Ворог обстріляв 5 районів Харківщини, на Куп’янщині окупанти застосовували бойову авіацію, - ОВА
Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, як зазначається, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші.
В районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію.
"На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов також інформує, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.
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