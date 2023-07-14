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Новини Агресія Росії проти України
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Сили ППО працювали у складних погодних умовах: окупанти атакували ударними БПЛА під час грози, - ОК "Південь"

гроза,дождь

На півдні у складних погодних умовах відбувалася бойова робота сил протиповітряної оборони, адже ворог атакував безпілотниками під час сильної грози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В складних погодних умовах відбувається бойова робота сил протиповітряної оборони. Ворог атакує ударними безпілотниками на фоні сильної грози", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОК "Південь" зазеачили, що в морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ракетоносії, споряджені до 12 "Калібрів".

Також читайте: Негода особливо не впливає на роботу ППО, як і на крилаті ракети чи "шахеди", - Ігнат

Автор: 

безпілотник (4430) негода (761) ППО (3329)


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Ну так - гроза була дай Боже!

Я ще думав собі - що ж там хлопці на екранах радарів бачать?
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14.07.2023 07:25 Відповісти
Але атакувати гроза кацапам не завадила...
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14.07.2023 08:15 Відповісти
Якщо чесно - не знаю, чи Ви зможете це побачити, але https://t.me/our_odessa/49996 ось посилання на відео сьогоднішньої грози в Одесі.
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14.07.2023 08:21 Відповісти
 
 