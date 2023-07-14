Минулої доби росіяни випустили по Херсону 40 снарядів, по області здійснили 76 обстрілів, 1 людина загинула, - ОВА
За минулу добу окупанти випустил по Херсонщині 487 снарядів - з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю у Новоолександрівській сільській громаді; територію двох підприємств та гаражний кооператив у Херсонському районі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар14.07.2023 10:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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