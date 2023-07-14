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Новини Війна
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Сили оборони мали успіх на напрямку Біла Гора - Андріївка, - Генштаб

контрнаступ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Зокрема, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямку Біла Гора - Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили оборони досягли успіхів у контрнаступі на заході Запорізької області та просунулися вперед навколо Бахмута, - ISW

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) контрнаступ (435)


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Дякуємо воїнам за їх щоденний подвіг! Такі буденни слова "мали успіх",але скільки за цими словами крові,поту,сльоз... Низкий уклін вам, дорогі захистники.
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14.07.2023 09:09 Відповісти
Молюсь за вас, рідненькі. Бог у поміч
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14.07.2023 10:13 Відповісти
 
 