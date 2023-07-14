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Новини Агресія Росії проти України
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ПВК "Вагнер" не бере участі в бойових діях в Україні, - Пентагон

пентагон,райдер

Американські військові зазначають про припинення активності підрозділів "вагнерівців" на фронті в Україні та підтверджують факт прибуття американських касетних боєприпасів в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер під час брифінгу.

"На цьому етапі ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Міністерство оборони Росії в середу заявило, що ПВК "Вагнер" завершує передачу зброї регулярним збройним силам.

Райдер також підтвердив, що в Україну вже доставлено касетні боєприпаси зі США. Чи почали ЗСУ вже використовувати їх, не уточнюється.

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Автор: 

Пентагон (1441) ПВК Вагнер (1543)


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Если у них отобрали все вооружение то этой недомятежной зековской шарашке уже все.
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14.07.2023 06:48 Відповісти
"Підрозділи "Вагнер" не беруть участі в боях А от "вагнерівці" - беруть! (Ті що контракт підписали з МО)
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14.07.2023 07:05 Відповісти
Дивує інше, що такий хід подій з вагінерами майже не вплинув на бойові дії і можливості підарашки...
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14.07.2023 07:46 Відповісти
Вагнер складався з двох компонентів. 1 це спеціалісти і 2 це зеки яких за людей не вважали. Перші це люди які знають собі ціну і сидіти в окопах під артобстрілами не будуть. Другі були знищені до такої кількості коли уже спеціалістам самим приходилось іти в розвідку боєм. Тобто дійшло до того що ціна їх застосування росла. А бажання здихати падало. На момент маршу на Москву вони уже були виведені в тил так як проводити наступальні дії уже не могли. І от тоді перед ними і стало питання що дальше. Їм запропонували підписати контракти, втратити свободу в тактичному планувані і тд. І це їм не підійшло. От і все, якщо дивитись на ці події зі сторони спеців. Зараз можна вважати що приблизно 5 тисяч людей які ефективні москалі втратили без бою, точніше клали вони на війну з такою імовірністю здохнути. І за це потрібно дякувати оборонцям Бахмута. Тому нема чому дивуватись.
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14.07.2023 08:11 Відповісти
Це нам не відомо! Може вони якимись незадіяними резервами "дірки заткнули"
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14.07.2023 08:30 Відповісти
Ага...я наче бачу як найманці закотили рукава і пішли в галузі народного господарства трактористами,токарями,зоотехніками.
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14.07.2023 07:20 Відповісти
Петухов (которые впёрлись в Украину, здесь речь не о Сирии и Африке) частично загнали назад в зоновский курятник, частично взяли в оленьи "войска", частично они разбежались по параше и будут ставить на ножи парашников (к моему глубочайшему удовлетворению).
Но большая их часть удобряет землю под Бахмутом и в других местах Украины, и в этом от них единственная польза.
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14.07.2023 07:40 Відповісти
Не надто сильно це поки що відобразилося на лінії фронту... Може не такими вже й боєздатними вони були?
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14.07.2023 08:40 Відповісти
 
 