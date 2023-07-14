Знищено 16 із 17 ворожих "Шахедів" та 7 розвідувальних БпЛА, - Повітряні сили

З вечора 13 липня по 4 годину ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, в результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "Шахедів". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

"Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід", - йдеться у повідомленні.

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За даними Повітряних сил, за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 14 липня окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Збито 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі.