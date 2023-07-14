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Новини Боротьба з корупцією
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Омельченко залишається прокурором САП та процесуальним керівником у справі Князєва, - Антикорупційна прокуратура

сап,прокурори

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі запевнили, що прокурор Олександр Омельченко залишається процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Але дії Омельченка вивчає керівництво САП, бо вони могли "призвести до недопустимості доказів у цій справі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Скорочення посади керівника першого відділу, яку обіймав Олександр Омельченко, була запланована давно. Документи для реорганізації готувалися задовго до реалізації справи щодо неправомірної вигоди ексголови Верховного Суду.

Зауважимо, була скорочена лише адміністративна посада керівника відділу в САП. Омельченко залишається прокурором САП та процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду і не був відсторонений від жодної справи", - повідомили у САП.

При цьому у САП наголосили, що матеріали справи щодо Князєва наразі вивчаються керівником САП Олександром Клименком "у зв'язку із низкою дій Омельченка", які "могли призвести до недопустимості доказів у цій справі".

У відомстві зазначили, що нададуть суспільству інформацію про ситуацію "щойно буде знято ризики негативного впливу на хід досудового розслідування" у справах, де процесуальним керівником є Омельченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Костін скоротив прокурора САП, який дозволив розблокувати телефон Князєва в Польщі і зберегти таємне листування

Раніше прокурор Омельченко заявив, що його посаду скоротили, а його фактично звільнили. У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора. Він пов’язував скорочення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.

Докладніше читайте в матеріалі Таємниця телефону Князєва і чому вона призвела до війни у САП.

Автор: 

