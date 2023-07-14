Українські військові уразили 10 артзасобів ворога, 3 засоби ППО і вдарили по 9 районах зосередження особового складу, - Генштаб

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу ворога, ще один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки уразили підрозділи ракетних військ і артилерії.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 14 липня щодо російського вторгнення, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога", - йдеться в повідомленні.

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