прокурором САП та процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду і не був відсторонений від жодної справи", - повідомили у САП.

При цьому у САП наголосили, що матеріали справи щодо Князєва наразі вивчаються керівником САП Олександром Клименком "у зв'язку із низкою дій Омельченка", які "могли призвести до недопустимості доказів у цій справі".

У відомстві зазначили, що нададуть суспільству інформацію про ситуацію "щойно буде знято ризики негативного впливу на хід досудового розслідування" у справах, де процесуальним керівником є Омельченко.

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Раніше прокурор Омельченко заявив, що його посаду скоротили, а його фактично звільнили. У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора. Він пов’язував скорочення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.

Докладніше читайте в матеріалі Таємниця телефону Князєва і чому вона призвела до війни у САП.