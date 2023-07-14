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Новини Війна
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У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння та ударних безпілотників

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу атаки російськими ударними безпілотниками у 5 областях України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС.

Загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку стосується Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областей.

Також є загроза застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння та ударних безпілотників 01

Також дивіться: Зенітники 92-ї ОМБр "мінусують" ворожий БПЛА "Орлан". ВIДЕО

Після третьої години ночі почалися відбої тривоги в областях.

Автор: 

безпілотник (4430) повітряна тривога (944)


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Топ коментарі
+5
В Кривому Розі десь о 1:55 пролунало 3-4 потужних вибухи. Мабуть ППО, бо було в небі сяйво
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14.07.2023 02:21 Відповісти
+3
П@дары
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14.07.2023 02:05 Відповісти
+3
В Одессе хрен поймёшь , ПВО или гроза, зато запор можно легко вылечить.
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14.07.2023 02:27 Відповісти
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П@дары
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14.07.2023 02:05 Відповісти
В Кривому Розі десь о 1:55 пролунало 3-4 потужних вибухи. Мабуть ППО, бо було в небі сяйво
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14.07.2023 02:21 Відповісти
Шахеды
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14.07.2023 02:53 Відповісти
Друга хвиля скоріш за все ракетна атака
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14.07.2023 02:59 Відповісти
Прямо зараз чув проліт ракет і вибухи
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14.07.2023 02:27 Відповісти
казав же - перенесіть столицю в рог!
і киянам легше і над рогом "патріоти"
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14.07.2023 02:47 Відповісти
В ріг, а не в рог.
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14.07.2023 03:00 Відповісти
завжди знайдеться спеіціаліст по буквам...
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14.07.2023 03:21 Відповісти
Мені просто неприємно, коли на моє місто кажуть "крівой рог, в крівом рагу". Так зазвичай роблять москалі.
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14.07.2023 03:24 Відповісти
ну вибачте вже...
в мене завжди була треда 3- на всіх мовах....
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14.07.2023 03:28 Відповісти
Та все ок, просто я написав, а ви тепер знаєте - далі можна було не розводити демагогію)
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14.07.2023 03:29 Відповісти
okey! - забули проїхали..
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14.07.2023 03:31 Відповісти
на самому ділі з Вами було приємно спілкуватися!
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14.07.2023 05:33 Відповісти
Я вас полiкував обох(нижче). без обiд, якщо ви не тягнете масу за янелоха(зебiла).
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14.07.2023 05:41 Відповісти
А Вовка Мономах москаль був? Письма на русском писал.
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14.07.2023 06:09 Відповісти
Лучше маленькому бэбi заехать промеж рог.
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14.07.2023 05:36 Відповісти
ріг...
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14.07.2023 05:58 Відповісти
Ріга це у Латвіі .
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14.07.2023 06:06 Відповісти
хий вас зрозуміеш - і рог вам не рог і ріг не ріг,
давай вже свою версію!
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14.07.2023 06:42 Відповісти
Зепоріжжя
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14.07.2023 06:54 Відповісти
не, Зепорожжя.
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14.07.2023 06:56 Відповісти
потужно
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14.07.2023 06:59 Відповісти
рiгi - все сходиться
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14.07.2023 10:06 Відповісти
рiгi - по-нашому рыгы
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14.07.2023 10:09 Відповісти
В Одессе хрен поймёшь , ПВО или гроза, зато запор можно легко вылечить.
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14.07.2023 02:27 Відповісти
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув на роботу ППО.

Місцеві повідомляють, що в Одесі паралельно з вибухами - гроза.🙁
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14.07.2023 02:54 Відповісти
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14.07.2023 03:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=43GIk0Hgh_c https://www.youtube.com/watch?v=43GIk0Hgh_c

я кум дві лопати
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14.07.2023 03:37 Відповісти
А США і Британія, как гаранти Будапешта , не хотять лупануть по рашке , що вона припинила ці обстрели і атаки

( розумію що не хотять , но нагадувати їм що Україну обеззброїти треба постійно. І ДЕ ЦЕЙ АМАЗОН , де можно знову купити ЯО?)
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14.07.2023 04:52 Відповісти
 
 