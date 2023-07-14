Сили оборони мали успіх на напрямку Біла Гора - Андріївка, - Генштаб
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Зокрема, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямку Біла Гора - Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.
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Василий Бондарев #551073
показати весь коментар14.07.2023 09:09 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар14.07.2023 10:13 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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