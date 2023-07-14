Ворог обстріляв 5 районів Харківщини, на Куп’янщині окупанти застосовували бойову авіацію, - ОВА

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші.

В районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію.

"На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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Синєгубов також інформує, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.