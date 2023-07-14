ПВК "Вагнер" не бере участі в бойових діях в Україні, - Пентагон

Американські військові зазначають про припинення активності підрозділів "вагнерівців" на фронті в Україні та підтверджують факт прибуття американських касетних боєприпасів в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер під час брифінгу.

"На цьому етапі ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Міністерство оборони Росії в середу заявило, що ПВК "Вагнер" завершує передачу зброї регулярним збройним силам.

Райдер також підтвердив, що в Україну вже доставлено касетні боєприпаси зі США. Чи почали ЗСУ вже використовувати їх, не уточнюється.

Також читайте: Україна вже виграла від невдалого повстання Пригожина і може виграти ще більше, - ISW