прокурор (627) САП (2247) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+12
Оба-на . Це як в анекдоті." Всьо, всьо, всьо вже ніхто нікуда не ідьот". Ніхто нікого не знімав з посади і не намагався зняти. То фігня, що понизили в посаді і викрутили руки, а так все тільки на благо української держави і українського народу. А якщо серйозно, то якщо колись хтось захоче перемогти в країні корупцію потрібно: скасувати грошову заставу, дозволити провокувати чиновників на хабар і доносити на них при прийнятті пропозиції, ввести смертну кару за державну зраду, прирівняти корупційні дії до державної зради. Перевірка депутатів, правоохоронців, держчиновників має бути кожні півроку. В разі невідомого збагачення родичів або близьких людей-автоматично має бути державна зрада групою осіб за попередньою змовою.
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14.07.2023 01:45 Відповісти
+8
В результаті розслідування САП вийшло саме на себе. Ну а князєв вищей степени невиновен.))Отака уйня малята..
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14.07.2023 02:21 Відповісти
+8
Лукавить Клименко. Схожа історія була по справі про вбивство Шеремета. Зразуж після атентату, Порох настоював на залученні ФБР до справи з моменту порушення. "Залізно" проти був Авакян з Луценком. Настоювали, що це кардинально вплине на допустимість доказів. Призначили "корифеїв" з МВС, а потім з "легкої руки" профессора Татарова та його "однокласника" експерти самі себе перехитрували і опозорились.
І снова здрастє! Вивезли телефон до польських експертів. НАБУ пронюхало, що ліва та права рука Гнусавого хочуть "похоронити" телефон, бо може виявитись, що "руки" Гнусавого за долю малую крутили комбінації з трьох пальців в сторону бабушки-повитухи. Законом прямо не заборонено.А вся суть в тому, що в Польщі обовязково залишилась копія експертизи.
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14.07.2023 07:12 Відповісти
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Це все про "нас". (крапка, тобто... 😎)
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14.07.2023 01:40 Відповісти
Та вже ж," я не я". Мабуть ларьочника попередили що саміт через рік.))
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14.07.2023 01:40 Відповісти
Оба-на . Це як в анекдоті." Всьо, всьо, всьо вже ніхто нікуда не ідьот". Ніхто нікого не знімав з посади і не намагався зняти. То фігня, що понизили в посаді і викрутили руки, а так все тільки на благо української держави і українського народу. А якщо серйозно, то якщо колись хтось захоче перемогти в країні корупцію потрібно: скасувати грошову заставу, дозволити провокувати чиновників на хабар і доносити на них при прийнятті пропозиції, ввести смертну кару за державну зраду, прирівняти корупційні дії до державної зради. Перевірка депутатів, правоохоронців, держчиновників має бути кожні півроку. В разі невідомого збагачення родичів або близьких людей-автоматично має бути державна зрада групою осіб за попередньою змовою.
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14.07.2023 01:45 Відповісти
Прекрасное предложение, жаль невозможно его привести в действие. Просто не дадут.
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06.08.2023 04:52 Відповісти
та вже саму князю занесіть взад - воно за лімон зелених згодиться....
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14.07.2023 01:56 Відповісти
бубу в Луцьку? сприймаю як персональну образу до волинян
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14.07.2023 02:14 Відповісти
В результаті розслідування САП вийшло саме на себе. Ну а князєв вищей степени невиновен.))Отака уйня малята..
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14.07.2023 02:21 Відповісти
Про того Омельченка є більше негативної інформації ніж позитивної. Виглядає так, що він здійняв хайп, а журналісти понесли. Вчора у вечірньому ефірі однієї з радіостанцій так детальненько розповідали, що воно за фрукт той Омельченко.
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14.07.2023 04:45 Відповісти
Радіостанція? ))) Ви це… зараз…., не жартуєте?
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14.07.2023 09:02 Відповісти
Та на любій містечковій радіостанції , більше правди ніж на єдиному ********* з мертверчуковсько-мураєвськими та калоМойшенськими журнашлюхами.
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14.07.2023 09:18 Відповісти
Якщо порівнювати з телемарафоном, то і на заборі більше правди.
але ж радіо? Ще й не вказано яке, а більшість входить у медіа-холдинги, не зрозуміло хто ведучий чи запрошений.
якби дописувач написала - «я у тролейбусі почула що Омельченко…» - сенс повідомлення не змінився б.
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14.07.2023 09:52 Відповісти
Будь яка радіостанція на те й працює, щоб маніпулювати вашою свідомостю.
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14.07.2023 06:40 Відповісти
Я знаю. А ще, всім керує світова закуліса. І ці... рептилоїди...
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14.07.2023 07:27 Відповісти
Немає хороших ментів, так само як і підорафів!
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14.07.2023 06:44 Відповісти
Лукавить Клименко. Схожа історія була по справі про вбивство Шеремета. Зразуж після атентату, Порох настоював на залученні ФБР до справи з моменту порушення. "Залізно" проти був Авакян з Луценком. Настоювали, що це кардинально вплине на допустимість доказів. Призначили "корифеїв" з МВС, а потім з "легкої руки" профессора Татарова та його "однокласника" експерти самі себе перехитрували і опозорились.
І снова здрастє! Вивезли телефон до польських експертів. НАБУ пронюхало, що ліва та права рука Гнусавого хочуть "похоронити" телефон, бо може виявитись, що "руки" Гнусавого за долю малую крутили комбінації з трьох пальців в сторону бабушки-повитухи. Законом прямо не заборонено.А вся суть в тому, що в Польщі обовязково залишилась копія експертизи.
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14.07.2023 07:12 Відповісти
кажуть, що копiю вже вивчають в АНБ США....
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14.07.2023 08:17 Відповісти
Я навіть впевнений, що не без участі ЦРУ (АНБ) Омельченко прийняв рішення передати телефон у Польщу.
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14.07.2023 09:07 Відповісти
таке пишуть.....

Stanislav ************ @proctolog https://twitter.com/proctolog/status/1679673197405323266 4 ч
Проти прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля порушено кримінальне провадження прокурором Спеціальної антикорупційної прокуратури за незаконного виведення з України 10 мільйонів доларів
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14.07.2023 08:11 Відповісти
комусь пояснили англійською мовою що можна а чого ні і вауаля
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14.07.2023 09:12 Відповісти
В САП дуже швидко зрозуміли, що зацікавленість США справою Князєва кардинально змінює ситуацію і заявили що прокурор Олександр Омельченко залишається процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва і не буде звільнений.

Конфлікт Воллеса, який заявив , що Україна мало дякувала Великобританії за допомогу, це не просто реакція ображеного генерала, який хотів бути генсеком НАТО, але не став. По формі питання Воллес правий. Просто купка дилетантів, що управляє міністерством закордонних справ України не знають очевидних речей. В стосунках між державами не важливо, що говорить по телевізору той, чи інший політик. Важливі офіційні документи, які правильно оформляти і передавати адресатам МЗС ім. Зеленського\Кулеби так і не навчилось. Жодного (!) офіційного документу, від структур МЗС з подякою уряду і народу Великобританії від України не існує. Це азбука дипломатії, але в країні де послами стають "консультанти з питань сексології" ... І якщо Зеленський думає, що його "іронічна" відповідь Воллесу дуже розумна він помиляється. Ви просто отримали ще одного ворога, п. Зеленський.
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14.07.2023 09:16 Відповісти
 
 