У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння та ударних безпілотників

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу атаки російськими ударними безпілотниками у 5 областях України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС.

Загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку стосується Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областей.

Також є загроза застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

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Після третьої години ночі почалися відбої тривоги в областях.