Сили ППО працювали у складних погодних умовах: окупанти атакували ударними БПЛА під час грози, - ОК "Південь"
На півдні у складних погодних умовах відбувалася бойова робота сил протиповітряної оборони, адже ворог атакував безпілотниками під час сильної грози.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"В складних погодних умовах відбувається бойова робота сил протиповітряної оборони. Ворог атакує ударними безпілотниками на фоні сильної грози", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ОК "Південь" зазеачили, що в морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ракетоносії, споряджені до 12 "Калібрів".
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Я ще думав собі - що ж там хлопці на екранах радарів бачать?