Сили оборони мали успіх на напрямку Біла Гора - Андріївка, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Зокрема, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямку Біла Гора - Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

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