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Новини Війна
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Ворог обстріляв 5 районів Харківщини, на Куп’янщині окупанти застосовували бойову авіацію, - ОВА

харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші.

В районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію.

"На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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Синєгубов також інформує, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

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То фігня Ми маємо подякувати нашим партнерам за те, що дають можливість нашим хлопцям захищати все НАТО від путінської навали Ато як розсердяться, та як вдарять по путіну парадами всіляких меншин десь у Нью-Йорку посеред Берліна, та й так щоб не дай бог його не спровокувати і одночасно натягнути, що гроші не пахнуть. Типу Вова давай. Нас і на своїх гречкосіїв пофіг не те що на цих.......
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14.07.2023 09:00 Відповісти
 
 