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Новини Агресія Росії проти України
11 090 19

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 236 590 осіб (+550 за добу), 4097 танків, 4449 артсистем, 8008 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 236 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків - 4097 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 8008 (+9) од,
  • артилерійських систем - 4449 (+24) од,
  • РСЗВ - 680 (+2) од,
  • засоби ППО - 423 (+2) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3783 (+31),
  • крилаті ракети - 1273 (+2),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7019 (+24) од,
  • спеціальна техніка - 662 (+10).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Один - "200", другий - "300": дрон атакує двох окупантів, що намагаються перепливти річку. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 236 590 осіб (+550 за добу), 4097 танків, 4449 артсистем, 8008 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873) ліквідація (4147) знищення (7696)


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Топ коментарі
+19
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3430 день.
76 одиниць техніки та 550 чумардосів. Арта та логістика супер, броня теж гуд. ППО:спецтехніка - 2:10. Логістика та ББМ нові ювілеї 7 000 та 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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14.07.2023 09:08 Відповісти
+13
24)"боґі вайни"походу смертні))слава ЗСУ.
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14.07.2023 08:18 Відповісти
+10
Я считаю что с кассетами план будет перевыполнен
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14.07.2023 08:46 Відповісти
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По плану....
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14.07.2023 08:16 Відповісти
Tocno vsjo po planu: na 2:20 minute plan ozvucen 300 000 tisic mjortvih, dohlih mosklei... (200 ТИСЯЧ! // ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ)
https://www.youtube.com/watch?v=yXN81HMmiS0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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14.07.2023 11:54 Відповісти
24)"боґі вайни"походу смертні))слава ЗСУ.
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14.07.2023 08:18 Відповісти
Хороші кацапи - дохлі кацапи
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14.07.2023 08:26 Відповісти
Ага, просто класика жанру.
Старі радянські боги війни здихають під натиском модернових західних в умілих руках адептів ЗСУ.
"хайМАРС" збрехати не дасть!
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14.07.2023 08:58 Відповісти
спецтехніка теж косяками пішла.
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14.07.2023 09:03 Відповісти
Наскільки я розумію, "спецтехніка" - це переважно МТ-ЛБ, якими засрашинці намагаються витягати танки/ббм/вантажівки/арту з передка для ремонту...

Якщо це так, то що це насправді означає:
1. ЗСУ систематично вражає оті танки/ббм/вантажівки/арту.
2. ЗСУ має достатньо спроможностей, аби тримати аеро-розвідку над полем бою годинами і днями після такого ураження.
3. ЗСУ має достатньо БК, аби відпрацьовувати вогневі завдання "на запит" - евакуація не сидить днями на одному місці - це дуже рухлива ціль.
4. ЗСУ або має достатні ресурси для протидії РЕБ засрашинців, або систематична робота ЗСУ і по таким цілям призвела до фрагментації РЕБ засрашинців на фронті.
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14.07.2023 10:13 Відповісти
мотолиги відносять в категорію "ББМ". Спецтехніка - це саперна техніка, розміновувачі, пересувні понтони\мости, установки РЕР та РЕБ, контрбатарейні радари і таке інше.
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14.07.2023 10:46 Відповісти
Ну, "саперна техніка, розміновувачі, пересувні понтони\мости" - і роблять переважно на базі техніки типу МТ-ЛБ або аналогічної (легкоброньовані тягачі, переважно на гусіні)?

А так - я з вами згоден. "аістьонок" - це теж спецтехніка.
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14.07.2023 11:19 Відповісти
"саперна техніка, розміновувачі, пересувні понтони\мости" на кацапапії робили\роблять переважно на базі основних танків Т-72, Т-90. Як приклад - російські машини размінування БМР-3М «Вепрь» та БМР-3, універсальна броньована інженерна машина (УБІМ) та мостоукладчик МТУ-90М - на базі танка Т-90, інженерна машина розгородження ІМР теж на танковій базі Т-64 або Т-72, БАТ-2 - на базі Т-54.
Єдина машина на шасі МТ-ЛБ, яка має відношення до розмінування (дистанційного) - це УР-77 "Метеорит" (так званий "змій горинич").
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15.07.2023 09:10 Відповісти
Я считаю что с кассетами план будет перевыполнен
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14.07.2023 08:46 Відповісти
Лишь бы их достаточно было, а то как всегда дадут 10 снарядов
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14.07.2023 11:13 Відповісти
Двісті тридцять шоста армія світу.
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14.07.2023 08:49 Відповісти
Вчора здивувало каZZапське пуйло. У нього якась "чєрєда непріятнастєй". Що це не зрозумів, але вона родом з українських біолабораторій нати і вражає лише "лішнєхромосомних". Як передається-не ясно. Чи то повітрям, чи водою, чи то "какдирківці" половим шляхом по всьому парашистану розтягли?
Добре хоч "патєрь ніт"
А в нас просто острівець стабільності
Йде 506 доба триденного рашистського бліцкрігу. Подвійний ювілей по техніці (авто та ббм
Дякую ЗСУ за стабільність
Легкого Вам дня та тихого вечора
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14.07.2023 08:53 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3430 день.
76 одиниць техніки та 550 чумардосів. Арта та логістика супер, броня теж гуд. ППО:спецтехніка - 2:10. Логістика та ББМ нові ювілеї 7 000 та 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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14.07.2023 09:08 Відповісти
От, як би, по тому комсомольську жахнути....
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14.07.2023 09:28 Відповісти
То нехай - китайці, там їхня територія.
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14.07.2023 09:48 Відповісти
Слава Україні!!!
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14.07.2023 09:31 Відповісти
Вдаль мчатся стаи москалей,
Страх гонит этих чертей!
ЗСУ день и ночь москалей бьют,
Покоя кацапам не дают!
Вступай в ЗСУ,
Порви кацапа в труху!!!!!
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14.07.2023 10:25 Відповісти
 
 