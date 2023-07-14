У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння та ударних безпілотників
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу атаки російськими ударними безпілотниками у 5 областях України
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС.
Загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку стосується Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областей.
Також є загроза застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Після третьої години ночі почалися відбої тривоги в областях.
Топ коментарі
+5 Zemer
показати весь коментар14.07.2023 02:21 Відповісти Посилання
+3 Евгений Дюков #562479
показати весь коментар14.07.2023 02:05 Відповісти Посилання
+3 Aleksey NotBad
показати весь коментар14.07.2023 02:27 Відповісти Посилання
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і киянам легше і над рогом "патріоти"
в мене завжди була треда 3- на всіх мовах....
давай вже свою версію!
Місцеві повідомляють, що в Одесі паралельно з вибухами - гроза.🙁
я кум дві лопати
( розумію що не хотять , но нагадувати їм що Україну обеззброїти треба постійно. І ДЕ ЦЕЙ АМАЗОН , де можно знову купити ЯО?)