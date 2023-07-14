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Сили оборони досягли успіхів у контрнаступі на заході Запорізької області та просунулися вперед навколо Бахмута, - ISW

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Станом на 13 липня українські захисники вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіху на деяких напрямках.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 13 липня і досягли успіхів на деяких напрямках, зокрема на заході Запорізької області, та просунулися вперед навколо Бахмута.

Аналітики звертають увагу на те, що колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов заявив у витоку аудіозапису, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу звільнив його за те, що він постійно висловлював вищому командуванню невдоволення проблемами на західному фронті в Запорізькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають частковий успіх в напрямку Бердянська й повністю володіють ініціативою, - Сили оборони Таврійського напрямку

Автор: 

ISW (653) контрнаступ (435)


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ХлопцI CУПЕР
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14.07.2023 06:58 Відповісти
Непогана зранку новина. Слава Україні! Слава ЗСУ!
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14.07.2023 07:30 Відповісти
 
 