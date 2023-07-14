Над Миколаївщиною знищено 2 "Шахеди", ворог бив із артилерії по Очаківській громаді, - ОВА

Вночі, 14 липня, близько 02:00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що вночі, 13 липня, орієнтовно о 22:09, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 14 липня окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Збито 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі.

За даними Повітряних сил, знищено 16 із 17 ворожих "Шахедів" та 7 розвідувальних БпЛА.