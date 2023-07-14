Минулої доби росіяни випустили по Херсону 40 снарядів, по області здійснили 76 обстрілів, 1 людина загинула, - ОВА

За минулу добу окупанти випустил по Херсонщині 487 снарядів - з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю у Новоолександрівській сільській громаді; територію двох підприємств та гаражний кооператив у Херсонському районі.



Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники минулої доби 76 разів обстріляли Херсонщину, дві людини загинули, - ОВА