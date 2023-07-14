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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 236 590 осіб (+550 за добу), 4097 танків, 4449 артсистем, 8008 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 14 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 236 590 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано;
- танків - 4097 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 8008 (+9) од,
- артилерійських систем - 4449 (+24) од,
- РСЗВ - 680 (+2) од,
- засоби ППО - 423 (+2) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3783 (+31),
- крилаті ракети - 1273 (+2),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7019 (+24) од,
- спеціальна техніка - 662 (+10).
"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Qq Qqq #455433
показати весь коментар14.07.2023 09:08 Відповісти Посилання
+13 Igor Grytselyak
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+10 Mask #575829
показати весь коментар14.07.2023 08:46 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=yXN81HMmiS0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Старі радянські боги війни здихають під натиском модернових західних в умілих руках адептів ЗСУ.
"хайМАРС" збрехати не дасть!
Якщо це так, то що це насправді означає:
1. ЗСУ систематично вражає оті танки/ббм/вантажівки/арту.
2. ЗСУ має достатньо спроможностей, аби тримати аеро-розвідку над полем бою годинами і днями після такого ураження.
3. ЗСУ має достатньо БК, аби відпрацьовувати вогневі завдання "на запит" - евакуація не сидить днями на одному місці - це дуже рухлива ціль.
4. ЗСУ або має достатні ресурси для протидії РЕБ засрашинців, або систематична робота ЗСУ і по таким цілям призвела до фрагментації РЕБ засрашинців на фронті.
А так - я з вами згоден. "аістьонок" - це теж спецтехніка.
Єдина машина на шасі МТ-ЛБ, яка має відношення до розмінування (дистанційного) - це УР-77 "Метеорит" (так званий "змій горинич").
Добре хоч "патєрь ніт"
А в нас просто острівець стабільності
Йде 506 доба триденного рашистського бліцкрігу. Подвійний ювілей по техніці (авто та ббм
Дякую ЗСУ за стабільність
Легкого Вам дня та тихого вечора
76 одиниць техніки та 550 чумардосів. Арта та логістика супер, броня теж гуд. ППО:спецтехніка - 2:10. Логістика та ББМ нові ювілеї 7 000 та 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
Страх гонит этих чертей!
ЗСУ день и ночь москалей бьют,
Покоя кацапам не дают!
Вступай в ЗСУ,
Порви кацапа в труху!!!!!